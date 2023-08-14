Тур: 1. Стадион: Стадион принца Султана бен Абдель Азиза.
1:1
Второй тайм: 46'
Ход матча
31'
33'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
60 Эпасси ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бгуир СаадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михневич Чеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Ричард МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Абха
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.6
1.4
Среднее время на гол
150
64
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2.8
2
Среднее время на гол
32
45
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.7
1.7
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
52
Бомбардиры внутри турнира
Абха
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бгуир Саад
|1
|1
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|1
|1
|Аль-Давсари Нассер
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Абха
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Абха - Сирьян 2:0 Абха - Аль-Кувейт 1:1 Аль-Халидж - Абха 3:1 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3
Дамак - Абха 1:0 Абха - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:0 Абха - Аль-Адаль 1:0 Аль-Таи - Абха 1:0 Абха - Аль-Батин 3:2 Абха - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Абха - Аль-Фатех 2:2 Аль-Файха - Абха 2:0 Абха - Аль-Вахда Абу-Даби 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Абха 2:0 Аль-Раед Бурайда - Абха 3:1 Абха - Аль-Халидж 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Видад Касабланка 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Ахли Триполи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Кувейт 4:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Горица 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Адаль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Абу-Даби 1:1 Урава Редс - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Урава Редс 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Ахли Джидда
|Фирмино Роберто
|3
|Аль-Файха
|Сакала Фэшн
|1 (1)
|Аль-Рияд
|Мусона Ноуледж
|1
|Абха
|Бгуир Саад
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|1
|Аль-Рияд
|Мусона Ноуледж
|1
|Аль-Файха
|Цимирот Гойко
|1
|Аль-Фатех
|Аль-Зубайди Али
|1
|Аль-Фатех
|Аль-Фухаид Мохаммед
|1
|Аль-Файха
|Руис Виктор III
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Абха 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Исход игры
Абха
5.1% (6)
Ничья
6.8% (8)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
88.1% (104)
Тотал 2.5
Больше
61.06% (69)
Меньше
38.94% (44)
Обе команды забьют
Да
62.83% (71)
Нет
37.17% (42)
Популярный счёт
1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
44.1% (52)
0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
16.9% (20)
0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
11.9% (14)
1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
7.6% (9)
1:1 Ничья
5.1% (6)
0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
2.5% (3)
1:0 Абха
1.7% (2)
2:1 Абха
1.7% (2)
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