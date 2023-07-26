Тур: 26.
2:1
Конец матча
0'
1:0
29' ГолGabriel Maximiliano Graciani I
1:1
41' ГолДе Ла Вега Педро
43' Желтая карточкаNicolas Watson
45' Желтая карточкаJulian Fernandez II
50' Желтая карточкаMatias Esquivel
57' Вторая желтая карточкаMatias Esquivel
70' Желтая карточкаJuan Caceres
71' Желтая карточкаGiuliano Cerato
2:1
90' ГолAdrian Martinez
90'+6
Ход матча
29'
41'
1:1
43'
50'
57'
70'
71'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Juan
Caceres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Julio Soler
-
-
-
15 Raul Loaiza
-
-
-
43 Dylan Aquino
-
Главный тренер: Frank Kudelka
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|10 (1)
|0.38
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|3
|0.12
|Santiago Rodriguez III
|3
|0.12
|Joaquin Varela
|2
|0.08
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.04
|Axel Rodriguez
|1
|0.04
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.04
|Nicolas Linares
|1
|0.04
|Леонардо Мондже
|0
|0
|Fernando Alarcon
|0
|0
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
|Franco Watson
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|11 (4)
|0.42
|Де Ла Вега Педро
|5
|0.19
|Franco Orozco
|4
|0.15
|Franco Troyansky
|4
|0.15
|Matias Esquivel
|2
|0.08
|Tomas Belmonte
|2
|0.08
|Raul Loaiza
|2
|0.08
|Жозе Густаво Санд
|2 (2)
|0.08
|Jose Maria Canale
|1
|0.04
|Лема Кристиан
|1
|0.04
|Брагьери Диего
|1
|0.04
|Luciano Boggio
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|9
|0
|Мосевич Леонель
|7
|1
|Fernando Alarcon
|7
|0
|Giuliano Cerato
|7
|0
|Roberto Agustin Bochi
|5
|0
|Nicolas Linares
|5
|0
|Sebastian Corda
|5
|0
|Axel Rodriguez
|4
|0
|Jorge Carlos Carranza
|2
|1
|Juan Franco
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Jonathan Bay
|2
|0
|Nicolas Watson
|2
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Franco Watson
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Diaz III
|9
|1
|Лема Кристиан
|7
|2
|Tomas Belmonte
|7
|1
|Luciano Boggio
|4
|2
|Санчес-Миньо Хуан
|5
|0
|Jose Maria Canale
|3
|1
|Juan Caceres
|4
|0
|Matias Esquivel
|2
|1
|Агилар Фелипе
|3
|0
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Frank Kudelka
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Lucas Acosta II
|2
|0
|Julian Fernandez II
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Franco Orozco
|2
|0
|Brian Aguilar
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Брагьери Диего
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Ланус
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
14
Институто Кордоба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Ланус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
16
3
Волевые поражения
9
17
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Ланус
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
18
4
Волевые поражения
12
31
Голы по времени матча
Забито
11
19
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
0
0%
4
21%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
6
32%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
27%
3
16%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
5
29%
29%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
2
18%
6
35%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
3
27%
6
35%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
1
9%
1
6%
76-90
Пропущено
20
10
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
15%
2
20%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
3
15%
1
10%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
5
25%
2
20%
76-90
Забито
22
36
13 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
12 Не забивали 5
2
9%
6
17%
1-15
4
18%
3
8%
16-30
7
32%
12
33%
31-45
2
9%
4
11%
46-60
3
14%
7
19%
61-75
4
18%
4
11%
76-90
Пропущено
31
27
11 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
4
13%
3
11%
1-15
2
6%
7
26%
16-30
5
16%
3
11%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
8
26%
3
11%
61-75
7
23%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0
Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1
Ланус
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 0:1
Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0
Результаты матчей
Институто Кордоба
Ланус
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
7 раз 27%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 46%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
93
212
75
113
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
122
48
410
111
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1412
Больше Меньше
215
620
1115
224
323
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7