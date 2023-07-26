Тур: 26.
1:1
Первый тайм: 42'
Ход матча
29'
41'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
24
Juan
Caceres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Julio Soler
-
-
-
15 Raul Loaiza
-
-
-
43 Dylan Aquino
-
Главный тренер: Frank Kudelka
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|9 (1)
|0.35
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|3
|0.12
|Santiago Rodriguez III
|3
|0.12
|Joaquin Varela
|2
|0.08
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.04
|Axel Rodriguez
|1
|0.04
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.04
|Nicolas Linares
|1
|0.04
|Fernando Alarcon
|0
|0
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
|Franco Watson
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|11 (4)
|0.42
|Де Ла Вега Педро
|4
|0.15
|Franco Orozco
|4
|0.15
|Franco Troyansky
|4
|0.15
|Matias Esquivel
|2
|0.08
|Tomas Belmonte
|2
|0.08
|Raul Loaiza
|2
|0.08
|Жозе Густаво Санд
|2 (2)
|0.08
|Jose Maria Canale
|1
|0.04
|Лема Кристиан
|1
|0.04
|Брагьери Диего
|1
|0.04
|Luciano Boggio
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|9
|0
|Мосевич Леонель
|7
|1
|Fernando Alarcon
|7
|0
|Giuliano Cerato
|6
|0
|Roberto Agustin Bochi
|5
|0
|Nicolas Linares
|5
|0
|Sebastian Corda
|5
|0
|Axel Rodriguez
|4
|0
|Jorge Carlos Carranza
|2
|1
|Juan Franco
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Jonathan Bay
|2
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Franco Watson
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Diaz III
|9
|1
|Лема Кристиан
|7
|2
|Tomas Belmonte
|7
|1
|Luciano Boggio
|4
|2
|Санчес-Миньо Хуан
|5
|0
|Jose Maria Canale
|3
|1
|Агилар Фелипе
|3
|0
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Juan Caceres
|3
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Frank Kudelka
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Lucas Acosta II
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Franco Orozco
|2
|0
|Brian Aguilar
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Брагьери Диего
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Ланус
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
13
Институто Кордоба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Ланус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
16
3
Волевые поражения
9
17
Институто Кордоба
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Ланус
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
17
4
Волевые поражения
12
30
Голы по времени матча
Забито
9
18
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
0
0%
4
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
5
28%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
22%
3
17%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
2
20%
5
33%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
3
27%
6
35%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
1
9%
1
6%
76-90
Пропущено
20
10
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
15%
2
20%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
3
15%
1
10%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
5
25%
2
20%
76-90
Забито
20
35
12 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 12
12 Не забивали 5
2
10%
6
17%
1-15
3
15%
3
9%
16-30
7
35%
11
31%
31-45
2
10%
4
11%
46-60
3
15%
7
20%
61-75
3
15%
4
11%
76-90
Пропущено
30
25
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
4
13%
3
12%
1-15
2
7%
6
24%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
8
27%
3
12%
61-75
7
23%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0
Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1
Ланус
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 0:1
Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0
Результаты матчей
Институто Кордоба
Ланус
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 48%
1
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
1
9 раз 36%
2
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
93
112
75
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
112
48
49
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1312
Больше Меньше
205
520
1114
223
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|18
|4
|4
|48 - 19
|58
|2.
|26
|14
|7
|5
|41 - 22
|49
|3.
|26
|12
|10
|4
|23 - 11
|46
|4.
|26
|12
|8
|6
|36 - 21
|44
|5.
|26
|11
|9
|6
|32 - 22
|42
|6.
|0:1
|26
|11
|9
|6
|35 - 26
|42
|7.
|26
|12
|5
|9
|31 - 24
|41
|8.
|26
|10
|11
|5
|36 - 29
|41
|9.
|26
|11
|7
|8
|29 - 19
|40
|10.
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|11.
|26
|9
|9
|8
|35 - 33
|36
|12.
|26
|10
|5
|11
|20 - 26
|35
|13.
|26
|8
|11
|7
|25 - 28
|35
|14.
|26
|8
|10
|8
|23 - 23
|34
|15.
|26
|8
|10
|8
|23 - 27
|34
|16.
|26
|9
|6
|11
|25 - 28
|33
|17.
|1:0
|26
|8
|8
|10
|21 - 30
|32
|18.
|26
|8
|7
|11
|25 - 29
|31
|19.
|26
|7
|8
|11
|23 - 26
|29
|20.
|26
|7
|8
|11
|20 - 28
|29
|21.
|26
|7
|8
|11
|21 - 32
|29
|22.
|26
|7
|8
|11
|23 - 37
|29
|23.
|26
|6
|10
|10
|23 - 30
|28
|24.
|26
|5
|12
|9
|24 - 26
|27
|25.
|26
|5
|12
|9
|17 - 25
|27
|26.
|26
|4
|13
|9
|20 - 31
|25
|27.
|26
|5
|7
|14
|17 - 29
|22
|28.
|26
|5
|4
|17
|16 - 34
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|24 - 6
|33
|2.
|14
|9
|5
|0
|27 - 11
|32
|3.
|14
|8
|5
|1
|12 - 2
|29
|4.
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|0:1
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|6.
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|8.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|9.
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|10.
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|11.
|12
|6
|5
|1
|12 - 4
|23
|12.
|14
|6
|5
|3
|20 - 17
|23
|13.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|14.
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|15.
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|16.
|14
|5
|6
|3
|12 - 11
|21
|17.
|1:0
|14
|5
|6
|3
|10 - 10
|21
|18.
|14
|5
|5
|4
|9 - 11
|20
|19.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|20.
|14
|3
|9
|2
|16 - 11
|18
|21.
|13
|5
|2
|6
|9 - 9
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|25.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|27.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|6.
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|13 - 15
|16
|8.
|0:1
|14
|3
|7
|4
|17 - 17
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|11.
|14
|4
|2
|8
|8 - 18
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|7 - 13
|13
|14.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|15.
|14
|2
|7
|5
|7 - 13
|13
|16.
|13
|2
|6
|5
|8 - 14
|12
|17.
|13
|2
|6
|5
|11 - 19
|12
|18.
|14
|2
|6
|6
|8 - 15
|12
|19.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|20.
|1:0
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|21.
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|22.
|14
|2
|4
|8
|11 - 26
|10
|23.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|24.
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|25.
|12
|1
|6
|5
|6 - 12
|9
|26.
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|27.
|14
|2
|3
|9
|8 - 16
|9
|28.
|14
|1
|3
|10
|5 - 17
|6
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7