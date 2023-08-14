Тур: 1. Стадион: Принс Мохамед бин Фахд.
2:1
Второй тайм: 90+'
Ход матча
4'
0:1
47'
53'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
48
Виктор
Пауло
99
Кайсон
Робин
- Основной состав
-
48 Виктор ПаулоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Кайсон РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Алаэли МешалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Конан ГисленЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мухтар АлиПолузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Среднее время на гол
70
70
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1.29
Среднее время на гол
48
70
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Иттифак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайсон Робин
|1
|1
|Дембеле Мусса II
|1
|1
|Абдулла Хаззази Али
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мане Садио
|1
|1
|Аль-Хассан Али
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Аль-Иттифак
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аль-Джазира - Аль-Иттифак 0:1 Работнички - Аль-Иттифак 0:4 Аль-Иттифак - Локомотив Загреб 0:1 Залаэгерсег - Аль-Иттифак 1:1
Вараждин - Аль-Иттифак 2:1 Алюминий - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Адаль - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 0:4 Абха - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Халидж - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттифак - Дамак 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Файха 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Абу-Даби 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Батин - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 0:3
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Абу-Даби 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Ахли Джидда
|Фирмино Роберто
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|3
|Аль-Иттихад Джидда
|Коронадо Игор
|2
|Аль-Файха
|Сакала Фэшн
|1 (1)
|Аль-Рияд
|Мусона Ноуледж
|1
|Аль-Рияд
|Мусона Ноуледж
|1
|Аль-Файха
|Цимирот Гойко
|1
|Аль-Фатех
|Аль-Зубайди Али
|1
|Аль Ахдоуд
|Фарадж Авад
|1
|Аль-Фатех
|Аль-Фухаид Мохаммед
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Иттифак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Иттифак
10% (13)
Ничья
23.8% (31)
Аль-Наср Эр-Рияд
66.2% (86)
Тотал 2.5
Больше
59.65% (68)
Меньше
40.35% (46)
Обе команды забьют
Да
83.33% (95)
Нет
16.67% (19)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
40% (52)
1:1 Ничья
22.3% (29)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
6.2% (8)
2:1 Аль-Иттифак
5.4% (7)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
5.4% (7)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
3.8% (5)
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