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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Галатасарай
1:0
Конец матча
Жальгирис
0'
5' Желтая карточка
Бопесу Жоэль
1:0
31' Гол
Мертенс Дрис
56' Желтая карточка
Ойвуси Матиас
62' Желтая карточка
Мертенс Дрис
76' Желтая карточка
Хнид Нассим
90' Желтая карточка
Айхан Кан
90'+7

Ход матча

5'
 
Бопесу Жоэль
31'
Мертенс Дрис
(Актюркоглу Мухаммед)
1:0
46'
Акгюн Юнус
Дервисоглу Халил
 
56'
 
Ойвуси Матиас
59'
 
Вильхамссон Арни
Мамич Петар
62'
Мертенс Дрис
 
69'
Мидтше Фредрик
Оливейра Сержиу
 
74'
 
Карасима Юкиёси
Буфф Оливер
76'
 
Хнид Нассим
79'
Моруцан Олимпиу
Йылмаз Барыш
 
79'
Бакамбу Седрик
Мертенс Дрис
 
89'
 
Вербицкас Овидиус
Кендыш Юрий
89'
Айхан Кан
Актюркоглу Мухаммед
 
90'
Айхан Кан
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Галатасарай 98.3% (113)
X 0% (0)
Жальгирис 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
3
Анхелиньо
Хосе
22
Кутлу
Беркан
27
Оливейра
Сержиу
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
21
Дервисоглу
Халил
1
Гертмонас
Эдвинас
3
Павелич
Марио
26
Хнид
Нассим
31
Вучур
Стипе
7
Бопесу
Жоэль
15
Буфф
Оливер
5
Горобцов
Николас
71
Кендыш
Юрий
12
Мамич
Петар
10
Голубицкас
Паулюс
99
Ойвуси
Матиас
Галатасарай
4-2-3-1
Жальгирис
4-4-2

История личных встреч

Галатасарай
Жальгирис

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 1 0.5
Бардакчи Абдулкерим 1 0.5
Дервисоглу Халил 1 0.5
Актюркоглу Мухаммед 0 0
Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кендыш Юрий 1 0.25
Казлаускас Донатас 1 0.25
Ойвуси Матиас 1 0.25
Горобцов Николас 0 0
Буфф Оливер 0 0
Бопесу Жоэль 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мертенс Дрис 1 0
Айхан Кан 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казлаускас Донатас 1 1
Горобцов Николас 2 0
Хнид Нассим 2 0
Бопесу Жоэль 1 0
Ойвуси Матиас 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жальгирис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жальгирис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Жальгирис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0
Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Карабах - Галатасарай 1:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 1:0
Жальгирис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жальгирис - Паневежис 1:2 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Жальгирис - Судува 4:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2
Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Жальгирис - Ритеряй 3:0 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2 Жальгирис - Паневежис 2:1 Судува - Жальгирис 2:1 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Ритеряй - Жальгирис 0:2 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:2 Дайнава Алитус - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:0

Результаты матчей

Галатасарай
Жальгирис

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Жальгирис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Клаксвик Фредериксберг Арни 4
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Весь список
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    Прогнозы 115
    Галатасарай 98.3% (113)
    X 0% (0)
    Жальгирис 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Галатасарай 1:0 Жальгирис

    Исход игры
    Галатасарай
    98.3% (113)
    Ничья
    0% (0)
    Жальгирис
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.56% (65)
    Меньше
    41.44% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    39.64% (44)
    Нет
    60.36% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Галатасарай
    37.4% (43)
    3:1 Галатасарай
    20% (23)
    2:1 Галатасарай
    17.4% (20)
    3:0 Галатасарай
    13.9% (16)
    4:0 Галатасарай
    2.6% (3)
    5:0 Галатасарай
    1.7% (2)
    1:0 Галатасарай
    1.7% (2)
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