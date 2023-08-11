Тур: 1. Стадион: Принс Мохамед бин Фахд.
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История личных встреч
Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Среднее время на гол
70
70
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1.29
Среднее время на гол
48
70
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
57
70
Результаты последних матчей
Аль-Иттифак
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аль-Джазира - Аль-Иттифак 0:1 Работнички - Аль-Иттифак 0:4 Аль-Иттифак - Локомотив Загреб 0:1 Залаэгерсег - Аль-Иттифак 1:1
Вараждин - Аль-Иттифак 2:1 Алюминий - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Адаль - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 0:4 Абха - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Халидж - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттифак - Дамак 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Файха 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Абу-Даби 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Батин - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 0:3
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Абу-Даби 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Ахли Джидда
|Фирмино Роберто
|3
|Аль-Хазм
|Винисиус I
|1
|Аль-Ахли Джидда
|Марез Рияд
|0 (1)
|Аль-Ахли Джидда
|Мажраши Али
|0 (1)
|Аль-Хазм
|Аль-Шаммари Юсеф
|1
|Аль-Ахли Джидда
|Хинди Абдулбасит
|1
|Аль-Хазм
|Аль-Мхемайд Ахмад
|1
Прогнозы на матч Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Иттифак
12.5% (7)
Ничья
12.5% (7)
Аль-Наср Эр-Рияд
75% (42)
Тотал 2.5
Больше
70.37% (38)
Меньше
29.63% (16)
Обе команды забьют
Да
79.63% (43)
Нет
20.37% (11)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
50% (28)
1:1 Ничья
12.5% (7)
2:1 Аль-Иттифак
7.1% (4)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
7.1% (4)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
7.1% (4)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
5.4% (3)
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