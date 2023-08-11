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  4. Премьер-лига 2023-2024

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Аль-Ахли Джидда
 
Позже
Аль-Хазм
Прогнозы 27
Аль-Ахли Джидда 92.6% (25)
X 7.4% (2)
Аль-Хазм 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Ахли Джидда
Ничья
Аль-Хазм
1.23
5.70
12.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Аль-Ахли Джидда
Аль-Хазм

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ЛЧА
2:1
ЛЧА
3:3
SL
1:0
SL
1:1

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

2.17
2

Среднее время на гол

41
45

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

45
64

Результаты последних матчей

Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Аль-Ахли Джидда - Аль-Шамаль 5:0 Санкт-Пёльтен - Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Абха 1:1 Аль-Батин - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таи 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад Джидда 3:4 Аль-Ахли Джидда - Аль-Файха 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Дамак - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:4 Аль-Раед Бурайда - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2
Аль-Хазм
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
Аль-Таи - Аль-Хазм 3:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Хазм - Аль-Батин 2:3 Аль-Иттифак - Аль-Хазм 5:2
Аль-Хазм - Аль-Файха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 3:0 Аль-Хазм - Дамак 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 2:0 Аль-Хазм - Аль-Фатех 0:1 Абха - Аль-Хазм 2:1 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Хазм - Аль-Раед Бурайда 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хазм 2:1 Аль-Хазм - Аль-Таи 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 2:1 Аль-Батин - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хазм - Аль-Иттифак 0:3 Аль-Файха - Аль-Хазм 1:0
Команда И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Абха
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Раед Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Вахда Абу-Даби
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Халидж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Файха
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Таи
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Дамак
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аль-Хазм
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аль-Фатех
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Абха
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Раед Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Вахда Абу-Даби
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Халидж
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Файха
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Таи
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Дамак
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аль-Хазм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аль-Фатех
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Абха
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Раед Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Вахда Абу-Даби
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Халидж
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Файха
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Таи
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Дамак
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аль-Хазм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аль-Фатех
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2023, осталось 7 часов 26 минут.



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    • Прогнозы 27
    Аль-Ахли Джидда 92.6% (25)
    X 7.4% (2)
    Аль-Хазм 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Ахли Джидда
    Ничья
    Аль-Хазм
    1.23
    5.70
    12.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм

    Исход игры
    Аль-Ахли Джидда
    93.1% (27)
    Ничья
    6.9% (2)
    Аль-Хазм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.38% (12)
    Меньше
    58.62% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    44.83% (13)
    Нет
    55.17% (16)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Ахли Джидда
    41.4% (12)
    2:1 Аль-Ахли Джидда
    27.6% (8)
    1:0 Аль-Ахли Джидда
    10.3% (3)
    3:1 Аль-Ахли Джидда
    10.3% (3)
    1:1 Ничья
    6.9% (2)
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    Аль-Хазм
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