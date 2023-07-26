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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 26.
Институто Кордоба
1:1
Первый тайм: 42'
Ланус

Ход матча

29'
Gabriel Maximiliano Graciani I
(Gaston Lodico)
1:0
41'
1:1
Де Ла Вега Педро
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Институто Кордоба
Ничья
Ланус
3.00
3.80
9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
24
Exequiel
Parmisari
6
Fernando
Alarcon
3
Sebastian
Corda
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
27
Nicolas
Watson
19
Gaston
Lodico
10
Franco
Watson
11
Santiago
Rodriguez
III
9
Adrian
Martinez
17
Моралес
Лаутаро
24
Juan
Caceres
33
Агилар
Фелипе
2
Лема
Кристиан
14
Санчес-Миньо
Хуан
8
Luciano
Boggio
40
Julian
Fernandez
II
32
Matias
Esquivel
10
Де
Ла
Вега
Педро
18
Leandro
Diaz
III
11
Franco
Orozco
Институто Кордоба
4-4-2
Ланус
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 9 (1) 0.35
Gabriel Maximiliano Graciani I 3 0.12
Santiago Rodriguez III 3 0.12
Joaquin Varela 2 0.08
Gaston Lodico 1 (1) 0.04
Axel Rodriguez 1 0.04
Roberto Agustin Bochi 1 0.04
Nicolas Linares 1 0.04
Fernando Alarcon 0 0
Nicolas Barrientos 0 0
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0
Franco Watson 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 11 (4) 0.42
Де Ла Вега Педро 4 0.15
Franco Orozco 4 0.15
Franco Troyansky 4 0.15
Matias Esquivel 2 0.08
Tomas Belmonte 2 0.08
Raul Loaiza 2 0.08
Жозе Густаво Санд 2 (2) 0.08
Jose Maria Canale 1 0.04
Лема Кристиан 1 0.04
Брагьери Диего 1 0.04
Luciano Boggio 0 0
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Juan Caceres 0 0
Braian Aguirre 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Martinez 9 0
Мосевич Леонель 7 1
Fernando Alarcon 7 0
Giuliano Cerato 6 0
Roberto Agustin Bochi 5 0
Nicolas Linares 5 0
Sebastian Corda 5 0
Axel Rodriguez 4 0
Jorge Carlos Carranza 2 1
Juan Franco 3 0
Exequiel Parmisari 1 1
Jonathan Bay 2 0
Lucas Albertengo 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Franco Watson 1 0
Nicolas Watson 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 9 1
Лема Кристиан 7 2
Tomas Belmonte 7 1
Luciano Boggio 4 2
Санчес-Миньо Хуан 5 0
Jose Maria Canale 3 1
Агилар Фелипе 3 0
Де Ла Вега Педро 3 0
Juan Caceres 3 0
Braian Aguirre 3 0
Frank Kudelka 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Lucas Acosta II 2 0
Raul Loaiza 2 0
Franco Orozco 2 0
Brian Aguilar 2 0
Моралес Лаутаро 0 1
Брагьери Диего 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Franco Troyansky 1 0
Facundo Perez 1 0
Matias Esquivel 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Ланус
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
13
Институто Кордоба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Ланус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

9
17
Институто Кордоба
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Ланус
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

12
30

Голы по времени матча

Забито

9
18
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
0
0%
4
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
5
28%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
22%
3
17%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
2
20%
5
33%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
3
27%
6
35%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
1
9%
1
6%
76-90

Пропущено

20
10
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
15%
2
20%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
3
15%
1
10%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
5
25%
2
20%
76-90

Забито

20
35
12 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 12
12 Не забивали 5
2
10%
6
17%
1-15
3
15%
3
9%
16-30
7
35%
11
31%
31-45
2
10%
4
11%
46-60
3
15%
7
20%
61-75
3
15%
4
11%
76-90

Пропущено

30
25
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
4
13%
3
12%
1-15
2
7%
6
24%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
8
27%
3
12%
61-75
7
23%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0
Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1
Ланус
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 0:1
Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0

Результаты матчей

Институто Кордоба
Ланус

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 48%
1
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
1
9 раз 36%
2
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
3
1
12
1.5
7
5
1
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
4
9
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
12
0.5
Больше Меньше
20
5
5
20
1.5
11
14
2
23
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 26 18 4 4 48 - 19 58
2.
Тальерес Кордоба
 26 14 7 5 41 - 22 49
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Дефенса и Хустисия
 26 12 8 6 36 - 21 44
5.
Эстудиантес Ла Плата
 26 11 9 6 32 - 22 42
6.
Ланус
 0:1 26 11 9 6 35 - 26 42
7.
Бока Хуниорс
 26 12 5 9 31 - 24 41
8.
Росарио Сентраль
 26 10 11 5 36 - 29 41
9.
Архентинос Хуниорс
 26 11 7 8 29 - 19 40
10.
Годой Крус
 26 10 8 8 33 - 30 38
11.
Расинг Авельянеда
 26 9 9 8 35 - 33 36
12.
Бельграно
 26 10 5 11 20 - 26 35
13.
Барракас Сентраль
 26 8 11 7 25 - 28 35
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 26 8 10 8 23 - 23 34
15.
Атлетико Тукуман
 26 8 10 8 23 - 27 34
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Институто Кордоба
 1:0 26 8 8 10 21 - 30 32
18.
Тигре
 26 8 7 11 25 - 29 31
19.
Сармьенто
 26 7 8 11 23 - 26 29
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 7 8 11 20 - 28 29
21.
Банфилд
 26 7 8 11 21 - 32 29
22.
Химнасия Ла-Плата
 26 7 8 11 23 - 37 29
23.
Индепендьенте Авельянеда
 26 6 10 10 23 - 30 28
24.
Велес Сарсфилд
 26 5 12 9 24 - 26 27
25.
Унион Санта-Фе
 26 5 12 9 17 - 25 27
26.
Колон
 26 4 13 9 20 - 31 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 26 5 4 17 16 - 34 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Бока Хуниорс
 14 8 3 3 19 - 10 27
5.
Ланус
 0:1 12 8 2 2 18 - 9 26
6.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
7.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
9.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
10.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 10 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 6 5 1 12 - 4 23
12.
Расинг Авельянеда
 14 6 5 3 20 - 17 23
13.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
14.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
15.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
16.
Барракас Сентраль
 14 5 6 3 12 - 11 21
17.
Институто Кордоба
 1:0 14 5 6 3 10 - 10 21
18.
Банфилд
 14 5 5 4 9 - 11 20
19.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 14 3 7 4 14 - 19 16
25.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
2.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
7.
Тигре
 14 4 4 6 13 - 15 16
8.
Ланус
 0:1 14 3 7 4 17 - 17 16
9.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
10.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
11.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
12.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
13.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
14.
Годой Крус
 14 3 4 7 10 - 19 13
15.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
16.
Атлетико Тукуман
 13 2 6 5 8 - 14 12
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 6 5 11 - 19 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 1:0 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 2 5 7 11 - 19 11
22.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
23.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
24.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
25.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
26.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 14 1 3 10 5 - 17 6
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Институто Кордоба
Ничья
Ланус
3.00
3.80
9.50
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