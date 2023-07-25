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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Жальгирис
2:2
Конец матча
Галатасарай
0'
12' Желтая карточка
Кутлу Беркан
29' Желтая карточка
Горобцов Николас
1:0
48' Гол
Ойвуси Матиас
1:1
75' Гол
Бардакчи Абдулкерим
76' Желтая карточка
Хнид Нассим
1:2
78' Гол
Дервисоглу Халил
80' Желтая карточка
Казлаускас Донатас
2:2
90' Гол
Казлаускас Донатас
90' Вторая желтая карточка
Казлаускас Донатас
90'+8

Ход матча

12'
 
Кутлу Беркан
29'
Горобцов Николас
 
48'
Ойвуси Матиас
(Горобцов Николас)
1:0
60'
Вербицкас Овидиус
Голубицкас Паулюс
 
60'
Карасима Юкиёси
Фофана Адама
 
61'
 
Мертенс Дрис
Йылмаз Барыш
61'
 
Мидтше Фредрик
Кутлу Беркан
64'
Антал Ливиу
Ойвуси Матиас
 
74'
 
Дервисоглу Халил
Дзаньоло Николо
74'
 
Моруцан Олимпиу
Акгюн Юнус
75'
1:1
Бардакчи Абдулкерим
(Мертенс Дрис)
76'
Хнид Нассим
 
78'
1:2
Дервисоглу Халил
(Мертенс Дрис)
80'
Казлаускас Донатас
Буфф Оливер
 
80'
Казлаускас Донатас
 
84'
 
Дюбуа Лео
Анхелиньо Хосе
90'
Казлаускас Донатас
(Бопесу Жоэль)
2:2
90'
Казлаускас Донатас
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Жальгирис 6.9% (9)
X 7.6% (10)
Галатасарай 85.5% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гертмонас
Эдвинас
3
Павелич
Марио
26
Хнид
Нассим
31
Вучур
Стипе
7
Бопесу
Жоэль
15
Буфф
Оливер
71
Кендыш
Юрий
5
Горобцов
Николас
10
Голубицкас
Паулюс
2
Фофана
Адама
99
Ойвуси
Матиас
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
3
Анхелиньо
Хосе
27
Оливейра
Сержиу
22
Кутлу
Беркан
17
Дзаньоло
Николо
11
Акгюн
Юнус
7
Актюркоглу
Мухаммед
53
Йылмаз
Барыш
Жальгирис
4-4-2
Галатасарай
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кендыш Юрий 1 0.33
Казлаускас Донатас 1 0.33
Ойвуси Матиас 1 0.33
Горобцов Николас 0 0
Буфф Оливер 0 0
Бопесу Жоэль 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардакчи Абдулкерим 1 1
Дервисоглу Халил 1 1
Мертенс Дрис 0 0

Карточки

Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казлаускас Донатас 1 1
Горобцов Николас 2 0
Хнид Нассим 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутлу Беркан 1 0

Результаты матчей

Жальгирис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Жальгирис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жальгирис - Судува 4:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Жальгирис - Ритеряй 3:0
Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2 Жальгирис - Паневежис 2:1 Судува - Жальгирис 2:1 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Ритеряй - Жальгирис 0:2 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:2 Дайнава Алитус - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:0 Паневежис - Жальгирис 0:0 Шяуляй - Жальгирис 1:0
Галатасарай
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Штурм - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4
Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Карабах - Галатасарай 1:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 1:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3

Результаты матчей

Жальгирис
Галатасарай

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Жальгирис
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сванторссон Джейсон-Дади 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
ХИК Тенхо Миро 2
Урарту Маргарян Жирайр 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Горобцов Николас получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Кутлу Беркан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 131
    Жальгирис 6.9% (9)
    X 7.6% (10)
    Галатасарай 85.5% (112)
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    Где смотреть матч Жальгирис 2:2 Галатасарай онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жальгирис 2:2 Галатасарай

    Исход игры
    Жальгирис
    6.9% (9)
    Ничья
    7.6% (10)
    Галатасарай
    85.5% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (66)
    Меньше
    42.11% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    58.77% (67)
    Нет
    41.23% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Галатасарай
    33.6% (44)
    0:2 Галатасарай
    16% (21)
    0:1 Галатасарай
    13.7% (18)
    1:3 Галатасарай
    9.9% (13)
    1:1 Ничья
    5.3% (7)
    0:3 Галатасарай
    4.6% (6)
    2:1 Жальгирис
    1.5% (2)
    1:0 Жальгирис
    1.5% (2)
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