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  4. Премьер-лига 2023-2024

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Аль-Иттифак
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.29

Среднее время на гол

48
70

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

57
70

Результаты последних матчей

Аль-Иттифак
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аль-Джазира - Аль-Иттифак 0:1 Работнички - Аль-Иттифак 0:4 Аль-Иттифак - Локомотив Загреб 0:1 Залаэгерсег - Аль-Иттифак 1:1
Вараждин - Аль-Иттифак 2:1 Алюминий - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Адаль - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 0:4 Абха - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Халидж - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттифак - Дамак 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Файха 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Абу-Даби 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Батин - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 0:3
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Абу-Даби 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Раед Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Абха
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Вахда Абу-Даби
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Халидж
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Файха
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аль-Таи
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Дамак
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аль-Фатех
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Раед Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Абха
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Вахда Абу-Даби
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Халидж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Файха
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Таи
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Дамак
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аль-Фатех
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аль-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аль-Хазм
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Раед Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Абха
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Вахда Абу-Даби
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Халидж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Файха
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Таи
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Дамак
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аль-Фатех
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аль-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Ахли Джидда Фирмино Роберто 3
Аль-Хазм Винисиус I 1
Аль-Ахли Джидда Марез Рияд 0 (1)
Аль-Ахли Джидда Мажраши Али 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Хазм Аль-Шаммари Юсеф 1
Аль-Ахли Джидда Хинди Абдулбасит 1
Аль-Хазм Аль-Мхемайд Ахмад 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2023, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.



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    • Прогнозы 56
    Аль-Иттифак 12.5% (7)
    X 12.5% (7)
    Аль-Наср Эр-Рияд 75% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Иттифак
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    4.70
    4.00
    1.75
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Иттифак
    12.5% (7)
    Ничья
    12.5% (7)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    75% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.37% (38)
    Меньше
    29.63% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    79.63% (43)
    Нет
    20.37% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    50% (28)
    1:1 Ничья
    12.5% (7)
    2:1 Аль-Иттифак
    7.1% (4)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.1% (4)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.1% (4)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    5.4% (3)
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