Второй тайм в Эр-Рияде!

Брозович от углового флага навесил на Роналду, который головой пробил выше ворот.

Матеус слева прорвался в штрафную площадь и пробил в ближний верхний угол ворот. Валид успел выставить руку и мяч отбил.

После просмотра повторов арбитр отменил пенальти и отдал мяч гостям.

Замена в составе "Аль-Насра": вместо Али Ладжами на поле вышел Мохаммед Аль-Фатил.

Аль-Фатил на фланге в подкате выбил мяч у Матеуса.

Брозович разыграл угловой удар с партнёром. Мяч отправился в центр к Фофана, который с восемнадцати метров пробил выше ворот.

Алояри за грубый фол в центре поля против Фофана получил жёлтую карточку.

Аль-Тарис отправился смотреть повтор. Будет ли отменён пенальти?

Роналду слева со штрафного не смог пробить поверх стенки. Мяч от головы игрока в стенке улетел за пределы поля.

Брозович от углового флага навесил на Аль-Амри, который головой пробил правее ворот.

Маилсон при угловом ударе неудачно сыграл на выходе и столкнулся с партнёром. Голкиперу "Аль-Таавуна" требуется помощь медиков.

Заброс Талиски по центру в штрафную площадь на Роналду соперники перехватили.

Лаждами получил повреждение в стыке с соперником. Небольшая пауза в матче, связанная с выходом медиков на поле.

Брозович от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

Фофана слева на линии штрафной площади сыграл на подборе и с лёта пробил низом рядом с ближней штангой.

40' Алояри у угла штрафной площади ударил по ноге Фофана.

39' Тавамба на чужой половине поля нарушил правила.

38' Матеус справа откликнулся на заброс вперёд, ворвался в штрафную площадь, но удар с хода у него не получился. Мяч споскакал вправо от ворот.

36' Замена в составе "Аль-Насра": вместо Абдуллы Аль-Хайбари на поле вышел Абуррахман Гариб.

35' Медики оказывают Ладжами помощь. Неудачное падение Али вызвало проблемы с плечом.

34' Тавамба на чужой половине поля сбил Ладжами.

33' Аль-Ганам справа с трудом догнал мяч у линии поля и сумел прострелить только в руки Маилсону.

32' Передачу низом в штрафную площадь от Аль-Хайбари на Талиску по центру соперники перехватили.

30' Маилсон забрал мяч в руки после навеса Брозовича от углового флага.

29' Брозович от углового флага навесил на Аль-Амри, которому в верховой борьбе с соперниками не удалось направить мяч головой в сторону ворот.

28' У Мане слева не прошла передача в штрафную площадь на Талиску. Алояри сыграл на перехвате.

27' В середине тайма игра на поле подравнялась. Команды стали обмениваться выпадами вперёд, которые стремятся завершать ударами.

26' Фофана слева с пятнадцати метров низом пробил в дальний угол. Маилсон в прыжке забрал мяч в руки.

24' Тавамбу медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.

23' Аль-Хайбари на чужой половине поля опасно подкатился под Тавамбу и получил жёлтую картчоку.

22' Навес Брозовимча справа к воротам соперники перехватили.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ТАВАМБА!!! Эль-Махдиуи от углового флага навесил на Тавамбу, который головой переправил мяч в дальний угол ворот.

19' Гости смогли подержать мяч у центрального круга. Оборона получила шанс перевести дух.

18' Медран первый угловой удар в матче разыграл с партнёрами. Навес Альваро слева в штрафную площадь опасным не получился.

17' Мане слева упустил мяч за пределы поля и навес исполнял уже из-за линии.

16' Роналду слева оказался в офсайде, хотя повтор показывает, что это небольшая помарка в работе арбитров.

15' Аль-Ганам справа постоянно совершает рейды вперёд, но его участие в атакующих действиях команды минимально.

14' Флавио на чужой половине поля сбил Фофана.

12' Мане слева ворвался в штрафную площадь, но навес Садио к дальней штанге получился слишком сильным.

11' Роналду с Брозовичем устроили перепасовку справа у угла штрафной площади и явно переусердствовали. Соперники сыграли на перехвате.

10' Брозович справа не придумал острого продолжения атаки и через партнёров перевёл мяч налево.

9' Роналду справа с восемнадцати метров пробил в дальний угол. Маилсон в прыжке отбил мяч в сторону.

8' "Аль-Наср" постепенно перехватывает инициативу в центре поля. У хозяев лучше стал держаться мяч, и они активнее в атаке.

7' Ещё раз Матеус справа убежал в отрыв, но от линии поля не смог сделать прострел в центр штрафной площади.

6' Мане в центре поля подтолкнул в спину Эль-Махдиуи.

5' Матеус справа убежал от соперников, но сильно прокинул себя на ход мяч и столкнулся с Валидом. Голкиперу "Аль-Насра" требуется помощь медиков.

4' Аль-Хайбари не смог сделать точный заброс по правому флангу на ход Талиске.

3' Гости начали встречу с контроля мяча. С чужой половины поля пришлось им отойти к своей штрафной площади под прессингом.

2' "Аль-Наср" играет в жёлтых футболках и синих трусах, "Аль-Ьаавун" - в чёрной форме.