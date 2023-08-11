Тур: 1. Стадион: Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium.
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История личных встреч
Абха
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.6
1.4
Среднее время на гол
150
64
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2.8
2
Среднее время на гол
32
45
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.7
1.7
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
52
Результаты последних матчей
Абха
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Абха - Сирьян 2:0 Абха - Аль-Кувейт 1:1 Аль-Халидж - Абха 3:1 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3
Дамак - Абха 1:0 Абха - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:0 Абха - Аль-Адаль 1:0 Аль-Таи - Абха 1:0 Абха - Аль-Батин 3:2 Абха - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Абха - Аль-Фатех 2:2 Аль-Файха - Абха 2:0 Абха - Аль-Вахда Абу-Даби 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Абха 2:0 Аль-Раед Бурайда - Абха 3:1 Абха - Аль-Халидж 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Видад Касабланка 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3
Аль-Ахли Триполи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Кувейт 4:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Горица 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Адаль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Абу-Даби 1:1 Урава Редс - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Урава Редс 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Ахли Джидда
|Фирмино Роберто
|3
|Аль-Хазм
|Винисиус I
|1
|Аль-Ахли Джидда
|Марез Рияд
|0 (1)
|Аль-Ахли Джидда
|Мажраши Али
|0 (1)
|Аль-Хазм
|Аль-Шаммари Юсеф
|1
|Аль-Ахли Джидда
|Хинди Абдулбасит
|1
|Аль-Хазм
|Аль-Мхемайд Ахмад
|1
Прогнозы на матч Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд
Исход игры
Абха
7.1% (4)
Ничья
8.9% (5)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
83.9% (47)
Тотал 2.5
Больше
50% (27)
Меньше
50% (27)
Обе команды забьют
Да
51.85% (28)
Нет
48.15% (26)
Популярный счёт
1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
39.3% (22)
0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
19.6% (11)
0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
14.3% (8)
1:1 Ничья
7.1% (4)
1:0 Абха
3.6% (2)
0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
3.6% (2)
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