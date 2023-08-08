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  4. Премьер-лига 2023-2024

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Аль-Халидж
 
Позже
Аль-Ахли Джидда
Прогнозы 42
Аль-Халидж 42.9% (18)
X 28.6% (12)
Аль-Ахли Джидда 28.6% (12)
Все прогнозы

История личных встреч

Аль-Халидж
Аль-Ахли Джидда

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧА
2:1
ПЛ
1:1
ЛЧА
3:3
ПЛСА
2:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Халидж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Дубайс Хишам 1 1
Аль-Ибрагим Риад 0 0
Аль-Ахли Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фирмино Роберто 3 3
Марез Рияд 0 0
Мажраши Али 0 0

Карточки

Аль-Халидж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Самири Халед 1 0
Аль-Ахли Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хинди Абдулбасит 1 0

Результаты матчей

Аль-Халидж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Аль-Халидж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Халидж
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аль-Файха - Аль-Халидж 3:1 Умм-Салаль - Аль-Халидж 1:3 Аль-Халидж - Казма 2:1 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 4:0
Нассаджи Мазандаран - Аль-Халидж 0:0 Аль-Халидж - Абха 3:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Халидж 0:0 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Халидж 1:4 Аль-Халидж - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Халидж - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Файха - Аль-Халидж 0:3 Аль-Халидж - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Фатех - Аль-Халидж 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Халидж - Аль-Таи 2:2 Аль-Батин - Аль-Халидж 1:0 Аль-Халидж - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Адаль - Аль-Халидж 2:0 Аль-Халидж - Дамак 2:0
Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 3:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шамаль 5:0 Санкт-Пёльтен - Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:0
Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Абха 1:1 Аль-Батин - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таи 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад Джидда 3:4 Аль-Ахли Джидда - Аль-Файха 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Дамак - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:4 Аль-Раед Бурайда - Аль-Ахли Джидда 1:0

Результаты матчей

Аль-Халидж
Аль-Ахли Джидда

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Халидж
Аль-Ахли Джидда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Файха
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аль-Иттифак
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аль-Рияд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аль-Таи
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аль Ахдоуд
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аль-Фатех
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Аль-Таавун Бурайда
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Аль-Вахда Абу-Даби
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Дамак
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Абха
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Аль-Халидж
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Аль-Раед Бурайда
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аль-Файха
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аль-Иттифак
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Аль-Рияд
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аль-Таи
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аль-Фатех
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аль Ахдоуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Вахда Абу-Даби
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Дамак
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Халидж
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аль-Хазм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Абха
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Аль-Раед Бурайда
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аль-Таавун Бурайда
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аль Ахдоуд
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Таи
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Фатех
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Абха
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Файха
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Раед Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Аль-Вахда Абу-Даби
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Дамак
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Аль-Халидж
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Ахли Джидда Фирмино Роберто 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 3
Аль-Иттихад Джидда Коронадо Игор 2
Аль-Файха Сакала Фэшн 1 (1)
Аль-Рияд Мусона Ноуледж 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Рияд Мусона Ноуледж 1
Аль-Файха Цимирот Гойко 1
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1
Аль-Фатех Аль-Зубайди Али 1
Аль Ахдоуд Фарадж Авад 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Халидж - Аль-Ахли Джидда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2023, осталось 2 дня 12 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Аль-Халидж 42.9% (18)
    X 28.6% (12)
    Аль-Ахли Джидда 28.6% (12)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Аль-Халидж - Аль-Ахли Джидда онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Халидж - Аль-Ахли Джидда

    Исход игры
    Аль-Халидж
    42.9% (18)
    Ничья
    28.6% (12)
    Аль-Ахли Джидда
    28.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    55% (22)
    Меньше
    45% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (32)
    Нет
    20% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Ахли Джидда
    26.2% (11)
    1:1 Ничья
    23.8% (10)
    2:1 Аль-Халидж
    21.4% (9)
    1:0 Аль-Халидж
    16.7% (7)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
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