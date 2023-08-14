Аль-Кумайзи бросил аут, матч продолжается. Похоже, что Бин Джумайя будет заменён. Прихрамывая он пытается разогнаться. А тем временем, по ногам досталось Бгуиру.

Подустали хозяева. Пытаются всячески затянуть время. Даже стандарт со своей половины поля разводят почти тридцать секунд.

Так, а у нас падение в штрафной площади "Абха", падение со стороны Аль-Хамдана. ВАР помогает рефери. Пенальти? Судя по видеоповтору да. Побежит сейчас румынский рефери смотреть "кино", как мне кажется.

Нет, нет пенальти! Играем дальше.

И ещё один видеоповтор у нас! Снова в штрафной площади "Абха", махнул ногой мимо мяча Аль-Кумайзи, попал ли он по ноге Аль-Хамдану? На повторе, кажется, что нет. Но рефери пошёл смотреть "кино". Всё-таки пытается найти свой пенальти Аль-Хамдан.

Нет пенальти! Второй раз ВАР оставлет гостей без пенальти. Да и не было там ничего. Рефери разобрался верно.

И на этом перерыв. Второй тайм будет "огненный"!

42' Заброс на Аль-Хамдана, на левый край. Ну уж слишком сильно. Вот проблема с передачами у "Аль-Хиляль". А у игроков "Абха" начало сводить ноги. Бин Джумайя на газоне.

41' Штанга! Должен был забивать Аль-Давсари, из пределов штрафной площади в дальний угол он наносил удар, Эпасси провожал мяч взглядом, тот ударился о штангу, вылетел в поле! А дальше уже Эпасси его накрыл!

39' Очередная атака "Аль-Хиляль". Они и сами не поняли, как пропустили. Прострел, Эпасси в падении забирает игровой снаряд.

38' 1.50 ставка на успех "Аль-Хиляль" стала. По такой игре вполне реально. Но вот контратака у "Абха", заброс на Камано, а не было ли положение вне игры?

38' Аль-Кумайзи бросил аут, но его партнёры быстро мяч потеряли. Невеш заброс на Аль-Хамдана выполнил, но тому принять эту передачу не удалось. Большой палец в ответ, как положительное решение на передачу.

37' Игра радует! Высокий темп, хорошие голы, комбинации. Саудовскую Аравию можно смотреть!

36' Напомню, что эти ребята из Саудовской Аравии обыграли Аргентину на чемпионате мира. Они с таким успехом замахнутся на медали мундиаля в 2026 году.