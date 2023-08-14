Тур: 1. Стадион: Стадион имени короля Абдаллы (Бурайда).
0:0
Второй тайм: 46'
0'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
45
Собель
Яхия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Собель ЯхияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Санёр МашариВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
-
34 Гроэ МарселоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 Камара АрунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жота СерранНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
История личных встреч
Аль-Раед Бурайда
Аль-Иттихад Джидда
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед
27 матчей
11.1%
25.9%
63%
3 победы 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
14.8%
44.4%
40.8%
4 победы 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
3.7%
44.4%
51.9%
1 победа 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
2.33
1.69
Среднее время на гол
38
53
Всего голов
47
38
Голов в среднем за матч
1.74
1.41
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
51
63
Результаты последних матчей
Аль-Раед Бурайда
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Халидж 0:0 Аль-Файха - Аль-Раед Бурайда 1:1
Аль-Раед Бурайда - Дамак 5:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Раед Бурайда 2:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Батин 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 0:3 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Адаль - Аль-Раед Бурайда 0:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Раед Бурайда - Абха 3:1 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 3:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Файха 2:4 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Дамак - Аль-Раед Бурайда 1:2
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Шорта - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Сфаксьен 1:0 Эсперанс Тунис - Аль-Иттихад Джидда 1:2
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Файха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Батин 1:0 Дхофар - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Аль-Иттихад Джидда - Сур 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Бахла 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 2:1 Аль-Сиб - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Аль-Нахда - Аль-Иттихад Джидда 3:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Башир 0:1 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Дамак 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Ахли Джидда
|Фирмино Роберто
|3
|Аль-Файха
|Сакала Фэшн
|1 (1)
|Аль-Рияд
|Мусона Ноуледж
|1
|Абха
|Бгуир Саад
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|1
|Аль-Рияд
|Мусона Ноуледж
|1
|Аль-Файха
|Цимирот Гойко
|1
|Аль-Фатех
|Аль-Зубайди Али
|1
|Аль-Фатех
|Аль-Фухаид Мохаммед
|1
|Аль-Файха
|Руис Виктор III
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Иттихад Джидда
Исход игры
Аль-Раед Бурайда
15.4% (18)
Ничья
14.5% (17)
Аль-Иттихад Джидда
70.1% (82)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (59)
Меньше
47.79% (54)
Обе команды забьют
Да
62.83% (71)
Нет
37.17% (42)
Популярный счёт
1:2 Аль-Иттихад Джидда
32.5% (38)
0:1 Аль-Иттихад Джидда
15.4% (18)
1:1 Ничья
12.8% (15)
0:2 Аль-Иттихад Джидда
12% (14)
2:1 Аль-Раед Бурайда
7.7% (9)
1:0 Аль-Раед Бурайда
5.1% (6)
1:3 Аль-Иттихад Джидда
3.4% (4)
0:3 Аль-Иттихад Джидда
2.6% (3)
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