Тур: 2. Стадион: Копавогсволлюр. Главный судья: Gergo Bogar
0:1
Первый тайм: 23'
Ход матча
1'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Йеоман
Андри
19
Йелерт
Элиас
36
Клем
Виллиам
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Йеоман АндриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Theo Sander
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брейдаблик
ФК Копенгаген
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
45
Бомбардиры внутри турнира
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4
|0.8
|Хлюнссон Агуст
|2
|0.4
|Сванторссон Джейсон-Дади
|2
|0.4
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2
|0.4
|Эйнарссон Виктор
|2
|0.4
|Эйольфссон Гисли
|1
|0.2
|Ольсен Клеминт
|1
|0.2
|Муминович Дамир
|1
|0.2
|Стейндорссон Кристинн
|0
|0
|Маргейрссон Виктор-Орн
|0
|0
ФК Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Джордан
|1
|1
Карточки
Брейдаблик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйнарссон Виктор
|1
|0
|Стефанссон Оливер
|1
|0
ФК Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Брейдаблик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ФК Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
13
0
Брейдаблик
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ФК Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
13
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
0
8 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
0
9 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брейдаблик
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Брейдаблик - Вестманнаэйяр 3:1 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1 Фрам - Брейдаблик 0:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1
Брейдаблик - Филкир Рейкьявик 5:1 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 1:0 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Троттюр - Брейдаблик 0:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Стьярнан - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Фрам 5:4
ФК Копенгаген
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1
ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - ФК Копенгаген 0:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Нордшелланн 2:1 ФК Копенгаген - Бранн 1:1 ФК Копенгаген - Виборг 2:1
Результаты матчей
Брейдаблик
ФК Копенгаген
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Брейдаблик
ФК Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
13
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Динамо Загреб
|Иванушец Лука
|3
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Жальгирис
|Казлаускас Донатас
|1 1
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2
|Жальгирис
|Горобцов Николас
|2
|ХИК
|Тенхо Миро
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брейдаблик 0:1 ФК Копенгаген
Исход игры
Брейдаблик
4.3% (5)
Ничья
18.3% (21)
ФК Копенгаген
77.4% (89)
Тотал 2.5
Больше
57.27% (63)
Меньше
42.73% (47)
Обе команды забьют
Да
70.91% (78)
Нет
29.09% (32)
Популярный счёт
1:2 ФК Копенгаген
45.2% (52)
1:1 Ничья
13.9% (16)
0:1 ФК Копенгаген
12.2% (14)
0:2 ФК Копенгаген
10.4% (12)
1:3 ФК Копенгаген
4.3% (5)
1:0 Брейдаблик
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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