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  4. Премьер-лига 2023-2024

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Аль-Ахли Джидда
2:0
Первый тайм: 28'
Аль-Хазм
0'
1:0
7' Гол
Фирмино Роберто
2:0
10' Гол
Фирмино Роберто
13' Желтая карточка
Аль-Шаммари Юсеф
20' Желтая карточка
Аль-Мхемайд Ахмад

Ход матча

7'
Фирмино Роберто
(Мажраши Али)
1:0
10'
Фирмино Роберто
(Марез Рияд)
2:0
13'
 
Аль-Шаммари Юсеф
20'
 
Аль-Мхемайд Ахмад
Прогнозы 84
Аль-Ахли Джидда 91.7% (77)
X 7.1% (6)
Аль-Хазм 1.2% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Ахли Джидда
Ничья
Аль-Хазм
1.14
8.00
43.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Менди
Эдуар
11
Алиоски
Эгзиян
37
Хинди
Абдулбасит
3
Ибаньес
Рожер
27
Мажраши
Али
79
Кесси
Франк
30
Аль-Джухани
Зияд
97
Сен-Максимен
Аллан
9
Будебуз
Риад
7
Марез
Рияд
10
Фирмино
Роберто
30
Дамен
Аймен
61
Аль-Отаиби
Ради
3
Аль-Абси
Талал
5
Танкер
Султан
24
Аль-Шаммари
Мансур
21
Траоре
Бен
6
Аль-Сайяли
Бэзил
99
Аль-Мхемайд
Ахмад
20
Тоше
Антониу
7
Аль-Шаммари
Юсеф
29
Вина
Аль-Ахли Джидда
Аль-Хазм

История личных встреч

Аль-Ахли Джидда
Аль-Хазм

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ЛЧА
2:1
ЛЧА
3:3
SL
1:0
SL
1:1

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

2.17
2

Среднее время на гол

41
45

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

45
64

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Ахли Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фирмино Роберто 2 2
Марез Рияд 0 0
Мажраши Али 0 0
Аль-Хазм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аль-Ахли Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хазм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Шаммари Юсеф 1 0
Аль-Мхемайд Ахмад 1 0

Результаты последних матчей

Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Аль-Ахли Джидда - Аль-Шамаль 5:0 Санкт-Пёльтен - Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Абха 1:1 Аль-Батин - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таи 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад Джидда 3:4 Аль-Ахли Джидда - Аль-Файха 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Дамак - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:4 Аль-Раед Бурайда - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2
Аль-Хазм
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
Аль-Таи - Аль-Хазм 3:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Хазм - Аль-Батин 2:3 Аль-Иттифак - Аль-Хазм 5:2
Аль-Хазм - Аль-Файха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 3:0 Аль-Хазм - Дамак 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 2:0 Аль-Хазм - Аль-Фатех 0:1 Абха - Аль-Хазм 2:1 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Хазм - Аль-Раед Бурайда 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хазм 2:1 Аль-Хазм - Аль-Таи 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 2:1 Аль-Батин - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хазм - Аль-Иттифак 0:3 Аль-Файха - Аль-Хазм 1:0
Команда И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Раед Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Абха
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Вахда Абу-Даби
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Халидж
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Файха
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аль-Таи
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Дамак
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аль-Фатех
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аль-Хазм
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Раед Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Абха
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Вахда Абу-Даби
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Халидж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Файха
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Таи
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Дамак
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аль-Фатех
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аль-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аль-Хазм
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Раед Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Абха
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Ахли Джидда
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Вахда Абу-Даби
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Халидж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Файха
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Таи
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Дамак
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аль-Фатех
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аль-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аль-Хазм
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Ахли Джидда Фирмино Роберто 2
Аль-Ахли Джидда Марез Рияд 0 (1)
Аль-Ахли Джидда Мажраши Али 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Хазм Аль-Шаммари Юсеф 1
Аль-Хазм Аль-Мхемайд Ахмад 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Пока же пауза в нашей встрече образовалась. На водопой отправились игроки. Это возможность получить от тренеров определенные наставления и пополнить водный баланс. 
  • Опасный момент
    32'
    МОМЕНТИЩЕ! Будебуз! Получил он сейчас сферу на подступах к штрафной, после чего произвел выстрел в дальний угол, но совсем немного не попал в цель.
  • 30'
    Вообще, как по мне, нынешний чемпионат Саудовской Аравии рискует стать одним из лучших. Это не только касается того факта, что здесь играет много звезд. Зрелищность и результативность первенства существенно возрастет. 
  • 29'
    Вина слишком долго держал мяч под своим контролем, что привело к непосредственной потери сферы. Активно его прессинговали защитники и смогли добиться желаемого исхода эпизода.
  • 28'
    И снова Аль-Шаммари не успел добраться до мяча толком на дальней левой штанге. Перевел он в подкате мяч намного выше цели. Очень напряженный матч, где много спорных и горячих моментов. 
  • Угловой
    26'
    Еще один угловой подали сейчас гости, но уверенно Менди на выходи сработал. Кулаком отбил он мяч подальше от собственной рамки.
  • 25'
    Мне одному кажется, что хозяева смогут третий мяч вскоре забить? Нависает угроза пропущенного гола над обороной гостей, которая просто трещит по швам. Но в результате очередного углового отбивается. 
  • Угловой
    24'
    Марезу снова дали возможность подать с правого края - добирается до сферы первым уже Аль-Абси, который подальше от ворот сферу выбивает. Угловой. 
  • Угловой
    22'
    В итоге сразу три корнера за минуту подали гости. Что интересно, ни один из стандартов не нес в себе реальной угрозы. Отбились уверенно хозяева.
  • Опасный момент
    21'
    МОМЕНТ! Аль-Шаммари! Теперь на него с правого края у гостей был прострел. Защитник "Аль-Ахли" вынес сферу за лицевую линию. Будет стандарт.
  • 20'
    Да, и мяч прямо на линии штрафной установлен. Готовит там удар или подачу Марез? Ох, какой ударище Рияд произвел! Классный удар он произвел по рамке, но взял чуть выше цели.
  • Желтая карточка
    19'
    Мажрали первый голевой пас отдавал на Фирмино, когда тот отправил гол в ворота соперника на старте игры. У нас же сейчас 99-й номер гостей карточку желтого цвета получает. Аль-Мхемайд наказан. 
  • 17'
    Кстати говоря, сегодня очень много болельщиков на стадионе. Просто заполнена футбольная арена до отказу. Еще бы, у "Аль-Ахли" теперь такая команда, состоящая сплошь и рядом из звезд мирового уровня. 
  • 16'
    В общем, игра веселая будет. И этот факт я понял еще со стартового свистка, как Фирмино уже с первых минут рванул к воротам соперника. Правда, в одну калитку она может быть сегодня. 
  • Желтая карточка
    15'
    Ух, ну веселуха продолжается у нас в полной мере. Показалось, что кипер "Аль-Ахли" Менди снес на газон Аль-Шаммари, но судья принял сторону хозяев встречи. Да еще и карточку показал якобы симулянту. Ну не знаю... Мне тут показалось, что фол был...
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    • 13'
      И тут судьи пересматривают эпизод на предмет офсайда. Но о каком "вне игры" может идти речь? Марез грамотно из-за спин защитников выбегал, так что гол чистый. Да, так и есть!
    • 2 гола - дубль!
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФИРМИНО! 2:0!
      Пошел разрыв в одну калитку! И вновь визуально простая атака "Аль-Ахли", которая не предвещала ничего интересного, закончилась голом. С правого края прошел пас на дальнюю штангу, которую в касание замкнул Фирмино, просто подставив ногу. Марез отметился голевой передачей. 
    • Судья
      10'
      Проверяет судья сейчас взятие ворот у хозяев на предмет офсайда. В динамике в пассивном офсайде мог находиться партнер партнер Роберто, но только не он. Так и есть, судья засчитывает гол!
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФИРМИНО! 1:0!
      Все к этому шло! Слишком простой визуально гол забивают "зеленые". С правого края прошла передача в штрафную. Фирмино сумел выиграть верх у соперника и головой пробил так, что мяч упал в ворота, перескочив голкипера гостей, слегка выдвинувшихся из рамки.
    • 7'
      Не лучшим образом разыграли стандарт хозяева. Впрочем, снова к Алиоски на левом фланге мяч пришел, и игрок выполнил навес прямо в руки вратарю. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Алиоски на левом фланге получил удар по ногам. В итоге готовятся хозяева встречи подать штрафной удар. Это может быть очень опасно.
    • 5'
      Очень осторожное начало матча от "Аль-Хазма". Приходится пока что в обороне себя проявлять гостям, ведь соперник намеренно давить на ворота, не собираясь ослаблять хватку. 
    • 4'
      Снова ускорение от Фирмино по центру мы увидели. Роберто пытался до мяча добраться, однако соперник его опередил на долю секунды. 
    • Офсайд
      2'
      Только попытались хозяева свою атаку разогнать по правому флангу, но оказался в положении "вне игры" Роберто Фирмино, который спорить не стал с судьей, а принял решение, как должное.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча первого тура чемпионата Саудовской Аравии! Пожелаем удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Саудовской Аравии. В матче первого тура первенства сойдутся лицом к лицу игроки «Аль-Ахли» и «Аль-Хазмы».

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    Прогнозы 84
    Аль-Ахли Джидда 91.7% (77)
    X 7.1% (6)
    Аль-Хазм 1.2% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Ахли Джидда
    Ничья
    Аль-Хазм
    1.14
    8.00
    43.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм

    Исход игры
    Аль-Ахли Джидда
    91.7% (77)
    Ничья
    7.1% (6)
    Аль-Хазм
    1.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (34)
    Меньше
    58.54% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    45.12% (37)
    Нет
    54.88% (45)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Ахли Джидда
    32.1% (27)
    2:1 Аль-Ахли Джидда
    25% (21)
    1:0 Аль-Ахли Джидда
    19% (16)
    3:1 Аль-Ахли Джидда
    10.7% (9)
    1:1 Ничья
    6% (5)
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    Аль-Хазм
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