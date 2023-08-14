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  4. Премьер-лига 2023-2024

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Абха
1:1
Второй тайм: 46'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
0:1
31' Гол
Малком Филипе
1:1
33' Гол
Бгуир Саад

Ход матча

31'
0:1
Малком Филипе
(Аль-Давсари Нассер)
33'
Бгуир Саад
(Крыховяк Гжегож)
1:1
Прогнозы 118
Абха 5.1% (6)
X 6.8% (8)
Аль-Хиляль Эр-Рияд 88.1% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Абха
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
7.30
4.40
1.63
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Абха
Аль-Хиляль Эр-Рияд

История личных встреч

Абха
Аль-Хиляль Эр-Рияд

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:2
SL
4:1
СА
0:3

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.6
1.4

Среднее время на гол

150
64

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2.8
2

Среднее время на гол

32
45

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.7
1.7

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
52

Бомбардиры внутри турнира

Абха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бгуир Саад 1 1
Крыховяк Гжегож 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 1 1
Аль-Давсари Нассер 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Абха
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Абха - Сирьян 2:0 Абха - Аль-Кувейт 1:1 Аль-Халидж - Абха 3:1 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3
Дамак - Абха 1:0 Абха - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:0 Абха - Аль-Адаль 1:0 Аль-Таи - Абха 1:0 Абха - Аль-Батин 3:2 Абха - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Абха - Аль-Фатех 2:2 Аль-Файха - Абха 2:0 Абха - Аль-Вахда Абу-Даби 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Абха 2:0 Аль-Раед Бурайда - Абха 3:1 Абха - Аль-Халидж 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Видад Касабланка 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Ахли Триполи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Кувейт 4:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Горица 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Адаль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Абу-Даби 1:1 Урава Редс - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Урава Редс 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Файха
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аль-Рияд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аль-Таи
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Аль-Иттихад Джидда
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Абха
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аль-Таавун Бурайда
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аль-Фатех
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аль-Вахда Абу-Даби
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Дамак
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Аль-Халидж
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Файха
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аль-Рияд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аль-Таи
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Абха
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Фатех
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Иттихад Джидда
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Вахда Абу-Даби
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Дамак
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аль-Халидж
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аль-Хазм
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Аль-Таавун Бурайда
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аль-Фатех
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Таи
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Абха
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Файха
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аль-Вахда Абу-Даби
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Дамак
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Аль-Халидж
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Ахли Джидда Фирмино Роберто 3
Аль-Файха Сакала Фэшн 1 (1)
Аль-Рияд Мусона Ноуледж 1
Абха Бгуир Саад 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Рияд Мусона Ноуледж 1
Аль-Файха Цимирот Гойко 1
Аль-Фатех Аль-Зубайди Али 1
Аль-Фатех Аль-Фухаид Мохаммед 1
Аль-Файха Руис Виктор III 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    И на этом перерыв. Второй тайм будет "огненный"!
  • 45'
    Нет пенальти! Второй раз ВАР оставлет гостей без пенальти. Да и не было там ничего. Рефери разобрался верно. 
  • Видеоповтор
    45'
    И ещё один видеоповтор у нас! Снова в штрафной площади "Абха", махнул ногой мимо мяча  Аль-Кумайзи, попал ли он по ноге Аль-Хамдану? На повторе, кажется, что нет. Но рефери пошёл смотреть "кино". Всё-таки пытается найти свой пенальти Аль-Хамдан. 
  • 45'
    Нет, нет пенальти! Играем дальше. 
  • Видеоповтор
    45'
    Так, а у нас падение в штрафной площади "Абха", падение со стороны  Аль-Хамдана. ВАР помогает рефери. Пенальти? Судя по видеоповтору да. Побежит сейчас румынский рефери смотреть "кино", как мне кажется.
  • 44'
    Подустали хозяева. Пытаются всячески затянуть время. Даже стандарт со своей половины поля разводят почти тридцать секунд. 
  • 43'
     Аль-Кумайзи бросил аут, матч продолжается. Похоже, что  Бин Джумайя будет заменён. Прихрамывая он пытается разогнаться. А тем временем, по ногам досталось Бгуиру. 
  • 42'
    Заброс на  Аль-Хамдана, на левый край. Ну уж слишком сильно. Вот проблема с передачами у "Аль-Хиляль". А у игроков "Абха" начало сводить ноги.  Бин Джумайя на газоне.
  • Штанга
    41'
    Штанга! Должен был забивать Аль-Давсари, из пределов штрафной площади в дальний угол он наносил удар, Эпасси провожал мяч взглядом, тот ударился о штангу, вылетел в поле! А дальше уже Эпасси его накрыл! 
  • 39'
    Очередная атака "Аль-Хиляль". Они и сами не поняли, как пропустили. Прострел,  Эпасси в падении забирает игровой снаряд. 
  • 38'
    1.50 ставка на успех "Аль-Хиляль" стала. По такой игре вполне реально. Но вот контратака у "Абха", заброс на Камано, а не было ли положение вне игры?
  • 38'
     Аль-Кумайзи бросил аут, но его партнёры быстро мяч потеряли. Невеш заброс на  Аль-Хамдана выполнил, но тому принять эту передачу не удалось. Большой палец в ответ, как положительное решение на передачу.
  • 37'
    Игра радует! Высокий темп, хорошие голы, комбинации. Саудовскую Аравию можно смотреть!
  • 36'
    Напомню, что эти ребята из Саудовской Аравии обыграли Аргентину на чемпионате мира. Они с таким успехом замахнутся на медали мундиаля в 2026 году. 
  • Описание гола
    35'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!  1:1!!! Бгуир!!! Перехватил мяч  Бгуир в 25 метрах от ворот соперника, с левой ноги по красивой дуге направил игровой снаряд в верхний угол ворот Аль-Маюфа! Ух, какой голешник!
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    • 34'
      Заброс на  Альселули, тот не сумел мячом завладеть. Психует наставник хозяев  Михневич Чеслав.
    • Описание гола
      32'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! Малком!!! 0:1!!! Что и следовало ожидать, атака по левому краю, прорыв в штрафную площадь   Аль-Давсари, покатил он мяч в центр, мимо бросившегося на него голкипера. Малком в пустые ворота отправил игровой снаряд!
    • 31'
      Четверть часа до конца первого тайма. На отбой стали играть футболисты "Абха". Крыховяк уже тяжеловато дышит. В атаке "Аль-Хиляль",  Аль-Булаихи получил передачу назад. 
    • Опасный момент
      30'
      Невеш! Одним касанием подработал, вторым с правой ноги, положив корпус! Выше перекладины! Ещё один "звоночек" для "Абха"!
    • Угловой
      29'
      Угловой удар неудачно исполнен. Подача на ближнюю штангу не нашла адресата.
    • 28'
       Аль-Давсари с правой ноги "зарядил" с линии штранфой площади, выше цели. Но мяч кого-то задел. Ещё один корнер.
    • 27'
      Удар Малкома пока что самый опасный момент в матче. Его несколько раз уже прокрутили в повторе. А пока что с мячом хозяева. Аут заработали на левом фланге. Неудачно ввели игровой снаряд в игру, Аль-Давсари с мячом, сыграл на  Аль-Хамдан, тот на ударную позицию не вышел.
    • 26'
      Угловой исполнил "Аль-Хиляль", но в этот раз ничего опасного. 
    • Опасный момент
      25'
      Малком!!! В деле лучший форвард РПЛ прошлого сезона, удар с правой ноги с линии штрафной площади, Эпасси выручил свою команду!
    • 24'
       Джахар сыграл на левый край, дальше на Матича, который пытался сыграть в центр. Перехватили мяч гости. Тут же контратака. Нет середины поля у команд. 
    • 23'
       Аль-Кумайзи бросил аут, Крыховяк с мячом, грудью его остановил, опустил мяч на землю, сыграл на левый край. 
    • 22'
       Аль-Давсари бросил, передача на  Аль-Булаихи, тот на левый край. Невеш затормозил атаку, сыграл назад. 
    • 21'
      Опасная атака у гостей! В чужой штрафной площади  Ричард, показалось, что мяч ушёл за лицевую, но нет! Прострел он выполнил, Малкома не пустили замкнуть. 
    • 20'
      А корнеры сегодня опасны. "Аль-Хиляль" в позиционной атаке. С мячом почти всем составом, кроме вратаря, на чужой половине поля. 
    • Угловой
      19'
      Второй угловой удар у "Абха". Бгуир пошёл исполнять корнер. Капитан. Аль-Капитан. Подача... Крыховяк пробил, попал в защитника, встал, добил!  Аль-Маюф на месте. 
    • 18'
      В центре внимания Малком, передача на правый край, скидка на  Аль-Хамдана, который развернулся и... Мяч потерял. Спиной к чужим воротам принимать не стоит. 
    • Угловой
      16'
       Аль-Давсари пошёл подавать, закручивал... Невеш! Даже прыгать не пришлось, просто головой махнул в сторону, но игровой снаряд в створ не угодил. 
    • 15'
       Аль-Джувайр с мячом в центральном круге, передача на правый край, мяч вернули. Дальше через левый край в атаку пошли гости.  Аль-Давсари уходит от соперника, в подкате бросает  Бин Джумайя. Угловой, третий для "Аль-Хиляль".
    • 15'
       Аль-Джувайр с мячом в центральном круге, передача на правый край, мяч вернули. Дальше через левый край в атаку пошли гости.  Аль-Давсари уходит от соперника, в подкате бросает  Бин Джумайя. Угловой, третий для "Аль-Хиляль".
    • 14'
      Почти четверть часа отыграли команды, болельщики, атмосфера, и быстрый темп матча! Складывается впечатление, что эти ребята играют побыстрее, чем в РПЛ. 
    • 13'
       Эпасси с мячом, перевод на левый край отдал передачу. Камано с игровым снарядом, двое против него, сыграл чуть назад. 
    • 11'
      Эпасси от ворот пробил, пытался завладеть мячом  Бгуир, но подобрал его  Джахар, уйти от соперника не сумел.
    • Угловой
      10'
      Невеш у мяча. Ждём подачу. На ближнюю штангу пошла подача. И совсем в никуда. 
    • 9'
      По правому краю в атаке "Аль-Хиляль", пытался пройти  Аль-Джувайр соперника, угловой заработал. Второй для гостей.
    • 7'
       Бин Джумайя с мячом, перевод по правому краю, потеря...  Аль-Маюф, голкипер "Аль-Хиляль" с мячом. Перевод на Невеша, тот на Аль-Давсари, который сегодня один из самых активных у гостей. Длинная диагональ на правый край. Сильновато... 
    • Угловой
      5'
      Быстрая атака по левому краю у "Аль-Хиляль", угловой заработали. Короткий розыгрыш, подача на дальнюю штангу, а там.. Невеш подачу исполнил, дотянулся до мяча  Аль-Давсари, совсем уж в подкате к игровому снаряду шёл.
    • Угловой
      4'
      Угловой удар заработала "Абха". Подача... На ближнюю штангу пришёл мяч, отбились гости. Перевод на Аль-Хамдан, тот по левому краю на  Аль-Давсари, который подачу исполнил, головой бил  Аль-Хамдан... Ах, рядом с перекладиной! 
    • 3'
      "Аль-Хиляль" сегодня фаворит встречи,  Аль-Булаихи начал атаку, передача по левому краю. Потеря и быстрая контратака у "Абха". Крыховяк, хорошо нам знакомый, разогнал наступление хозяев. А дальше передачу куда отдавать? 
    • 2'
      С мячом на левом фланге Аль-Давсари, перевод на правый край пошёл. Мяч чуть назад. "Аль-Хиляль" в обороне держит игровой снаряд.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня стартует самая раскрученная лига этого межсезонья. Саудовская Премьер-Лига. В рамках первого тура "Абха" сыграет с "Аль-Хиляль", за который выступает Малком. Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин. 
    • Напоминаем, что "Аль-Хиляль" должен пополниться Неймаром. Уже сегодня он должен завершить медосмотр для официального перехода. 
    • У "Аль-Хиляль" есть Невеш и Малком. 
    • В составе "Абха" выделим Крыховяка и Камано, которые имеют выступлений в РПЛ. 
    • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 118
    Абха 5.1% (6)
    X 6.8% (8)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 88.1% (104)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Абха
    Ничья
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    7.30
    4.40
    1.63
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Абха 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Абха 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд

    Исход игры
    Абха
    5.1% (6)
    Ничья
    6.8% (8)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    88.1% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.06% (69)
    Меньше
    38.94% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    62.83% (71)
    Нет
    37.17% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    44.1% (52)
    0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    16.9% (20)
    0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    11.9% (14)
    1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    7.6% (9)
    1:1 Ничья
    5.1% (6)
    0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    2.5% (3)
    1:0 Абха
    1.7% (2)
    2:1 Абха
    1.7% (2)
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