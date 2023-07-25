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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Gergo Bogar
Брейдаблик
0:2
Конец матча
ФК Копенгаген
0'
0:1
1' Гол
Ларссон Джордан
0:2
32' Гол
Фальк Расмус
90' Желтая карточка
Ингварссон Давид
90' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
90'+4

Ход матча

1'
0:1
Ларссон Джордан
32'
0:2
Фальк Расмус
(Ларссон Джордан)
58'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
Бардгджи Руни
71'
 
Оскарссон Орри
Гонсалвеш Диогу
71'
 
Mendes Elias2
Ларссон Джордан
74'
Хлюнссон Агуст
Сигурдарсон Александер
 
80'
Ингварссон Давид
Йеоман Андри
 
80'
Ольсен Клеминт
Стейндорссон Кристинн
 
83'
Людвикссон Антон
Сигурьонссон Оливер
 
90'
Ингварссон Давид
 
90'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 115
Брейдаблик 4.3% (5)
X 18.3% (21)
ФК Копенгаген 77.4% (89)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
30
Йеоман
Андри
6
Сигурдарсон
Александер
3
Сигурьонссон
Оливер
11
Эйольфссон
Гисли
14
Сванторссон
Джейсон-Дади
10
Стейндорссон
Кристинн
8
Эйнарссон
Виктор
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
36
Клем
Виллиам
33
Фальк
Расмус
40
Бардгджи
Руни
25
Ларссон
Джордан
9
Гонсалвеш
Диогу
Брейдаблик
4-3-3
ФК Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Брейдаблик
ФК Копенгаген

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КА
3:4
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 0.8
Хлюнссон Агуст 2 0.4
Сванторссон Джейсон-Дади 2 0.4
Сигурдарсон Стефан Инги 2 0.4
Эйнарссон Виктор 2 0.4
Эйольфссон Гисли 1 0.2
Ольсен Клеминт 1 0.2
Муминович Дамир 1 0.2
Стейндорссон Кристинн 0 0
Маргейрссон Виктор-Орн 0 0
ФК Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Джордан 1 1
Фальк Расмус 1 1

Карточки

Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйнарссон Виктор 1 0
Ингварссон Давид 1 0
Стефанссон Оливер 1 0
ФК Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0

Результаты матчей

Брейдаблик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ФК Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Брейдаблик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ФК Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

13
0
Брейдаблик
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
ФК Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

13
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
0
8 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
2
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
13%
1
50%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
1
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брейдаблик
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Брейдаблик - Вестманнаэйяр 3:1 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1 Фрам - Брейдаблик 0:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1
Брейдаблик - Филкир Рейкьявик 5:1 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 1:0 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Троттюр - Брейдаблик 0:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Стьярнан - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Фрам 5:4
ФК Копенгаген
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1
ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - ФК Копенгаген 0:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Нордшелланн 2:1 ФК Копенгаген - Бранн 1:1 ФК Копенгаген - Виборг 2:1

Результаты матчей

Брейдаблик
ФК Копенгаген

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брейдаблик
ФК Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
1
3.5
2
1
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
2
3
3.5
2
3
4.5
1
4
5.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
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Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
ХИК Тенхо Миро 2
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    Прогнозы 115
    Брейдаблик 4.3% (5)
    X 18.3% (21)
    ФК Копенгаген 77.4% (89)
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    Где смотреть матч Брейдаблик 0:2 ФК Копенгаген онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брейдаблик 0:2 ФК Копенгаген

    Исход игры
    Брейдаблик
    4.3% (5)
    Ничья
    18.3% (21)
    ФК Копенгаген
    77.4% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.27% (63)
    Меньше
    42.73% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (78)
    Нет
    29.09% (32)
    Популярный счёт
    1:2 ФК Копенгаген
    45.2% (52)
    1:1 Ничья
    13.9% (16)
    0:1 ФК Копенгаген
    12.2% (14)
    0:2 ФК Копенгаген
    10.4% (12)
    1:3 ФК Копенгаген
    4.3% (5)
    1:0 Брейдаблик
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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