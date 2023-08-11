Мне одному кажется, что хозяева смогут третий мяч вскоре забить? Нависает угроза пропущенного гола над обороной гостей, которая просто трещит по швам. Но в результате очередного углового отбивается.

Еще один угловой подали сейчас гости, но уверенно Менди на выходи сработал. Кулаком отбил он мяч подальше от собственной рамки.

И снова Аль-Шаммари не успел добраться до мяча толком на дальней левой штанге. Перевел он в подкате мяч намного выше цели. Очень напряженный матч, где много спорных и горячих моментов.

Вина слишком долго держал мяч под своим контролем, что привело к непосредственной потери сферы. Активно его прессинговали защитники и смогли добиться желаемого исхода эпизода.

Вообще, как по мне, нынешний чемпионат Саудовской Аравии рискует стать одним из лучших. Это не только касается того факта, что здесь играет много звезд. Зрелищность и результативность первенства существенно возрастет.

МОМЕНТИЩЕ! Будебуз! Получил он сейчас сферу на подступах к штрафной, после чего произвел выстрел в дальний угол, но совсем немного не попал в цель.

Пока же пауза в нашей встрече образовалась. На водопой отправились игроки. Это возможность получить от тренеров определенные наставления и пополнить водный баланс.

24' Марезу снова дали возможность подать с правого края - добирается до сферы первым уже Аль-Абси, который подальше от ворот сферу выбивает. Угловой.

22' В итоге сразу три корнера за минуту подали гости. Что интересно, ни один из стандартов не нес в себе реальной угрозы. Отбились уверенно хозяева.

21' МОМЕНТ! Аль-Шаммари! Теперь на него с правого края у гостей был прострел. Защитник "Аль-Ахли" вынес сферу за лицевую линию. Будет стандарт.

20' Да, и мяч прямо на линии штрафной установлен. Готовит там удар или подачу Марез? Ох, какой ударище Рияд произвел! Классный удар он произвел по рамке, но взял чуть выше цели.

19' Мажрали первый голевой пас отдавал на Фирмино, когда тот отправил гол в ворота соперника на старте игры. У нас же сейчас 99-й номер гостей карточку желтого цвета получает. Аль-Мхемайд наказан.

17' Кстати говоря, сегодня очень много болельщиков на стадионе. Просто заполнена футбольная арена до отказу. Еще бы, у "Аль-Ахли" теперь такая команда, состоящая сплошь и рядом из звезд мирового уровня.

16' В общем, игра веселая будет. И этот факт я понял еще со стартового свистка, как Фирмино уже с первых минут рванул к воротам соперника. Правда, в одну калитку она может быть сегодня.