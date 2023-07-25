Jason Dadi Svanthorsson нанес удар, но тот был заблокирован.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Jason Dadi Svanthorsson создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Jason Dadi Svanthorsson создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

48' Команда ФК Копенгаген играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Брейдаблик совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Сигурьонссон Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Эйнарссон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Брейдаблик

42' Вавро Денис не смог попасть в створ ударом издали

40' Брейдаблик совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Jason Dadi Svanthorsson из команды Брейдаблик в офсайде

38' Удар от ворот произведет Брейдаблик

38' Дикс Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Фальк Расмус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Г О О О О Л - Фальк Расмус забивает с правой ноги!

32' Ларссон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Гюннлёйхссон Хёскульдур навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Сигурьонссон Оливер из команды Брейдаблик не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

28' Гонсалвеш Диогу наказан за толчок Jason Dadi Svanthorsson

27' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Муминович Дамир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Брейдаблик совершает вбрасывание на своей половине поля

22' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

22' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из ФК Копенгаген

18' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Гонсалвеш Диогу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Ларссон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Сигурьонссон Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Гюннлёйхссон Хёскульдур не смог попасть в створ ударом издали

12' Брейдаблик совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

10' Удар от ворот произведет Брейдаблик

9' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Стейндорссон Кристинн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Гонсалвеш Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Брейдаблик

5' Хорошую попытку сделал Эйольфссон Гисли . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Стейндорссон Кристинн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Клем Виллиам пробует нанести удар издали, но Anton Ari Einarsson держит все под контролем

4' Гонсалвеш Диогу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Команда ФК Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Эйнарссон Антон плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

1' Г О О О О О Л - Ларссон Джордан из команды ФК Копенгаген легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре