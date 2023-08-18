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  4. Премьер-лига 2023-2024

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
0:1
Второй тайм: 48'
Аль-Таавун Бурайда
0'
0:1
20' Гол
Тавамба Гаэль
22' Желтая карточка
Аль-Хайбари Абдулла
45' Желтая карточка
Алояри Абдулмалик

Ход матча

20'
0:1
Тавамба Гаэль
(Матеус XIV)
22'
Аль-Хайбари Абдулла
 
34'
Гариб Абдуррахман
Аль-Хайбари Абдулла
 
45'
Аль-Фатил Мохаммед
Алавжами Али
 
45'
 
Алояри Абдулмалик
Прогнозы 121
Аль-Наср Эр-Рияд 96.7% (117)
X 3.3% (4)
Аль-Таавун Бурайда 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Таавун Бурайда
2.45
6.10
9.26
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Валид
Абдулла
2
Аль-Ганам
Султан
78
Алавжами
Али
5
Аль-Амри
Абдулела
13
Конан
Гислен
6
Фофана
Секо
17
Аль-Хайбари
Абдулла
10
Мане
Садио
77
Брозович
Марсело
94
Талиска
Андерсон
7
Роналду
Криштиану
1
Маилсон
42
Факихи
Муат
Абдулазиз
4
Жиротто
Андрей
14
Кадеш
Хасан
23
Аль-Ахмед
Валид
24
Флавио
II
18
Эль-Махдиуи
Ашраф
10
Медран
Альваро
15
Алояри
Абдулмалик
3
Тавамба
Гаэль
16
Матеус
XIV
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таавун Бурайда

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таавун Бурайда

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

18 матчей

66.7%
5.6%
27.7%
12 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ЛЧА
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.1
1.25

Среднее время на гол

42
72

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

33
18

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мане Садио 1 0.5
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Таавун Бурайда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиротто Андрей 1 0.5
Тавамба Гаэль 1 0.5
Матеус XIV 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хайбари Абдулла 1 0
Аль-Таавун Бурайда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алояри Абдулмалик 2 0
Эль-Махдиуи Ашраф 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Таавун Бурайда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Таавун Бурайда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Таавун Бурайда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3
Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:1
Аль-Таавун Бурайда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аль-Фатех - Аль-Таавун Бурайда 1:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Батин 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:3 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Таи 2:1 Аль-Халидж - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Раед Бурайда 2:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 2:1 Аль-Адаль - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттифак 1:1 Абха - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Дамак - Аль-Таавун Бурайда 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Файха 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фатех 1:2 Аль-Батин - Аль-Таавун Бурайда 0:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таавун Бурайда

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таавун Бурайда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Аль-Иттифак
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Аль-Фатех
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Аль-Таавун Бурайда
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Аль-Рияд
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Аль-Файха
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Аль-Таи
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Аль-Вахда Мекка
 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Дамак
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Аль Ахдоуд
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Абха
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Аль-Раед Бурайда
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Аль-Хазм
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Аль-Халидж
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Вахда Мекка
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аль-Файха
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Аль-Иттифак
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Аль-Таи
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аль-Рияд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Дамак
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Аль-Фатех
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Таавун Бурайда
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Хазм
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Абха
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Аль Ахдоуд
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Аль-Халидж
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Аль-Раед Бурайда
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Таавун Бурайда
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Аль-Фатех
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Аль-Иттифак
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аль-Рияд
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Аль Ахдоуд
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аль-Раед Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Абха
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Таи
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Файха
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Вахда Мекка
 2:0 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Дамак
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Аль-Хазм
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Аль-Халидж
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Ахли Джидда Фирмино Роберто 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 3
Аль-Рияд Аль-Аббас Салех 2 (1)
Аль-Фатех Тельо Кристиан 2 (1)
Аль-Иттифак Кайсон Робин 2
Весь список

Топ нарушителей
Аль Ахдоуд Кольядо Алекс 1 1
Аль-Таавун Бурайда Алояри Абдулмалик 2
Аль-Рияд Мусона Ноуледж 1
Аль-Халидж У-Ён Чон 1
Аль-Рияд Кампанья Мартин 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    50'
    Матеус слева прорвался в штрафную площадь и пробил в ближний верхний угол ворот. Валид успел выставить руку и мяч отбил.
  • Офсайд
    49'
    Мане справа оказался в офсайде.
  • Угловой
    48'
    Брозович от углового флага навесил на Роналду, который головой пробил выше ворот.
  • 47'
    Талиска слева отправил вперёд Гариба, чей прострел в центр соперники прервали.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Эр-Рияде!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Аль-Наср" (Эр-Рияд) - "Аль-Ьаавун" (Бурайда) - 0:1.
  • 45'
    После просмотра повторов арбитр отменил пенальти и отдал мяч гостям.
  • Видеоповтор
    45'
    Аль-Тарис отправился смотреть повтор. Будет ли отменён пенальти?
  • Пенальти!
    45'
    Пенальти! Фикихи у линии штрафной площади сбил Фофана.
  • Фол, нарушение
    45'
    Аль-Ганам у угла штрафной площади сбил Матеуса.
  • Желтая карточка
    45'
    Алояри за грубый фол в центре поля против Фофана получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    45'
    Брозович разыграл угловой удар с партнёром. Мяч отправился в центр к Фофана, который с восемнадцати метров пробил выше ворот.
  • 45'
    Навес Мане справа к воротам соперники перехватили.
  • 45'
    Аль-Фатил на фланге в подкате выбил мяч у Матеуса.
  • Замена
    45'
    Замена в составе "Аль-Насра": вместо Али Ладжами на поле вышел Мохаммед Аль-Фатил.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Фофана слева на линии штрафной площади сыграл на подборе и с лёта пробил низом рядом с ближней штангой.
    • Угловой
      45'
      Брозович от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • Травма, повреждение
      45'
      Лаждами получил повреждение в стыке с соперником. Небольшая пауза в матче, связанная с выходом медиков на поле.
    • 45'
      Аль-Ганам справа с семнадцати метров пробил выше ворот.
    • Дополнительное время
      45'
      8 минут добавил Аль-Тарис в первом тайме.
    • 45'
      Заброс Талиски по центру в штрафную площадь на Роналду соперники перехватили.
    • 44'
      Гости подержали мяч в центре поля.
    • Травма, повреждение
      43'
      Маилсон при угловом ударе неудачно сыграл на выходе и столкнулся с партнёром. Голкиперу "Аль-Таавуна" требуется помощь медиков.
    • Угловой
      42'
      Брозович от углового флага навесил на Аль-Амри, который головой пробил правее ворот.
    • 41'
      Роналду слева со штрафного не смог пробить поверх стенки. Мяч от головы игрока в стенке улетел за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      40'
      Алояри у угла штрафной площади ударил по ноге Фофана.
    • Фол, нарушение
      39'
      Тавамба на чужой половине поля нарушил правила.
    • 38'
      Матеус справа откликнулся на заброс вперёд, ворвался в штрафную площадь, но удар с хода у него не получился. Мяч споскакал вправо от ворот.
    • Замена
      36'
      Замена в составе "Аль-Насра": вместо Абдуллы Аль-Хайбари на поле вышел Абуррахман Гариб.
    • Травма, повреждение
      35'
      Медики оказывают Ладжами помощь. Неудачное падение Али вызвало проблемы с плечом.
    • Фол, нарушение
      34'
      Тавамба на чужой половине поля сбил Ладжами.
    • 33'
      Аль-Ганам справа с трудом догнал мяч у линии поля и сумел прострелить только в руки Маилсону.
    • 32'
      Передачу низом в штрафную площадь от Аль-Хайбари на Талиску по центру соперники перехватили.
    • 30'
      Маилсон забрал мяч в руки после навеса Брозовича от углового флага.
    • Угловой
      29'
      Брозович от углового флага навесил на Аль-Амри, которому в верховой борьбе с соперниками не удалось направить мяч головой в сторону ворот.
    • 28'
      У Мане слева не прошла передача в штрафную площадь на Талиску. Алояри сыграл на перехвате.
    • 27'
      В середине тайма игра на поле подравнялась. Команды стали обмениваться выпадами вперёд, которые стремятся завершать ударами.
    • 26'
      Фофана слева с пятнадцати метров низом пробил в дальний угол. Маилсон в прыжке забрал мяч в руки.
    • Травма, повреждение
      24'
      Тавамбу медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.
    • Желтая карточка
      23'
      Аль-Хайбари на чужой половине поля опасно подкатился под Тавамбу и получил жёлтую картчоку.
    • 22'
      Навес Брозовимча справа к воротам соперники перехватили.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ТАВАМБА!!! Эль-Махдиуи от углового флага навесил на Тавамбу, который головой переправил мяч в дальний угол ворот.
    • 19'
      Гости смогли подержать мяч у центрального круга. Оборона получила шанс перевести дух.
    • Угловой
      18'
      Медран первый угловой удар в матче разыграл с партнёрами. Навес Альваро слева в штрафную площадь опасным не получился.
    • 17'
      Мане слева упустил мяч за пределы поля и навес исполнял уже из-за линии.
    • Офсайд
      16'
      Роналду слева оказался в офсайде, хотя повтор показывает, что это небольшая помарка в работе арбитров.
    • 15'
      Аль-Ганам справа постоянно совершает рейды вперёд, но его участие в атакующих действиях команды минимально.
    • Фол, нарушение
      14'
      Флавио на чужой половине поля сбил Фофана.
    • 12'
      Мане слева ворвался в штрафную площадь, но навес Садио к дальней штанге получился слишком сильным.
    • 11'
      Роналду с Брозовичем устроили перепасовку справа у угла штрафной площади и явно переусердствовали. Соперники сыграли на перехвате.
    • 10'
      Брозович справа не придумал острого продолжения атаки и через партнёров перевёл мяч налево.
    • 9'
      Роналду справа с восемнадцати метров пробил в дальний угол. Маилсон в прыжке отбил мяч в сторону.
    • 8'
      "Аль-Наср" постепенно перехватывает инициативу в центре поля. У хозяев лучше стал держаться мяч, и они активнее в атаке.
    • 7'
      Ещё раз Матеус справа убежал в отрыв, но от линии поля не смог сделать прострел в центр штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      6'
      Мане в центре поля подтолкнул в спину Эль-Махдиуи.
    • Травма, повреждение
      5'
      Матеус справа убежал от соперников, но сильно прокинул себя на ход мяч и столкнулся с Валидом. Голкиперу "Аль-Насра" требуется помощь медиков.
    • 4'
      Аль-Хайбари не смог сделать точный заброс по правому флангу на ход Талиске.
    • 3'
      Гости начали встречу с контроля мяча. С чужой половины поля пришлось им отойти к своей штрафной площади под прессингом.
    • 2'
      "Аль-Наср" играет в жёлтых футболках и синих трусах, "Аль-Ьаавун" - в чёрной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Аль-Аввал Парк"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, в котором сыграют «Аль-Наср» из Эр-Рияда и «Аль-Таавун» из Бурайды. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 41.8% пользователей.
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    Прогнозы 121
    Аль-Наср Эр-Рияд 96.7% (117)
    X 3.3% (4)
    Аль-Таавун Бурайда 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Таавун Бурайда
    2.45
    6.10
    9.26
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Таавун Бурайда

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    96.7% (118)
    Ничья
    3.3% (4)
    Аль-Таавун Бурайда
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.54% (45)
    Меньше
    59.46% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    42.34% (47)
    Нет
    57.66% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    41.8% (51)
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    20.5% (25)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    13.1% (16)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    9% (11)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.6% (2)
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