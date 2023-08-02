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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Галатасарай
1:0
Второй тайм: 57'
Жальгирис
0'
5' Желтая карточка
Бопесу Жоэль
1:0
31' Гол
Мертенс Дрис
56' Желтая карточка
Ойвуси Матиас

Ход матча

5'
 
Бопесу Жоэль
31'
Мертенс Дрис
(Актюркоглу Мухаммед)
1:0
46'
Акгюн Юнус
Дервисоглу Халил
 
56'
 
Ойвуси Матиас

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 115
Галатасарай 98.3% (113)
X 0% (0)
Жальгирис 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Жальгирис
1.24
9.40
60.51
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
3
Анхелиньо
Хосе
22
Кутлу
Беркан
27
Оливейра
Сержиу
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
21
Дервисоглу
Халил
1
Гертмонас
Эдвинас
3
Павелич
Марио
26
Хнид
Нассим
31
Вучур
Стипе
7
Бопесу
Жоэль
15
Буфф
Оливер
5
Горобцов
Николас
71
Кендыш
Юрий
12
Мамич
Петар
10
Голубицкас
Паулюс
99
Ойвуси
Матиас
Галатасарай
4-2-3-1
Жальгирис
4-4-2

История личных встреч

Галатасарай
Жальгирис

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 1 0.5
Бардакчи Абдулкерим 1 0.5
Дервисоглу Халил 1 0.5
Актюркоглу Мухаммед 0 0
Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кендыш Юрий 1 0.25
Казлаускас Донатас 1 0.25
Ойвуси Матиас 1 0.25
Горобцов Николас 0 0
Буфф Оливер 0 0
Бопесу Жоэль 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутлу Беркан 1 0
Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казлаускас Донатас 1 1
Горобцов Николас 2 0
Бопесу Жоэль 1 0
Хнид Нассим 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Жальгирис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0
Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Карабах - Галатасарай 1:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 1:0
Жальгирис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жальгирис - Паневежис 1:2 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Жальгирис - Судува 4:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2
Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Жальгирис - Ритеряй 3:0 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2 Жальгирис - Паневежис 2:1 Судува - Жальгирис 2:1 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Ритеряй - Жальгирис 0:2 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:2 Дайнава Алитус - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:0

Результаты матчей

Галатасарай
Жальгирис

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Жальгирис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Клаксвик Фредериксберг Арни 5
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Ойвуси Матиас получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Дервисоглу Халил уходит с поля. Акгюн Юнус выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 115
Галатасарай 98.3% (113)
X 0% (0)
Жальгирис 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Жальгирис
1.24
9.40
60.51
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Галатасарай 1:0 Жальгирис онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Галатасарай 1:0 Жальгирис

Исход игры
Галатасарай
98.3% (113)
Ничья
0% (0)
Жальгирис
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.56% (65)
Меньше
41.44% (46)
Обе команды забьют
Да
39.64% (44)
Нет
60.36% (67)
Популярный счёт
2:0 Галатасарай
37.4% (43)
3:1 Галатасарай
20% (23)
2:1 Галатасарай
17.4% (20)
3:0 Галатасарай
13.9% (16)
4:0 Галатасарай
2.6% (3)
5:0 Галатасарай
1.7% (2)
1:0 Галатасарай
1.7% (2)
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