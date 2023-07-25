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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Жальгирис
0:0
Первый тайм: 36'
Галатасарай
0'
12' Желтая карточка
Кутлу Беркан
29' Желтая карточка
Горобцов Николас

Ход матча

12'
 
Кутлу Беркан
29'
Горобцов Николас
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Прогнозы 131
Жальгирис 6.9% (9)
X 7.6% (10)
Галатасарай 85.5% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жальгирис
Ничья
Галатасарай
8.00
4.66
1.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гертмонас
Эдвинас
3
Павелич
Марио
26
Хнид
Нассим
31
Вучур
Стипе
7
Бопесу
Жоэль
15
Буфф
Оливер
71
Кендыш
Юрий
5
Горобцов
Николас
10
Голубицкас
Паулюс
2
Фофана
Адама
99
Ойвуси
Матиас
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
3
Анхелиньо
Хосе
27
Оливейра
Сержиу
22
Кутлу
Беркан
17
Дзаньоло
Николо
11
Акгюн
Юнус
7
Актюркоглу
Мухаммед
53
Йылмаз
Барыш
Жальгирис
4-4-2
Галатасарай
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кендыш Юрий 1 0.33
Буфф Оливер 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горобцов Николас 2 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутлу Беркан 1 0

Результаты матчей

Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жальгирис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жальгирис - Судува 4:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Жальгирис - Ритеряй 3:0
Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2 Жальгирис - Паневежис 2:1 Судува - Жальгирис 2:1 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Ритеряй - Жальгирис 0:2 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:2 Дайнава Алитус - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:0 Паневежис - Жальгирис 0:0 Шяуляй - Жальгирис 1:0
Галатасарай
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Штурм - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4
Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Карабах - Галатасарай 1:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 1:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3

Результаты матчей

Жальгирис
Галатасарай

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Жальгирис
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сванторссон Джейсон-Дади 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
ХИК Тенхо Миро 2
Урарту Маргарян Жирайр 2
Ларн Доннелли Аарон 2
Весь список
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Прогнозы 131
Жальгирис 6.9% (9)
X 7.6% (10)
Галатасарай 85.5% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жальгирис
Ничья
Галатасарай
8.00
4.66
1.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Жальгирис 0:0 Галатасарай онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Жальгирис 0:0 Галатасарай

Исход игры
Жальгирис
6.9% (9)
Ничья
7.6% (10)
Галатасарай
85.5% (112)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (66)
Меньше
42.11% (48)
Обе команды забьют
Да
58.77% (67)
Нет
41.23% (47)
Популярный счёт
1:2 Галатасарай
33.6% (44)
0:2 Галатасарай
16% (21)
0:1 Галатасарай
13.7% (18)
1:3 Галатасарай
9.9% (13)
1:1 Ничья
5.3% (7)
0:3 Галатасарай
4.6% (6)
2:1 Жальгирис
1.5% (2)
1:0 Жальгирис
1.5% (2)
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