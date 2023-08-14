  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Аль-Раед Бурайда
0:0
Второй тайм: 46'
Аль-Иттихад Джидда
0'

Ход матча

46'
Аль-Гамди Раед
Эль-Беркауи Карим
 
Прогнозы 117
Аль-Раед Бурайда 15.4% (18)
X 14.5% (17)
Аль-Иттихад Джидда 70.1% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Раед Бурайда
Ничья
Аль-Иттихад Джидда
16.00
8.20
1.29
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Аль-Харби
Ахмад
28
Аль-Джейзани
Хамад
19
Аль-Фахад
Абдулла
24
Аль-Субайе
Халед
32
Аль-Досери
Мохаммед
5
Лум
Мамаду
14
Аль-Беше
Мансор
45
Собель
Яхия
11
Эль-Беркауи
Карим
2
Вахиши
Бандар
7
Сауд
Амир
34
Гроэ
Марсело
13
Аль-Шанкити
Муханнад
28
Бамсауд
Ахмед
20
Шарахили
Ахмед
33
Аль-Олайан
Мадаллах
8
Фабиньо
Энрике
7
Канте
Н'Голо
99
Хамдалла
Абдерразак
90
Ромариньо
Рикардо
10
Коронадо
Игор
9
Бензема
Карим
Аль-Раед Бурайда
Аль-Иттихад Джидда

История личных встреч

Аль-Раед Бурайда
Аль-Иттихад Джидда

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед

27 матчей

11.1%
25.9%
63%
3 победы 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

14.8%
44.4%
40.8%
4 победы 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

3.7%
44.4%
51.9%
1 победа 12 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
6:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛСА
3:1
ПЛСА
0:1
ПЛСА
1:2
ПЛСА
1:4
ПЛСА
2:2
ПЛСА
2:2
CPC
3:1
SL
0:2
СА
5:1
ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

2.33
1.69

Среднее время на гол

38
53

Всего голов

47
38

Голов в среднем за матч

1.74
1.41

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

51
63

Результаты последних матчей

Аль-Раед Бурайда
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Халидж 0:0 Аль-Файха - Аль-Раед Бурайда 1:1
Аль-Раед Бурайда - Дамак 5:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Раед Бурайда 2:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Батин 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 0:3 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Адаль - Аль-Раед Бурайда 0:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Раед Бурайда - Абха 3:1 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 3:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Файха 2:4 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Дамак - Аль-Раед Бурайда 1:2
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Шорта - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Сфаксьен 1:0 Эсперанс Тунис - Аль-Иттихад Джидда 1:2
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Файха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Батин 1:0 Дхофар - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Аль-Иттихад Джидда - Сур 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Бахла 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 2:1 Аль-Сиб - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Аль-Нахда - Аль-Иттихад Джидда 3:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Башир 0:1 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Дамак 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Файха
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аль-Рияд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аль-Таи
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Аль-Иттихад Джидда
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Абха
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аль-Таавун Бурайда
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аль-Фатех
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аль-Вахда Абу-Даби
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Дамак
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Аль-Халидж
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Файха
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аль-Рияд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аль-Таи
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Абха
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Фатех
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Иттихад Джидда
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Вахда Абу-Даби
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Дамак
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аль-Халидж
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аль-Хазм
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Аль-Таавун Бурайда
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аль-Фатех
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Таи
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Абха
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Файха
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аль-Вахда Абу-Даби
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Дамак
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Аль-Халидж
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Ахли Джидда Фирмино Роберто 3
Аль-Файха Сакала Фэшн 1 (1)
Аль-Рияд Мусона Ноуледж 1
Абха Бгуир Саад 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Рияд Мусона Ноуледж 1
Аль-Файха Цимирот Гойко 1
Аль-Фатех Аль-Зубайди Али 1
Аль-Фатех Аль-Фухаид Мохаммед 1
Аль-Файха Руис Виктор III 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    Одна замена в перерыве произошла в составе "Аль-Раеда": вместо Карима эль-Беркауи на поле вышел Раед аль-Гамди.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Нулевая ничья пока во встрече между "Аль-Раедом" и "Аль-Иттихадом".
  • 45'
    Конфликт между Вахиши и Хамдалла возник в середине поля. Судья сегодня на матче работает несуровый, так что снова ограничивается только беседами с футболистами.
  • 45'
    Ромариньо по правому флангу протащил мяч и попытался выполнить навес от лицевой линии, но мяч срезался с ноги бразильца и ушёл за пределы поля.
  • Опасный момент
    45'
    С левого фланга качественная диагональная подача от Коронадо прилетела на голову Хамдалла, который сильно пробил по воротам, но аль-Харби сумел в падении парировать мяч в сторону.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты компенсировано.
  • 44'
    "Аль-Иттихад" в пешем темпе доигрывает первый тайм. Похоже, что выигрывать первый тайм гости всё-таки не настроены.
  • Фол, нарушение
    43'
    Аль-Шанкити на своём фланге проиграл позиционную борьбу, после чего просто срезал соперника по ногам. Арбитр решил, что здесь достаточно ограничиться устным замечанием для нарушителя.
  • Угловой
    42'
    Угловой с правого фланга подали гости, но футболисты "Аль-Раеда" продолжают доминировать в воздухе у своих владений.
  • Травма, повреждение
    41'
    Повреждение получил аль-Харби. Похоже, что он головой налетел на своего же защитника, из-за чего оказался в небольшом нокдауне.
  • Опасный момент
    40'
    Бензема затащил мяч на правый край штрафной площади соперника и отдал тонкий пас в центр на Ромариньо, но тот немного перемежал нужное место. В итоге после трудной обработки мяча он вернул мяч Кариму, а удар француза в падении блокировал один из защитников.
  • Офсайд
    39'
    Штрафной удар в глубине поля заработали хозяева на правом фланге. Со стандарта последовала подача от Сауда точно на голову эль-Беркауи, который пробил в дальнюю "девятку", но в очевидный офсайд он забежал в момент подачи.
  • 38'
    Очередная попытка фланговой прострельной передачи была у "Аль-Иттихада", но мяч рикошетом от защитника аккуратно полетел в руки аль-Харби.
  • 37'
    Бензема правым флангом подключил в атаку аль-Олайана, который выполнял прострел в штрафную площадку, но защитники клуба из Бурайды просто выбили мяч в аут.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 36'
      "Аль-Раед" преимущественно длинными забросами старается начинать свои атаки, но большинство из них оказываются безадресными.
    • 35'
      Коронадо можно назвать, наверное, самым активным игроком в первом тайме в составе "Аль-Иттихада". Больше всего он передвигается по полю, но партнёры по команде не поддерживают его задор.
    • Судья
      34'
      Ромариньо врывался на левый край штрафной площади хозяев, где падал в борьбе с защитником и просил пенальти, но рефери жестом показал, что была чистая борьба плечом в плечо.
    • Судья
      32'
      Арбитр отправил команды на водопой, так как очень жарко здесь. Тренеры тут же включаются в свою работу, делясь своими размышлениями с подопечными, пока те восстанавливают водных баланс в своих организмах.
    • Травма, повреждение
      31'
      Коронадо получил какое-то повреждение в одном из игровых единоборств, так что ему надо оказать определённую помощь.
    • 30'
      Первую позиционную атаку провели хозяева в этом матче, которую ударом от правого края штрафной площади завершал аль-Джейзани, но высоковато полетел мяч после его выстрела.
    • Опасный момент
      29'
      Бензема теперь с левого края сместился в центр и плотно пробивал метров с 22 в правую "девятку", но мяч просвистел прямо над целью.
    • 28'
      Хамдалла с левого фланга смещался в штрафную площадь соперника, где отдал пас на Бензема, но оказался совсем не готов к ответной передаче француза пяткой.
    • 27'
      Длинный пас в контратаке "Аль-Раеда" следовал по правому флангу на Сауда, но того по скорости сумел обогнать Бамсауд, после чего отдал точный пас на аль-Шанкити.
    • 26'
      А теперь Коронадо сместился с мячом с левого фланга в центр и наносил плотный удар по воротам метров с 25, но мяч полетел выше цели. Аль-Харби показал, что ситуацию он контролировал.
    • 25'
      С левого фланга Коронадо выполнил подачу во вратарскую площадь, но там на выходе аль-Харби, несмотря на трафик, удалось кулаками отбить мяч в поле.
    • Угловой
      24'
      Канте разогнал атаку своей команды правым краем, отдал пас на аль-Олайана, который выполнил навес на дальнюю штангу, но там защитник хозяев головой просто отбил мяч на угловой.
    • 23'
      Очень посредственный темп мы видим в этой игре в первую четверть матча. "Аль-Раед" в последние минуты всё чаще начал владеть мячом, пасуясь на своей половине поля.
    • 21'
      Заброс вперёд у хозяев следовал на Вахиши, но Шарахили сыграл на опережении, головой точно выполнив пас на Канте.
    • 20'
      Очень глубоко оттягивается Бензема, чтобы немного поиграть с мячом, помогая в перепасовках своим полузищитникам.
    • 19'
      Заброс к штрафной площади хозяев следовал на забегание Ромариньо, но аль-Харби выскочил практически к линии штрафной площади и забрал мяч.
    • 18'
      На трибунах не так много болельщиков, но они ведут себя достаточно активно, распевая какие-то мусульманские мотивы. Атмосфера здесь своеобразная.
    • Офсайд
      17'
      Ещё одна атака правым флангом команды Нуну Эшпириту Санту закончилась офсайдом. Пока что ничего по-настоящему опасного фаворит создать не может.
    • Опасный момент
      16'
      Коронадо врывался на правый край чужой штрафной площади и намеревался сильно пробить по воротам, но в подкате под выстрел успел броситься аль-Субайе.
    • Офсайд
      15'
      Новый угловой на правом фланге гости разыграли накоротке, но ни к чему интересному это не привело - атака "Аль-Иттихада" закончилась фиксацией положения "вне игры".
    • Травма, повреждение
      13'
      Аль-Субайе получил какое-то повреждение, так что теперь игру необходимо поставить на паузу, чтобы парню помогли с его больной ногой.
    • Угловой
      12'
      Снова угловой на правом фланге заработали гости из Джидды. Подача пошла опять на ближнюю штангу, но там всё под контролем "красно-чёрных".
    • 11'
      Аль-Досери пытался открываться в атаку по правому флангу под обостряющий пас, но его опередил Фабиньо, который просто отпасовал мяч на своего вратаря.
    • 10'
      Должен "Аль-Иттихад" услышать этот тревожный звоночек, чтобы впредь не допускать таких провалов. Сауд практически с центра поля убегал на рандеву с Гроэ.
    • Опасный момент
      9'
      ОПАСНО! В контратаке хозяев прошёл заброс на Сауда, который выходит в чистый выход 1 на 1 с Гроэ, но попытка перебросить вратаря провалилась, так как нападающий недостаточно подсёк мяч над землёй.
    • 8'
      Пока что не удаётся "жёлто-чёрным" довести мяч до Карима Бензема, которого соперники стараются максимально плотно опекать у своих владений.
    • 7'
      Нуну Эшпириту Санту выглядит задумчивым у кромки поля, молча наблюдая за игрой. Игор Йовичевич более активно жестикулирует, стараясь подсказывать что-то своим подопечным.
    • Угловой
      6'
      На левом фланге теперь угловой заработали гости, откуда следовала подача в гущу футболистов, но один из подопечных Игора Йовичевича снова сумел выбить мяч в центральную зону.
    • Угловой
      5'
      На высоте обороняющиеся были и после подачи второго углового подряд. Подбор остаётся за "Аль-Иттихадом". На поле начинает наблюдаться доминация одной из сторон.
    • Угловой
      4'
      В первой своей атаке "Аль-Иттихад" заработал угловой на правом фланге. Коронадо выполнил резкую подачу на ближнюю штангу, но там защитник хозяев головой отбил мяч за лицевую линию.
    • 3'
      Несколько сумбурно проходят стартовые минуты встречи. Футболисты "Аль-Раеда" стремятся играть в коллективном прессинге. Гостям пока что удаётся удачно пасоваться поперёк поля.
    • 2'
      "Аль-Иттихад" считается очень большим фаворитом этого матча. Многие аналитики полагают, что гости здесь победят с крупным счётом. Посмотрим, оправдаются ли данные прогнозы...
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча первого тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором "Аль-Раед" сыграет дома с "Аль-Иттихадом". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 32.5% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Аль-Раед Бурайда 15.4% (18)
    X 14.5% (17)
    Аль-Иттихад Джидда 70.1% (82)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Раед Бурайда
    Ничья
    Аль-Иттихад Джидда
    16.00
    8.20
    1.29
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Иттихад Джидда онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Иттихад Джидда

    Исход игры
    Аль-Раед Бурайда
    15.4% (18)
    Ничья
    14.5% (17)
    Аль-Иттихад Джидда
    70.1% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.21% (59)
    Меньше
    47.79% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    62.83% (71)
    Нет
    37.17% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Иттихад Джидда
    32.5% (38)
    0:1 Аль-Иттихад Джидда
    15.4% (18)
    1:1 Ничья
    12.8% (15)
    0:2 Аль-Иттихад Джидда
    12% (14)
    2:1 Аль-Раед Бурайда
    7.7% (9)
    1:0 Аль-Раед Бурайда
    5.1% (6)
    1:3 Аль-Иттихад Джидда
    3.4% (4)
    0:3 Аль-Иттихад Джидда
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аль-Раед Бурайда
    Аль-Иттихад Джидда
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     