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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 26.
Институто Кордоба
2:1
Конец матча
Ланус
0'
1:0
29' Гол
Gabriel Maximiliano Graciani I
1:1
41' Гол
Де Ла Вега Педро
43' Желтая карточка
Nicolas Watson
45' Желтая карточка
Julian Fernandez II
50' Желтая карточка
Matias Esquivel
57' Вторая желтая карточка
Matias Esquivel
70' Желтая карточка
Juan Caceres
71' Желтая карточка
Giuliano Cerato
2:1
90' Гол
Adrian Martinez
90'+6
28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
24
Exequiel
Parmisari
6
Fernando
Alarcon
3
Sebastian
Corda
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
27
Nicolas
Watson
19
Gaston
Lodico
10
Franco
Watson
11
Santiago
Rodriguez
III
9
Adrian
Martinez
17
Моралес
Лаутаро
24
Juan
Caceres
33
Агилар
Фелипе
2
Лема
Кристиан
14
Санчес-Миньо
Хуан
8
Luciano
Boggio
40
Julian
Fernandez
II
32
Matias
Esquivel
10
Де
Ла
Вега
Педро
18
Leandro
Diaz
III
11
Franco
Orozco
Институто Кордоба
4-4-2
Ланус
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 10 (1) 0.38
Gabriel Maximiliano Graciani I 3 0.12
Santiago Rodriguez III 3 0.12
Joaquin Varela 2 0.08
Gaston Lodico 1 (1) 0.04
Axel Rodriguez 1 0.04
Roberto Agustin Bochi 1 0.04
Nicolas Linares 1 0.04
Леонардо Мондже 0 0
Fernando Alarcon 0 0
Nicolas Barrientos 0 0
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0
Franco Watson 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 11 (4) 0.42
Де Ла Вега Педро 5 0.19
Franco Orozco 4 0.15
Franco Troyansky 4 0.15
Matias Esquivel 2 0.08
Tomas Belmonte 2 0.08
Raul Loaiza 2 0.08
Жозе Густаво Санд 2 (2) 0.08
Jose Maria Canale 1 0.04
Лема Кристиан 1 0.04
Брагьери Диего 1 0.04
Luciano Boggio 0 0
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Juan Caceres 0 0
Braian Aguirre 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Martinez 9 0
Мосевич Леонель 7 1
Fernando Alarcon 7 0
Giuliano Cerato 7 0
Roberto Agustin Bochi 5 0
Nicolas Linares 5 0
Sebastian Corda 5 0
Axel Rodriguez 4 0
Jorge Carlos Carranza 2 1
Juan Franco 3 0
Exequiel Parmisari 1 1
Jonathan Bay 2 0
Nicolas Watson 2 0
Lucas Albertengo 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Franco Watson 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 9 1
Лема Кристиан 7 2
Tomas Belmonte 7 1
Luciano Boggio 4 2
Санчес-Миньо Хуан 5 0
Jose Maria Canale 3 1
Juan Caceres 4 0
Matias Esquivel 2 1
Агилар Фелипе 3 0
Де Ла Вега Педро 3 0
Braian Aguirre 3 0
Frank Kudelka 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Lucas Acosta II 2 0
Julian Fernandez II 2 0
Raul Loaiza 2 0
Franco Orozco 2 0
Brian Aguilar 2 0
Моралес Лаутаро 0 1
Брагьери Диего 1 0
Franco Troyansky 1 0
Facundo Perez 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Ланус
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
14
Институто Кордоба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Ланус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

9
17
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Ланус
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

12
31

Голы по времени матча

Забито

11
19
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
0
0%
4
21%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
6
32%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
27%
3
16%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
5
29%
29%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
2
18%
6
35%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
3
27%
6
35%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
1
9%
1
6%
76-90

Пропущено

20
10
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
15%
2
20%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
3
15%
1
10%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
5
25%
2
20%
76-90

Забито

22
36
13 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
12 Не забивали 5
2
9%
6
17%
1-15
4
18%
3
8%
16-30
7
32%
12
33%
31-45
2
9%
4
11%
46-60
3
14%
7
19%
61-75
4
18%
4
11%
76-90

Пропущено

31
27
11 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
4
13%
3
11%
1-15
2
6%
7
26%
16-30
5
16%
3
11%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
8
26%
3
11%
61-75
7
23%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0
Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1
Ланус
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 0:1
Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0

Результаты матчей

Институто Кордоба
Ланус

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
7 раз 27%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 46%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
3
2
12
1.5
7
5
1
13
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
12
2
4
8
1.5
4
10
1
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
12
0.5
Больше Меньше
21
5
6
20
1.5
11
15
2
24
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 26 18 4 4 48 - 19 58
2.
Тальерес Кордоба
 26 14 7 5 41 - 22 49
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Дефенса и Хустисия
 26 12 8 6 36 - 21 44
5.
Эстудиантес Ла Плата
 26 11 9 6 32 - 22 42
6.
Ланус
 26 11 9 6 36 - 27 42
7.
Бока Хуниорс
 26 12 5 9 31 - 24 41
8.
Росарио Сентраль
 26 10 11 5 36 - 29 41
9.
Архентинос Хуниорс
 26 11 7 8 29 - 19 40
10.
Годой Крус
 26 10 8 8 33 - 30 38
11.
Расинг Авельянеда
 26 9 9 8 35 - 33 36
12.
Бельграно
 26 10 5 11 20 - 26 35
13.
Барракас Сентраль
 26 8 11 7 25 - 28 35
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 26 8 10 8 23 - 23 34
15.
Атлетико Тукуман
 26 8 10 8 23 - 27 34
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Институто Кордоба
 26 8 8 10 22 - 31 32
18.
Тигре
 26 8 7 11 25 - 29 31
19.
Сармьенто
 26 7 8 11 23 - 26 29
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 7 8 11 20 - 28 29
21.
Банфилд
 26 7 8 11 21 - 32 29
22.
Химнасия Ла-Плата
 26 7 8 11 23 - 37 29
23.
Индепендьенте Авельянеда
 26 6 10 10 23 - 30 28
24.
Велес Сарсфилд
 26 5 12 9 24 - 26 27
25.
Унион Санта-Фе
 26 5 12 9 17 - 25 27
26.
Колон
 26 4 13 9 20 - 31 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 26 5 4 17 16 - 34 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Бока Хуниорс
 14 8 3 3 19 - 10 27
5.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
6.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
7.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
9.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
10.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 10 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 6 5 1 12 - 4 23
12.
Расинг Авельянеда
 14 6 5 3 20 - 17 23
13.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
14.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
15.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
16.
Барракас Сентраль
 14 5 6 3 12 - 11 21
17.
Институто Кордоба
 14 5 6 3 11 - 11 21
18.
Банфилд
 14 5 5 4 9 - 11 20
19.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 14 3 7 4 14 - 19 16
25.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
2.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
7.
Тигре
 14 4 4 6 13 - 15 16
8.
Ланус
 14 3 7 4 18 - 18 16
9.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
10.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
11.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
12.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
13.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
14.
Годой Крус
 14 3 4 7 10 - 19 13
15.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
16.
Атлетико Тукуман
 13 2 6 5 8 - 14 12
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 6 5 11 - 19 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 2 5 7 11 - 19 11
22.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
23.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
24.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
25.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
26.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 14 1 3 10 5 - 17 6
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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