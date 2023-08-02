Тур: 2. Стадион: Rams Global Stadyumu. Главный судья: Делажо Вилли
1:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаБопесу Жоэль
1:0
31' ГолМертенс Дрис
56' Желтая карточкаОйвуси Матиас
62' Желтая карточкаМертенс Дрис
76' Желтая карточкаХнид Нассим
90' Желтая карточкаАйхан Кан
90'+7
Ход матча
5'
31'
56'
62'
76'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
9 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
93
Боэ
Саша
22
Кутлу
Беркан
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
26
Хнид
Нассим
31
Вучур
Стипе
15
Буфф
Оливер
71
Кендыш
Юрий
12
Мамич
Петар
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Шен БатуханВратарь
- Защитник
-
23 Айхан КанЗащитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
63 Baran Aksaka
-
81 _Hamza Akman
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
-
31 Вучур СтипеЗащитник
- Защитник
-
15 Буфф ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Кендыш ЮрийПолузащитник
-
12 Мамич ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Антал ЛивиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
История личных встреч
Галатасарай
Жальгирис
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Дрис
|1
|0.5
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.5
|Дервисоглу Халил
|1
|0.5
|Актюркоглу Мухаммед
|0
|0
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кендыш Юрий
|1
|0.25
|Казлаускас Донатас
|1
|0.25
|Ойвуси Матиас
|1
|0.25
|Горобцов Николас
|0
|0
|Буфф Оливер
|0
|0
|Бопесу Жоэль
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Казлаускас Донатас
|1
|1
|Горобцов Николас
|2
|0
|Хнид Нассим
|2
|0
|Бопесу Жоэль
|1
|0
|Ойвуси Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жальгирис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жальгирис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Жальгирис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0
Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Карабах - Галатасарай 1:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 1:0
Жальгирис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жальгирис - Паневежис 1:2 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Жальгирис - Судува 4:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2
Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Жальгирис - Ритеряй 3:0 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2 Жальгирис - Паневежис 2:1 Судува - Жальгирис 2:1 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Ритеряй - Жальгирис 0:2 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:2 Дайнава Алитус - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:0
Результаты матчей
Галатасарай
Жальгирис
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Жальгирис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|4
|Олимпия Любляна
|Элшник Тими
|3 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3 (1)
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|3
|Шериф
|Нгом-Мбекели Жером
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Галатасарай 1:0 Жальгирис
Исход игры
Галатасарай
98.3% (113)
Ничья
0% (0)
Жальгирис
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.56% (65)
Меньше
41.44% (46)
Обе команды забьют
Да
39.64% (44)
Нет
60.36% (67)
Популярный счёт
2:0 Галатасарай
37.4% (43)
3:1 Галатасарай
20% (23)
2:1 Галатасарай
17.4% (20)
3:0 Галатасарай
13.9% (16)
4:0 Галатасарай
2.6% (3)
5:0 Галатасарай
1.7% (2)
1:0 Галатасарай
1.7% (2)
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