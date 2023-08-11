Тур: 1. Стадион: Prince Abdullah Al-Faisal.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Аль-Ахли Джидда
Аль-Хазм
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
2.17
2
Среднее время на гол
41
45
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2
1.4
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
45
64
Результаты последних матчей
Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Аль-Ахли Джидда - Аль-Шамаль 5:0 Санкт-Пёльтен - Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Абха 1:1 Аль-Батин - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таи 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад Джидда 3:4 Аль-Ахли Джидда - Аль-Файха 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Дамак - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:4 Аль-Раед Бурайда - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2
Аль-Хазм
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
Аль-Таи - Аль-Хазм 3:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Хазм - Аль-Батин 2:3 Аль-Иттифак - Аль-Хазм 5:2
Аль-Хазм - Аль-Файха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 3:0 Аль-Хазм - Дамак 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 2:0 Аль-Хазм - Аль-Фатех 0:1 Абха - Аль-Хазм 2:1 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Хазм - Аль-Раед Бурайда 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хазм 2:1 Аль-Хазм - Аль-Таи 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 2:1 Аль-Батин - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хазм - Аль-Иттифак 0:3 Аль-Файха - Аль-Хазм 1:0
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|Команда
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|Команда
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- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм
Исход игры
Аль-Ахли Джидда
93.1% (27)
Ничья
6.9% (2)
Аль-Хазм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (12)
Меньше
58.62% (17)
Обе команды забьют
Да
44.83% (13)
Нет
55.17% (16)
Популярный счёт
2:0 Аль-Ахли Джидда
41.4% (12)
2:1 Аль-Ахли Джидда
27.6% (8)
1:0 Аль-Ахли Джидда
10.3% (3)
3:1 Аль-Ахли Джидда
10.3% (3)
1:1 Ничья
6.9% (2)
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