Одна замена в перерыве произошла в составе "Аль-Раеда": вместо Карима эль-Беркауи на поле вышел Раед аль-Гамди.

С левого фланга качественная диагональная подача от Коронадо прилетела на голову Хамдалла, который сильно пробил по воротам, но аль-Харби сумел в падении парировать мяч в сторону.

Ромариньо по правому флангу протащил мяч и попытался выполнить навес от лицевой линии, но мяч срезался с ноги бразильца и ушёл за пределы поля.

Конфликт между Вахиши и Хамдалла возник в середине поля. Судья сегодня на матче работает несуровый, так что снова ограничивается только беседами с футболистами.

Первый тайм окончен! Нулевая ничья пока во встрече между "Аль-Раедом" и "Аль-Иттихадом".

Бензема правым флангом подключил в атаку аль-Олайана, который выполнял прострел в штрафную площадку, но защитники клуба из Бурайды просто выбили мяч в аут.

Очередная попытка фланговой прострельной передачи была у "Аль-Иттихада", но мяч рикошетом от защитника аккуратно полетел в руки аль-Харби.

Штрафной удар в глубине поля заработали хозяева на правом фланге. Со стандарта последовала подача от Сауда точно на голову эль-Беркауи, который пробил в дальнюю "девятку", но в очевидный офсайд он забежал в момент подачи.

Бензема затащил мяч на правый край штрафной площади соперника и отдал тонкий пас в центр на Ромариньо, но тот немного перемежал нужное место. В итоге после трудной обработки мяча он вернул мяч Кариму, а удар француза в падении блокировал один из защитников.

Повреждение получил аль-Харби. Похоже, что он головой налетел на своего же защитника, из-за чего оказался в небольшом нокдауне.

Угловой с правого фланга подали гости, но футболисты "Аль-Раеда" продолжают доминировать в воздухе у своих владений.

Аль-Шанкити на своём фланге проиграл позиционную борьбу, после чего просто срезал соперника по ногам. Арбитр решил, что здесь достаточно ограничиться устным замечанием для нарушителя.

"Аль-Иттихад" в пешем темпе доигрывает первый тайм. Похоже, что выигрывать первый тайм гости всё-таки не настроены.

36' "Аль-Раед" преимущественно длинными забросами старается начинать свои атаки, но большинство из них оказываются безадресными.

35' Коронадо можно назвать, наверное, самым активным игроком в первом тайме в составе "Аль-Иттихада". Больше всего он передвигается по полю, но партнёры по команде не поддерживают его задор.

34' Ромариньо врывался на левый край штрафной площади хозяев, где падал в борьбе с защитником и просил пенальти, но рефери жестом показал, что была чистая борьба плечом в плечо.

32' Арбитр отправил команды на водопой, так как очень жарко здесь. Тренеры тут же включаются в свою работу, делясь своими размышлениями с подопечными, пока те восстанавливают водных баланс в своих организмах.

31' Коронадо получил какое-то повреждение в одном из игровых единоборств, так что ему надо оказать определённую помощь.

30' Первую позиционную атаку провели хозяева в этом матче, которую ударом от правого края штрафной площади завершал аль-Джейзани, но высоковато полетел мяч после его выстрела.

29' Бензема теперь с левого края сместился в центр и плотно пробивал метров с 22 в правую "девятку", но мяч просвистел прямо над целью.

28' Хамдалла с левого фланга смещался в штрафную площадь соперника, где отдал пас на Бензема, но оказался совсем не готов к ответной передаче француза пяткой.

27' Длинный пас в контратаке "Аль-Раеда" следовал по правому флангу на Сауда, но того по скорости сумел обогнать Бамсауд, после чего отдал точный пас на аль-Шанкити.