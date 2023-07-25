Тур: 2. Стадион: ЛФФ.
0:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
12'
29'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
27 Владение мячом, % 73
Прогноз на матч от Liveresult
26
Хнид
Нассим
31
Вучур
Стипе
15
Буфф
Оливер
71
Кендыш
Юрий
93
Боэ
Саша
22
Кутлу
Беркан
11
Акгюн
Юнус
53
Йылмаз
Барыш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
-
31 Вучур СтипеЗащитник
- Защитник
-
15 Буфф ОливерПолузащитник
-
71 Кендыш ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мамич ПетарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Антал ЛивиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шен БатуханВратарь
- Защитник
-
23 Айхан КанЗащитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
30 Демир ЮсуфПолузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
Бомбардиры внутри турнира
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кендыш Юрий
|1
|0.33
|Буфф Оливер
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горобцов Николас
|2
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутлу Беркан
|1
|0
Результаты матчей
Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Жальгирис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жальгирис - Судува 4:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Жальгирис - Ритеряй 3:0
Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2 Жальгирис - Паневежис 2:1 Судува - Жальгирис 2:1 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Ритеряй - Жальгирис 0:2 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:2 Дайнава Алитус - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:0 Паневежис - Жальгирис 0:0 Шяуляй - Жальгирис 1:0
Галатасарай
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Штурм - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4
Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Карабах - Галатасарай 1:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 1:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3
Результаты матчей
Жальгирис
Галатасарай
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Жальгирис
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сванторссон Джейсон-Дади
|2 (1)
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2
|ХИК
|Тенхо Миро
|2
|Урарту
|Маргарян Жирайр
|2
|Ларн
|Доннелли Аарон
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жальгирис 0:0 Галатасарай
Исход игры
Жальгирис
6.9% (9)
Ничья
7.6% (10)
Галатасарай
85.5% (112)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (66)
Меньше
42.11% (48)
Обе команды забьют
Да
58.77% (67)
Нет
41.23% (47)
Популярный счёт
1:2 Галатасарай
33.6% (44)
0:2 Галатасарай
16% (21)
0:1 Галатасарай
13.7% (18)
1:3 Галатасарай
9.9% (13)
1:1 Ничья
5.3% (7)
0:3 Галатасарай
4.6% (6)
2:1 Жальгирис
1.5% (2)
1:0 Жальгирис
1.5% (2)
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