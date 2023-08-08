Тур: 2. Стадион: Принс Мохамед бин Фахд.
Позже
История личных встреч
Аль-Халидж
Аль-Ахли Джидда
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Халидж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Дубайс Хишам
|1
|1
|Аль-Ибрагим Риад
|0
|0
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фирмино Роберто
|3
|3
|Марез Рияд
|0
|0
|Мажраши Али
|0
|0
Карточки
Аль-Халидж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Самири Халед
|1
|0
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хинди Абдулбасит
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Халидж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Аль-Халидж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Халидж
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аль-Файха - Аль-Халидж 3:1 Умм-Салаль - Аль-Халидж 1:3 Аль-Халидж - Казма 2:1 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 4:0
Нассаджи Мазандаран - Аль-Халидж 0:0 Аль-Халидж - Абха 3:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Халидж 0:0 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Халидж 1:4 Аль-Халидж - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Халидж - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Файха - Аль-Халидж 0:3 Аль-Халидж - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Фатех - Аль-Халидж 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Халидж - Аль-Таи 2:2 Аль-Батин - Аль-Халидж 1:0 Аль-Халидж - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Адаль - Аль-Халидж 2:0 Аль-Халидж - Дамак 2:0
Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 3:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шамаль 5:0 Санкт-Пёльтен - Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:0
Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Абха 1:1 Аль-Батин - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таи 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад Джидда 3:4 Аль-Ахли Джидда - Аль-Файха 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Дамак - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:4 Аль-Раед Бурайда - Аль-Ахли Джидда 1:0
Результаты матчей
Аль-Халидж
Аль-Ахли Джидда
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Халидж
Аль-Ахли Джидда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Ахли Джидда
|Фирмино Роберто
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|3
|Аль-Иттихад Джидда
|Коронадо Игор
|2
|Аль-Файха
|Сакала Фэшн
|1 (1)
|Аль-Рияд
|Мусона Ноуледж
|1
|Аль-Рияд
|Мусона Ноуледж
|1
|Аль-Файха
|Цимирот Гойко
|1
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1
|Аль-Фатех
|Аль-Зубайди Али
|1
|Аль Ахдоуд
|Фарадж Авад
|1
Прогнозы на матч Аль-Халидж - Аль-Ахли Джидда
Исход игры
Аль-Халидж
42.9% (18)
Ничья
28.6% (12)
Аль-Ахли Джидда
28.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
55% (22)
Меньше
45% (18)
Обе команды забьют
Да
80% (32)
Нет
20% (8)
Популярный счёт
1:2 Аль-Ахли Джидда
26.2% (11)
1:1 Ничья
23.8% (10)
2:1 Аль-Халидж
21.4% (9)
1:0 Аль-Халидж
16.7% (7)
2:2 Ничья
4.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!