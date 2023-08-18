Тур: 2. Стадион: Аль-Аввал Парк.
0:1
Второй тайм: 48'
0'
0:1
20' ГолТавамба Гаэль
22' Желтая карточкаАль-Хайбари Абдулла
45' Желтая карточкаАлояри Абдулмалик
Ход матча
20'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
78
Алавжами
Али
13
Конан
Гислен
10
Мане
Садио
1
Маилсон
14
Кадеш
Хасан
24
Флавио
II
16
Матеус
XIV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
-
13 Конан ГисленЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
1 МаилсонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кадеш ХасанЗащитник
- Защитник
-
24 ФлавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Яслам СаадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чамуска Периклеc
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таавун Бурайда
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
18 матчей
66.7%
5.6%
27.7%
12 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.1
1.25
Среднее время на гол
42
72
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
33
18
Голов в среднем за матч
1.83
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мане Садио
|1
|0.5
|Аль-Хассан Али
|0
|0
Аль-Таавун Бурайда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиротто Андрей
|1
|0.5
|Тавамба Гаэль
|1
|0.5
|Матеус XIV
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0
Аль-Таавун Бурайда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алояри Абдулмалик
|2
|0
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Таавун Бурайда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Таавун Бурайда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Таавун Бурайда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3
Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:1
Аль-Таавун Бурайда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аль-Фатех - Аль-Таавун Бурайда 1:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Батин 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:3 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Таи 2:1 Аль-Халидж - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Раед Бурайда 2:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 2:1 Аль-Адаль - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттифак 1:1 Абха - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Дамак - Аль-Таавун Бурайда 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Файха 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фатех 1:2 Аль-Батин - Аль-Таавун Бурайда 0:1
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таавун Бурайда
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таавун Бурайда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Ахли Джидда
|Фирмино Роберто
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|3
|Аль-Рияд
|Аль-Аббас Салех
|2 (1)
|Аль-Фатех
|Тельо Кристиан
|2 (1)
|Аль-Иттифак
|Кайсон Робин
|2
|Аль Ахдоуд
|Кольядо Алекс
|1 1
|Аль-Таавун Бурайда
|Алояри Абдулмалик
|2
|Аль-Рияд
|Мусона Ноуледж
|1
|Аль-Халидж
|У-Ён Чон
|1
|Аль-Рияд
|Кампанья Мартин
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Таавун Бурайда
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
96.7% (118)
Ничья
3.3% (4)
Аль-Таавун Бурайда
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (45)
Меньше
59.46% (66)
Обе команды забьют
Да
42.34% (47)
Нет
57.66% (64)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
41.8% (51)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
20.5% (25)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
13.1% (16)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
9% (11)
1:1 Ничья
3.3% (4)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
1.6% (2)
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