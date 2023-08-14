Диагональный заброс с левого фланга прошёл на дальний край штрафной площади на Мане, который с лёту пробил точно в цель, но взятие ворот не зафиксировано из-за положения "вне игры" у сенегальца.

Хозяева поля практически всем составом вжались в свою штрафную площадку, а терпеть ведь надо ещё больше десяти минут.

У "Аль-Насра" в прошлом сезоне были случаи, когда он забивал дважды в компенсированное время второго тайма. Удастся ли сделать это сегодня.

Угловой на левом фланге заработали "жёлто-синие". Подача последовала на ближнюю штангу, но там защитники "Аль-Иттифака" были на месте.

Аль-Хайбари по центральной оси пытался за счёт дриблинга продраться в штрафную площадку, но переоценил свои возможности и потерял равновесие.

Уже половина компенсированного времени позади. Всё меньше надежд для болельщиков "Аль-Насра" остаётся уже даже на ничью.

Витиньо получил повреждение, заработал штрафной удар на чужой половине поля. Хотя не исключено, что он только делает вид, что ему так уж больно.

Сами эр-риядцы также уже изрядно устали, но надо собирать остатки сил в кулак и наносить решающий удар.

Попытались левым краем огрызнуться контратакой даммамцы, но она развалилась сразу после пересечения центральной линии.

Мане во втором тайме практически незаметен. Сместился от сейчас на левый фланг, откуда выполнил навес в штрафную площадку, но там зафиксирован фол против Хендри.

Вовсю растягивают каждую паузу в матче футболисты "Аль-Иттифака". Вроде бы недолго остаётся потерпеть, но судья наверняка компенсирует очень много времени.

Держится за ногу и морщится от боли Дембеле за кромкой поля. Видимо, у него также мышечное повреждение. Сколько же дней потребуется этой команде на восстановление?

Всем составом на своей трети поля закрылись сейчас хозяева поля, не стесняясь играть просто на отбой, хотя до финального свистка ещё далековато.

Сануси высоко поднятой ногой достал сложный мяч, но при этом также потянул заднюю поверхность бедра. Снова на поле приглашаются медики.

Двойная замена в составе "Аль-Насра": вместо Али аль-Хассана и Абдуррахмана Гариба на поле вышли Адам Абдулфаттах и Айман Яхья.

Двойная замена в составе "Аль-Иттифака": вместо Альхусави Сануси и Абдуллы Хаззази на поле вышли Мохаммед Юсеф и Мохаммед Махзари.

Снова на газоне футболист "Аль-Иттихада", у которого судорога теперь сводит стопу. Очень слабо готовы футболисты к старту сезона.

Учитывая тот факт, как "умирают" игроки "Аль-Иттифака" от усталости, у "Аль-Насра могут быть хорошие шансы перевернуть всё с ног на голову.

ОПАСНО! После навеса с левого фланга Мухтар пробил головой, но угодил в крестовину, а на добивании Яхья пальнул с линии вратарской площади над перекладиной.

Выход на поле медиков "Аль-Иттихада" уже поставлен на поток. Практически каждую минуту нездоровится кому-то из "зелёно-белых".

Угловой с правого фланга подали гости. Мяч попал одному из обороняющихся в руку. "Аль-Наср" требует пенальти, но свисток главного судьи молчит.

Видеоассистенты главного арбитра также не нашли повода для назначения пенальти, так что игру можно продолжать.

Одна замена произошла в составе "Аль-Иттифака" в перерыве: вместо Ахмеда Альгамди на поле вышел Виктор Витиньо.

Также одна замена произошла в составе "Аль-Насра" в перерыве: вместо Абдулазиза аль-Алива на поле вышел Халид аль-Ганнам.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Робин Кайсон!!! Угловой на правом фланге заработали хозяева. Подача последовала во вратарскую площадь, где аль-Акиди поймал мяч в прыжке, но при приземлении налетел на Абдулла, потеряв игровой снаряд. Мяч отскочил на ногу Кайсону, которому оставалось с метра пробить по пустым воротам.

Нет, видеоассистенты главного арбитра не нашли никакого нарушения правил, так что эр-риядцам необходимо возобновлять игру с центра поля.

Витиньо по левому краю врывался в штрафную площадь гостей и пытался прострелить в центр, но ближайший соперник сумел блокировать его попытку.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Мусса Дембеле!!! Великолепное начало второго тайма у "Аль-Иттифака". После прострела с левого фланга аль-Акиди неудачно постарался сработать на перехвате, а находящийся Дембеле переправил мяч в ворота.

"Аль-Наср" решил играть после перерыва так, как играл в первом тайме. А вот "Аль-Иттифак" классно включился. Результаты не заставили себя долго ждать.

ОПАСНО! Правым флангом провели контратаку "жёлто-синие", откуда пошла прострельная передача вдоль линии штрафной площади на аль-Сулейхима, но тот в касание влепил в штангу.

Угловой с правого фланга подали эр-риядцы, но здесь был зафиксирован фол в атаке. Команда Луиша Каштру просто в гневе.

Снова аль-Акиди ошибся на выходе, отбив мяч точно на Витиньо, но тот с левого края штрафной площади пробил мимо ближнего угла ворот.

Получил повреждение Сануси, так что арбитру приходится вызывать на помощь пострадавшему медицинскую бригаду.

А теперь уже Мухтар оказался на газоне и нуждается в помощи. Не лучшим образом футболисты готовы в функциональном плане к старту нового чемпионата.

Аль-Фатил оказался на газоне, схватившись за приводящую мышцу. Здесь большая вероятность того, что парень не сможет продолжить игру с таким повреждением.

Во втором тайме "Аль-Наср" фактически все атаки строит через правый фланг. Последовала подача сейчас в штрафную площадку, но она оказалась слишком сильной.

"Аль-Иттифак" после второго забитого гола начал играть больше от обороны, не пытаясь уже активно агрессивничать в передней линии.

Вторая замена в составе "Аль-Насра": вместо Абдулмаджида аль-Сулейхим на поле вышел Сами аль-Наджи.

Сиссоко теперь держится за бедро. Похоже, у него также выявилось мышечное повреждение. Как же тяжело даётся футболистам этот матч.

С дальней дистанции следовал плотный удар по воротам от Мухтара, но Виктор всё видел, поэтому в падении сумел намертво поймать игровой снаряд.

Судья отправил команды на минутный водопой. Тренеры тут же становятся в круг, объясняя подопечным, как им действовать в концовке.

Первый тайм

— Первый тайм окончен "Аль-Наср" минимально ведёт в счёте, благодаря быстрому голу от Мане. Отдыхаем...

45' Аль-Гамди наконец-то оживил игру, протащив мяч к левому углу чужой штрафной площади, откуда плотно пробил под перекладину, но аль-Акиди справился с данной угрозой.

45' Даже в такой унылой игре какое-то повреждение умудрился получить аль-Сулейхим. Похоже, что у него обнаружился какой-то мышечный спазм.

45' Каждый второй пас при комбинациях "Аль-Насра" идёт назад. Даже не пытаются подопечные Луиша Каштру приблизиться к чужим владениям на ударную дистанцию.

45' Отдали мяч даммамцы гостям на последних минутах тайма, просто наблюдая, как соперники сейчас пасуются поперёк поля на своей половине.

45' 5 минут компенсировано.

44' Мане в середине поля зацепился за мяч, после чего умело поставил корпус Тиссерану, заставив оппонента нарушить на себе правила.

43' Зажгли фонарики на трибунах болельщики. В этот вечер они больше развлекают сами себя, учитывая, что на поле большую часть времени не происходит вообще ничего интересного.

42' Упустили мяч за лицевую линию в новой атаке даммамцы, так что теперь аль-Акиди будет медленно готовится к вводу мяча обратно в игру ударом от ворот.

41' "Аль-Наср" продолжает всем составом отсиживаться на своей половине поля, работая только на разрушение, лишь изредка организовывая какие-то контрвыпады.

40' Видно, что Стивен Джеррард крайне недоволен тем, что он видит в первом тайме. Его "Селтик" и "Астон Вилла" в прошлом играли в куда более динамичный и интересный футбол.

39' В ответной атаке Сиссоко на скорости ворвался на правый край штрафной площади, но пробил крайне неудачно - по направлению к дальнему угловому флажку. Ещё и положение "вне игры" у него зафиксировали после этого.

38' Гариб в контратаке "Аль-Насра" с левого фланга смещался в центр вдоль линии штрафной площади, но один из соперников чисто выбил у него мяч из-под ног.

37' Хендерсон заметил на левом фланге атаки свободного аль-Гамди, решив забросить на него мяч. Но длинный перевод оказался немного неточным, так что мяч ушёл за боковую линию поля.

36' Кайсон нарушил правила на чужой половине поля. Показывает он арбитру, что вёл борьбу плечом в плечо, но представитель Фемиды к этому рассказу не вызывает какого-либо интереса.

35' Новую атаку левым флангом провели "зелёно-белые", но смогли заработать только вбрасывание аута. Вскоре после этого они были вынуждены отыгрывать к центральной линии поля.

34' И без того темп игры посредственный, так теперь ещё и регулярные паузы начали возникать. Но болельщики на трибунах не унывают, дружно хлопая в ладоши и веселясь.

32' Аль-Бушайль теперь получил небольшое повреждение, укрывая мяч корпусом от соперника, дабы сыгравший на выходе аль-Акиди сумел забрать игровой снаряд в руки на углу штрафной площади.

31' Арбитр, тем временем, объявил официальную минутную паузу в игре, отправив всех футболистов на водопой.

30' Всё в порядке с сенегальским нападающим - он уже на ногах. Пытается от объяснить судье, что вратарь против него фолил, и хорошо было бы назначить пенальти.

29' С правого фланга последовала диагональная подача в штрафную площадь хозяев, где в жёстком стыке столкнулись Виктор и Мане. Последнему досталось большее, так что приходится на поле приглашать медиков.

28' Мане по правому флангу в контратаке протащил мяч к чужой штрафной площади, но увидел, что поддержки у него нет, поэтому пришлось просто пасовать далеко назад.

27' Луиш Каштру внезапно активизировался у кромки поля, стараясь активно что-то подсказывать своим подопечным. Видимо, задумал он как-то перестроить тактическую схема по ходу тайма.

26' В целом темп игры остаётся весьма посредственным. В Российской премьер-лиге средние скорости куда выше. Мировые звёзды не хотят выкладываться в чемпионате Саудовской Аравии.

24' Аль-Сулейхим решился на дальний удар по воротам хозяев поля с подбора, но мяч срезался немного с его ноги, из-за чего полетел значительно выше и правее створа ворот.

23' Свою быструю атаку сейчас провели "зелёно-белые" правым флангом с прострельной передачей вдоль ворот, но аль-Акиди сумел чётко сработать на перехвате, намертво забрав мяч в руки.

22' Провели контратаку гости, заработав аут на правом фланге атаки, но вскоре после возвращения мяча в игру контроль над игровым снарядом был потерян.

21' Пытаются через разные направления строить свои атаки футболисты "Аль-Иттифака", но растянуть оборону эр-риядцев пока что не получается.

20' Размахивают в фан-секторе гостей флагами с именем Криштиану Роналду, но их кумира на поле сегодня, увы, нет. Интересно, знали ли они об этом, когда отправлялись в другой город?

19' Нет ярко выраженного нападающего сегодня у "Аль-Насра". На этой позиции оказываются посменно Гариб, Мане и Мухтар.

18' Всячески старается сбивать сейчас игровой ритм команда Луиша Каштру. В открытый футбол с соперником она явно не намерена ввязываться при таком счёте.

16' Левым флангом обострили игру хозяева, пошла подача в штрафную площадку, но снова в своей штрафной площади защитники "Аль-Насра" работают на съёме.

15' Первый угловой в матче на правом фланге заработали "зелёно-белые". Хендерсон выполнил подачу со стандарта в район 11-метровой отметки, но там мяч головой в поле отбил один из обороняющихся.

14' Аль-Гамди получил повреждение в жёстком стыке с соперником на чужой половине поля, так что пришлось прерывать игруу, чтобы пострадавшему оказали помощь.

13' Стивен Джеррард подбадривает своих подопечных от кромки поля, но пока что комбинационная игра его команды далеко от идеала. Нужно много работать тренеру, чтобы решить эту проблему на тренировках.

12' В центральном круге Хендерсон попытался обокрасть Мане, но тот ловко убрал мяч в сторону, так что англичанину удалось только нарушить правила против соперника.

11' Стартовый сумбур матча постепенно сходит на нет, так что игра начала переходить в более спокойное и размеренное русло.

10' Из глубины поля следовал заброс в штрафную площадь гостей на Дембеле, но тот даже в падении до мяча не добрался, так что игровой снаряд достался аль-Акиди.

9' Мане из-за пределов штрафной площади хлёстко пробил по воротам, но мяч прошёл рядом с правым нижним углом ворот. Виктор в этом эпизоде только взглядом провожал мяч.

8' Аль-Бушайль подключился к контратаке гостей по правому флангу, откуда выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, но защитники "Аль-Иттифака" сумели отбиться.

7' Хорошая атмосфера на трибунах, напоминающая европейскую. Проблема только в том, что стадион заполнен всего процентов на 60.

6' Заброс от Хендерсона прошёл на левый фланг атаки на Дембеле, но вскоре хозяева потеряли мяч и нарушили правила при попытке ответного отбора.

5' Неприятное начало для "Аль-Иттифака", но впереди много игрового времени, так что не время унывать - надо пытаться отыгрываться.

4' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Садио Мане!!!

В первой же своей контратаке "жёлто-синие" забили. Гариб с правого фланга коротко сыграл в штрафную площадку на Мухтара, который от лицевой линии прострелил в центр, а Мане с линии вратарской площади пробил точно в цель.

3' Хозяева поля на первых минутах взяли мяч под свой контроль, пытаясь выискивать слабые места в оборонительных порядках соперника.

2' Не попал Криштиану Роналду в заявку на этот матч, получив отдых после триумфального для "Аль-Насра" Клубного Кубка Арабских Чемпионов. Посмотрим, как команда будет справляться без него...