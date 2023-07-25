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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Gergo Bogar
Брейдаблик
0:1
Первый тайм: 23'
ФК Копенгаген

Ход матча

1'
0:1
Ларссон Джордан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 115
Брейдаблик 4.3% (5)
X 18.3% (21)
ФК Копенгаген 77.4% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брейдаблик
Ничья
ФК Копенгаген
4.94
5.50
1.79
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
30
Йеоман
Андри
6
Сигурдарсон
Александер
3
Сигурьонссон
Оливер
11
Эйольфссон
Гисли
14
Сванторссон
Джейсон-Дади
10
Стейндорссон
Кристинн
8
Эйнарссон
Виктор
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
36
Клем
Виллиам
33
Фальк
Расмус
40
Бардгджи
Руни
25
Ларссон
Джордан
9
Гонсалвеш
Диогу
Брейдаблик
4-3-3
ФК Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Брейдаблик
ФК Копенгаген

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КА
3:4
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 0.8
Хлюнссон Агуст 2 0.4
Сванторссон Джейсон-Дади 2 0.4
Сигурдарсон Стефан Инги 2 0.4
Эйнарссон Виктор 2 0.4
Эйольфссон Гисли 1 0.2
Ольсен Клеминт 1 0.2
Муминович Дамир 1 0.2
Стейндорссон Кристинн 0 0
Маргейрссон Виктор-Орн 0 0
ФК Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Джордан 1 1

Карточки

Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйнарссон Виктор 1 0
Стефанссон Оливер 1 0
ФК Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Брейдаблик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ФК Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

13
0
Брейдаблик
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ФК Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

13
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
0
8 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
0
9 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брейдаблик
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Брейдаблик - Вестманнаэйяр 3:1 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1 Фрам - Брейдаблик 0:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1
Брейдаблик - Филкир Рейкьявик 5:1 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 1:0 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Троттюр - Брейдаблик 0:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Стьярнан - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Фрам 5:4
ФК Копенгаген
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1
ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - ФК Копенгаген 0:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Нордшелланн 2:1 ФК Копенгаген - Бранн 1:1 ФК Копенгаген - Виборг 2:1

Результаты матчей

Брейдаблик
ФК Копенгаген

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Брейдаблик
ФК Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
1
3.5
2
1
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
2
2
3.5
2
2
4.5
1
3
5.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
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Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
ХИК Тенхо Миро 2
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    Прогнозы 115
    Брейдаблик 4.3% (5)
    X 18.3% (21)
    ФК Копенгаген 77.4% (89)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брейдаблик
    Ничья
    ФК Копенгаген
    4.94
    5.50
    1.79
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брейдаблик 0:1 ФК Копенгаген онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брейдаблик 0:1 ФК Копенгаген

    Исход игры
    Брейдаблик
    4.3% (5)
    Ничья
    18.3% (21)
    ФК Копенгаген
    77.4% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.27% (63)
    Меньше
    42.73% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (78)
    Нет
    29.09% (32)
    Популярный счёт
    1:2 ФК Копенгаген
    45.2% (52)
    1:1 Ничья
    13.9% (16)
    0:1 ФК Копенгаген
    12.2% (14)
    0:2 ФК Копенгаген
    10.4% (12)
    1:3 ФК Копенгаген
    4.3% (5)
    1:0 Брейдаблик
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Брейдаблик
    ФК Копенгаген
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