  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Аль-Иттифак
2:1
Второй тайм: 90+'
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
0:1
4' Гол
Мане Садио
1:1
47' Гол
Кайсон Робин
2:1
53' Гол
Дембеле Мусса

Ход матча

4'
0:1
Мане Садио
(Аль-Хассан Али)
46'
 
Аль-Ганнам Халид
Аль-Алива Абдулазиз
46'
Витиньо Виктор
Альгамди Ахмед
 
47'
Кайсон Робин
(Абдулла Хаззази Али)
1:1
53'
Дембеле Мусса
2:1
65'
 
Аль-Наджи Сами
Аль-Сулейхим Абдулмаджид
71'
 
Яхья Айман
Гариб Абдуррахман
71'
 
Абдулфаттах Адам
Аль-Хассан Али
72'
Маджраши Мохаммед
Абдулла Хаззази Али
 
72'
Mohammed Yousef
Сануси Альхусави
 
85'
Аль-Гамди Хамед
Дембеле Мусса
 
88'
Оздемир Берат
Хендерсон Джордан
 
Прогнозы 130
Аль-Иттифак 10% (13)
X 23.8% (31)
Аль-Наср Эр-Рияд 66.2% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Иттифак
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
1.22
5.50
59.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
48
Виктор
Пауло
12
Сануси
Альхусави
4
Хендри
Джек
70
Хатиб
Абдулла
32
Тиссеран
Марсель
15
Альгамди
Ахмед
10
Хендерсон
Джордан
11
Абдулла
Хаззази
Али
16
Аль-Гамди
Файсал
99
Кайсон
Робин
9
Дембеле
Мусса
II
44
Аль-Акиди
Наваф
12
Аль-Бушайль
Наваф
4
Аль-Фатил
Мохаммед
II
46
Аль-Алива
Абдулазиз
13
Конан
Гислен
8
Аль-Сулейхим
Абдулмаджид
17
Аль-Хайбари
Абдулла
19
Аль-Хассан
Али
21
Мухтар
Али
10
Мане
Садио
29
Гариб
Абдуррахман
Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.29

Среднее время на гол

48
70

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Иттифак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайсон Робин 1 1
Дембеле Мусса II 1 1
Абдулла Хаззази Али 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мане Садио 1 1
Аль-Хассан Али 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Аль-Иттифак
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аль-Джазира - Аль-Иттифак 0:1 Работнички - Аль-Иттифак 0:4 Аль-Иттифак - Локомотив Загреб 0:1 Залаэгерсег - Аль-Иттифак 1:1
Вараждин - Аль-Иттифак 2:1 Алюминий - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Адаль - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 0:4 Абха - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Халидж - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттифак - Дамак 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Файха 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Абу-Даби 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Батин - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 0:3
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Абу-Даби 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Файха
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аль-Иттифак
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аль-Рияд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аль-Таи
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аль Ахдоуд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аль-Фатех
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Аль-Таавун Бурайда
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Аль-Вахда Абу-Даби
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Дамак
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Абха
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Аль-Халидж
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Аль-Раед Бурайда
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аль-Файха
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аль-Иттифак
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Аль-Рияд
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аль-Таи
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аль-Фатех
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аль Ахдоуд
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Вахда Абу-Даби
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Дамак
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Халидж
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аль-Хазм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Абха
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Аль-Раед Бурайда
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аль-Таавун Бурайда
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аль Ахдоуд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Иттифак
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Таи
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Фатех
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Абха
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Файха
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Раед Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Аль-Вахда Абу-Даби
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Дамак
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Аль-Халидж
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Ахли Джидда Фирмино Роберто 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 3
Аль-Иттихад Джидда Коронадо Игор 2
Аль-Файха Сакала Фэшн 1 (1)
Аль-Рияд Мусона Ноуледж 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Рияд Мусона Ноуледж 1
Аль-Файха Цимирот Гойко 1
Аль-Фатех Аль-Зубайди Али 1
Аль Ахдоуд Фарадж Авад 1
Аль-Фатех Аль-Фухаид Мохаммед 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    90'
    Витиньо получил повреждение, заработал штрафной удар на чужой половине поля. Хотя не исключено, что он только делает вид, что ему так уж больно.
  • 90'
    Уже половина компенсированного времени позади. Всё меньше надежд для болельщиков "Аль-Насра" остаётся уже даже на ничью.
  • 90'
    Аль-Хайбари по центральной оси пытался за счёт дриблинга продраться в штрафную площадку, но переоценил свои возможности и потерял равновесие.
  • Угловой
    90'
    Угловой на левом фланге заработали "жёлто-синие". Подача последовала на ближнюю штангу, но там защитники "Аль-Иттифака" были на месте.
  • 90'
    У "Аль-Насра" в прошлом сезоне были случаи, когда он забивал дважды в компенсированное время второго тайма. Удастся ли сделать это сегодня.
  • 90'
    Хозяева поля практически всем составом вжались в свою штрафную площадку, а терпеть ведь надо ещё больше десяти минут.
  • 90'
    Диагональный заброс с левого фланга прошёл на дальний край штрафной площади на Мане, который с лёту пробил точно в цель, но взятие ворот не зафиксировано из-за положения "вне игры" у сенегальца.
  • Дополнительное время
    90'
    14 минут компенсировано!
  • Замена
    89'
    Последняя замена в составе "Аль-Иттифака": вместо Джордана Хендерсона на поле вышел Берат Оздемир.
  • 88'
    Держится за ногу и морщится от боли Дембеле за кромкой поля. Видимо, у него также мышечное повреждение. Сколько же дней потребуется этой команде на восстановление?
  • Замена
    87'
    Четвёртая замена в составе "Аль-Иттифака": вместо Муссы Дембеле на поле вышел Хамед аль-Гамди.
  • 86'
    Вовсю растягивают каждую паузу в матче футболисты "Аль-Иттифака". Вроде бы недолго остаётся потерпеть, но судья наверняка компенсирует очень много времени.
  • 85'
    Мане во втором тайме практически незаметен. Сместился от сейчас на левый фланг, откуда выполнил навес в штрафную площадку, но там зафиксирован фол против Хендри.
  • 84'
    Попытались левым краем огрызнуться контратакой даммамцы, но она развалилась сразу после пересечения центральной линии.
  • 83'
    Сами эр-риядцы также уже изрядно устали, но надо собирать остатки сил в кулак и наносить решающий удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Видеоповтор
      81'
      Видеоассистенты главного арбитра также не нашли повода для назначения пенальти, так что игру можно продолжать.
    • Угловой
      80'
      Угловой с правого фланга подали гости. Мяч попал одному из обороняющихся в руку. "Аль-Наср" требует пенальти, но свисток главного судьи молчит.
    • Травма, повреждение
      79'
      Выход на поле медиков "Аль-Иттихада" уже поставлен на поток. Практически каждую минуту нездоровится кому-то из "зелёно-белых".
    • Штанга
      78'
      ОПАСНО! После навеса с левого фланга Мухтар пробил головой, но угодил в крестовину, а на добивании Яхья пальнул с линии вратарской площади над перекладиной.
    • 77'
      Учитывая тот факт, как "умирают" игроки "Аль-Иттифака" от усталости, у "Аль-Насра могут быть хорошие шансы перевернуть всё с ног на голову.
    • Травма, повреждение
      75'
      Снова на газоне футболист "Аль-Иттихада", у которого судорога теперь сводит стопу. Очень слабо готовы футболисты к старту сезона.
    • Замена
      74'
      Двойная замена в составе "Аль-Иттифака": вместо Альхусави Сануси и Абдуллы Хаззази на поле вышли Мохаммед Юсеф и Мохаммед Махзари.
    • 73'
      Двойная замена в составе "Аль-Насра": вместо Али аль-Хассана и Абдуррахмана Гариба на поле вышли Адам Абдулфаттах и Айман Яхья.
    • 72'
      Сануси высоко поднятой ногой достал сложный мяч, но при этом также потянул заднюю поверхность бедра. Снова на поле приглашаются медики.
    • 71'
      Всем составом на своей трети поля закрылись сейчас хозяева поля, не стесняясь играть просто на отбой, хотя до финального свистка ещё далековато.
    • Судья
      69'
      Судья отправил команды на минутный водопой. Тренеры тут же становятся в круг, объясняя подопечным, как им действовать в концовке.
    • Опасный момент
      68'
      С дальней дистанции следовал плотный удар по воротам от Мухтара, но Виктор всё видел, поэтому в падении сумел намертво поймать игровой снаряд.
    • Травма, повреждение
      67'
      Сиссоко теперь держится за бедро. Похоже, у него также выявилось мышечное повреждение. Как же тяжело даётся футболистам этот матч.
    • Замена
      66'
      Вторая замена в составе "Аль-Насра": вместо Абдулмаджида аль-Сулейхим на поле вышел Сами аль-Наджи.
    • 65'
      "Аль-Иттифак" после второго забитого гола начал играть больше от обороны, не пытаясь уже активно агрессивничать в передней линии.
    • 64'
      Во втором тайме "Аль-Наср" фактически все атаки строит через правый фланг. Последовала подача сейчас в штрафную площадку, но она оказалась слишком сильной.
    • Травма, повреждение
      63'
      Аль-Фатил оказался на газоне, схватившись за приводящую мышцу. Здесь большая вероятность того, что парень не сможет продолжить игру с таким повреждением.
    • 62'
      Оживление пошло на скамейке запасных "Аль-Насра". Что-то собирается Луиш Каштру менять с помощью кадровых перестановок.
    • Травма, повреждение
      61'
      А теперь уже Мухтар оказался на газоне и нуждается в помощи. Не лучшим образом футболисты готовы в функциональном плане к старту нового чемпионата.
    • Травма, повреждение
      59'
      Получил повреждение Сануси, так что арбитру приходится вызывать на помощь пострадавшему медицинскую бригаду.
    • 58'
      Снова аль-Акиди ошибся на выходе, отбив мяч точно на Витиньо, но тот с левого края штрафной площади пробил мимо ближнего угла ворот.
    • Угловой
      57'
      Угловой с правого фланга подали эр-риядцы, но здесь был зафиксирован фол в атаке. Команда Луиша Каштру просто в гневе.
    • Штанга
      56'
      ОПАСНО! Правым флангом провели контратаку "жёлто-синие", откуда пошла прострельная передача вдоль линии штрафной площади на аль-Сулейхима, но тот в касание влепил в штангу.
    • 55'
      "Аль-Наср" решил играть после перерыва так, как играл в первом тайме. А вот "Аль-Иттифак" классно включился. Результаты не заставили себя долго ждать.
    • Описание гола
      53'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Мусса Дембеле!!!
      Великолепное начало второго тайма у "Аль-Иттифака". После прострела с левого фланга аль-Акиди неудачно постарался сработать на перехвате, а находящийся Дембеле переправил мяч в ворота.
    • 52'
      Витиньо по левому краю врывался в штрафную площадь гостей и пытался прострелить в центр, но ближайший соперник сумел блокировать его попытку.
    • Видеоповтор
      51'
      Нет, видеоассистенты главного арбитра не нашли никакого нарушения правил, так что эр-риядцам необходимо возобновлять игру с центра поля.
    • Судья
      50'
      Пытаются опротестовать взятие ворот гости, требуя зафиксировать нарушение правил против вратаря. Ждём решения VAR...
    • Описание гола
      49'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Робин Кайсон!!!
      Угловой на правом фланге заработали хозяева. Подача последовала во вратарскую площадь, где аль-Акиди поймал мяч в прыжке, но при приземлении налетел на Абдулла, потеряв игровой снаряд. Мяч отскочил на ногу Кайсону, которому оставалось с метра пробить по пустым воротам.
    • Замена
      48'
      Также одна замена произошла в составе "Аль-Насра" в перерыве: вместо Абдулазиза аль-Алива на поле вышел Халид аль-Ганнам.
    • Замена
      47'
      Одна замена произошла в составе "Аль-Иттифака" в перерыве: вместо Ахмеда Альгамди на поле вышел Виктор Витиньо.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен "Аль-Наср" минимально ведёт в счёте, благодаря быстрому голу от Мане. Отдыхаем...
    • Опасный момент
      45'
      Аль-Гамди наконец-то оживил игру, протащив мяч к левому углу чужой штрафной площади, откуда плотно пробил под перекладину, но аль-Акиди справился с данной угрозой.
    • Травма, повреждение
      45'
      Даже в такой унылой игре какое-то повреждение умудрился получить аль-Сулейхим. Похоже, что у него обнаружился какой-то мышечный спазм.
    • 45'
      Каждый второй пас при комбинациях "Аль-Насра" идёт назад. Даже не пытаются подопечные Луиша Каштру приблизиться к чужим владениям на ударную дистанцию.
    • 45'
      Отдали мяч даммамцы гостям на последних минутах тайма, просто наблюдая, как соперники сейчас пасуются поперёк поля на своей половине.
    • Дополнительное время
      45'
      5 минут компенсировано.
    • Фол, нарушение
      44'
      Мане в середине поля зацепился за мяч, после чего умело поставил корпус Тиссерану, заставив оппонента нарушить на себе правила.
    • 43'
      Зажгли фонарики на трибунах болельщики. В этот вечер они больше развлекают сами себя, учитывая, что на поле большую часть времени не происходит вообще ничего интересного.
    • 42'
      Упустили мяч за лицевую линию в новой атаке даммамцы, так что теперь аль-Акиди будет медленно готовится к вводу мяча обратно в игру ударом от ворот.
    • 41'
      "Аль-Наср" продолжает всем составом отсиживаться на своей половине поля, работая только на разрушение, лишь изредка организовывая какие-то контрвыпады.
    • 40'
      Видно, что Стивен Джеррард крайне недоволен тем, что он видит в первом тайме. Его "Селтик" и "Астон Вилла" в прошлом играли в куда более динамичный и интересный футбол.
    • Офсайд
      39'
      В ответной атаке Сиссоко на скорости ворвался на правый край штрафной площади, но пробил крайне неудачно - по направлению к дальнему угловому флажку. Ещё и положение "вне игры" у него зафиксировали после этого.
    • 38'
      Гариб в контратаке "Аль-Насра" с левого фланга смещался в центр вдоль линии штрафной площади, но один из соперников чисто выбил у него мяч из-под ног.
    • 37'
      Хендерсон заметил на левом фланге атаки свободного аль-Гамди, решив забросить на него мяч. Но длинный перевод оказался немного неточным, так что мяч ушёл за боковую линию поля.
    • Фол, нарушение
      36'
      Кайсон нарушил правила на чужой половине поля. Показывает он арбитру, что вёл борьбу плечом в плечо, но представитель Фемиды к этому рассказу не вызывает какого-либо интереса.
    • 35'
      Новую атаку левым флангом провели "зелёно-белые", но смогли заработать только вбрасывание аута. Вскоре после этого они были вынуждены отыгрывать к центральной линии поля.
    • 34'
      И без того темп игры посредственный, так теперь ещё и регулярные паузы начали возникать. Но болельщики на трибунах не унывают, дружно хлопая в ладоши и веселясь.
    • Травма, повреждение
      32'
      Аль-Бушайль теперь получил небольшое повреждение, укрывая мяч корпусом от соперника, дабы сыгравший на выходе аль-Акиди сумел забрать игровой снаряд в руки на углу штрафной площади.
    • Судья
      31'
      Арбитр, тем временем, объявил официальную минутную паузу в игре, отправив всех футболистов на водопой.
    • Судья
      30'
      Всё в порядке с сенегальским нападающим - он уже на ногах. Пытается от объяснить судье, что вратарь против него фолил, и хорошо было бы назначить пенальти.
    • Травма, повреждение
      29'
      С правого фланга последовала диагональная подача в штрафную площадь хозяев, где в жёстком стыке столкнулись Виктор и Мане. Последнему досталось большее, так что приходится на поле приглашать медиков.
    • 28'
      Мане по правому флангу в контратаке протащил мяч к чужой штрафной площади, но увидел, что поддержки у него нет, поэтому пришлось просто пасовать далеко назад.
    • 27'
      Луиш Каштру внезапно активизировался у кромки поля, стараясь активно что-то подсказывать своим подопечным. Видимо, задумал он как-то перестроить тактическую схема по ходу тайма.
    • 26'
      В целом темп игры остаётся весьма посредственным. В Российской премьер-лиге средние скорости куда выше. Мировые звёзды не хотят выкладываться в чемпионате Саудовской Аравии.
    • 24'
      Аль-Сулейхим решился на дальний удар по воротам хозяев поля с подбора, но мяч срезался немного с его ноги, из-за чего полетел значительно выше и правее створа ворот.
    • 23'
      Свою быструю атаку сейчас провели "зелёно-белые" правым флангом с прострельной передачей вдоль ворот, но аль-Акиди сумел чётко сработать на перехвате, намертво забрав мяч в руки.
    • 22'
      Провели контратаку гости, заработав аут на правом фланге атаки, но вскоре после возвращения мяча в игру контроль над игровым снарядом был потерян.
    • 21'
      Пытаются через разные направления строить свои атаки футболисты "Аль-Иттифака", но растянуть оборону эр-риядцев пока что не получается.
    • 20'
      Размахивают в фан-секторе гостей флагами с именем Криштиану Роналду, но их кумира на поле сегодня, увы, нет. Интересно, знали ли они об этом, когда отправлялись в другой город?
    • 19'
      Нет ярко выраженного нападающего сегодня у "Аль-Насра". На этой позиции оказываются посменно Гариб, Мане и Мухтар.
    • 18'
      Всячески старается сбивать сейчас игровой ритм команда Луиша Каштру. В открытый футбол с соперником она явно не намерена ввязываться при таком счёте.
    • 16'
      Левым флангом обострили игру хозяева, пошла подача в штрафную площадку, но снова в своей штрафной площади защитники "Аль-Насра" работают на съёме.
    • Угловой
      15'
      Первый угловой в матче на правом фланге заработали "зелёно-белые". Хендерсон выполнил подачу со стандарта в район 11-метровой отметки, но там мяч головой в поле отбил один из обороняющихся.
    • Травма, повреждение
      14'
      Аль-Гамди получил повреждение в жёстком стыке с соперником на чужой половине поля, так что пришлось прерывать игруу, чтобы пострадавшему оказали помощь.
    • 13'
      Стивен Джеррард подбадривает своих подопечных от кромки поля, но пока что комбинационная игра его команды далеко от идеала. Нужно много работать тренеру, чтобы решить эту проблему на тренировках.
    • Фол, нарушение
      12'
      В центральном круге Хендерсон попытался обокрасть Мане, но тот ловко убрал мяч в сторону, так что англичанину удалось только нарушить правила против соперника.
    • 11'
      Стартовый сумбур матча постепенно сходит на нет, так что игра начала переходить в более спокойное и размеренное русло.
    • 10'
      Из глубины поля следовал заброс в штрафную площадь гостей на Дембеле, но тот даже в падении до мяча не добрался, так что игровой снаряд достался аль-Акиди.
    • Опасный момент
      9'
      Мане из-за пределов штрафной площади хлёстко пробил по воротам, но мяч прошёл рядом с правым нижним углом ворот. Виктор в этом эпизоде только взглядом провожал мяч.
    • 8'
      Аль-Бушайль подключился к контратаке гостей по правому флангу, откуда выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, но защитники "Аль-Иттифака" сумели отбиться.
    • 7'
      Хорошая атмосфера на трибунах, напоминающая европейскую. Проблема только в том, что стадион заполнен всего процентов на 60.
    • Фол, нарушение
      6'
      Заброс от Хендерсона прошёл на левый фланг атаки на Дембеле, но вскоре хозяева потеряли мяч и нарушили правила при попытке ответного отбора.
    • 5'
      Неприятное начало для "Аль-Иттифака", но впереди много игрового времени, так что не время унывать - надо пытаться отыгрываться.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Садио Мане!!!
      В первой же своей контратаке "жёлто-синие" забили. Гариб с правого фланга коротко сыграл в штрафную площадку на Мухтара, который от лицевой линии прострелил в центр, а Мане с линии вратарской площади пробил точно в цель.
    • 3'
      Хозяева поля на первых минутах взяли мяч под свой контроль, пытаясь выискивать слабые места в оборонительных порядках соперника.
    • 2'
      Не попал Криштиану Роналду в заявку на этот матч, получив отдых после триумфального для "Аль-Насра" Клубного Кубка Арабских Чемпионов. Посмотрим, как команда будет справляться без него...
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча первого тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором "Аль-Иттифак" сыграет дома с "Аль-Насром". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 40% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 130
    Аль-Иттифак 10% (13)
    X 23.8% (31)
    Аль-Наср Эр-Рияд 66.2% (86)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Иттифак
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    1.22
    5.50
    59.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Иттифак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Иттифак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Иттифак
    10% (13)
    Ничья
    23.8% (31)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    66.2% (86)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.65% (68)
    Меньше
    40.35% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (95)
    Нет
    16.67% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    40% (52)
    1:1 Ничья
    22.3% (29)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.2% (8)
    2:1 Аль-Иттифак
    5.4% (7)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    5.4% (7)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.8% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аль-Иттифак
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     