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  4. Премьер-лига 2023-2024

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Абха
 
Позже
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Прогнозы 56
Абха 7.1% (4)
X 8.9% (5)
Аль-Хиляль Эр-Рияд 83.9% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Абха
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
7.50
5.10
1.41
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Абха
Аль-Хиляль Эр-Рияд

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:2
SL
4:1
СА
0:3

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.6
1.4

Среднее время на гол

150
64

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2.8
2

Среднее время на гол

32
45

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.7
1.7

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
52

Результаты последних матчей

Абха
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Абха - Сирьян 2:0 Абха - Аль-Кувейт 1:1 Аль-Халидж - Абха 3:1 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3
Дамак - Абха 1:0 Абха - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:0 Абха - Аль-Адаль 1:0 Аль-Таи - Абха 1:0 Абха - Аль-Батин 3:2 Абха - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Абха - Аль-Фатех 2:2 Аль-Файха - Абха 2:0 Абха - Аль-Вахда Абу-Даби 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Абха 2:0 Аль-Раед Бурайда - Абха 3:1 Абха - Аль-Халидж 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Видад Касабланка 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3
Аль-Ахли Триполи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Кувейт 4:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Горица 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Адаль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Абу-Даби 1:1 Урава Редс - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Урава Редс 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Раед Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Абха
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Вахда Абу-Даби
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Халидж
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Файха
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аль-Таи
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Дамак
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аль-Фатех
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Раед Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Абха
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Вахда Абу-Даби
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Халидж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Файха
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Таи
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Дамак
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аль-Фатех
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аль-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аль-Хазм
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Раед Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Абха
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Вахда Абу-Даби
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Халидж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Файха
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Таи
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Дамак
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аль-Фатех
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аль-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Ахли Джидда Фирмино Роберто 3
Аль-Хазм Винисиус I 1
Аль-Ахли Джидда Марез Рияд 0 (1)
Аль-Ахли Джидда Мажраши Али 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Хазм Аль-Шаммари Юсеф 1
Аль-Ахли Джидда Хинди Абдулбасит 1
Аль-Хазм Аль-Мхемайд Ахмад 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Абха 7.1% (4)
    X 8.9% (5)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 83.9% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Абха
    Ничья
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    7.50
    5.10
    1.41
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд онлайн

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    Прогнозы на матч Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд

    Исход игры
    Абха
    7.1% (4)
    Ничья
    8.9% (5)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    83.9% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (27)
    Меньше
    50% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    51.85% (28)
    Нет
    48.15% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    39.3% (22)
    0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    19.6% (11)
    0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    14.3% (8)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
    1:0 Абха
    3.6% (2)
    0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    3.6% (2)
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    Абха
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
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