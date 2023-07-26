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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Фрид Игал
Арис Лимассол
0:0
Первый тайм: 2'
БАТЭ
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 135
Арис Лимассол 53.3% (72)
X 27.4% (37)
БАТЭ 19.3% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
БАТЭ
1.64
4.20
7.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ванаилсон
Лусиано
20
Яго
Стив
31
Брорссон
Франц
5
Мукету-Муссунда
Алекс
3
Кажу
23
Струски
Кароль
22
Николич
Велько
21
Маямбела
Михлали
14
Гоми
Янник
7
Бенгтссон
Лео
80
Шави
Уоррен
35
Кудравец
Андрей
17
Нечаев
Данила
3
Хадаркевич
Руслан
5
Бане
Сиди
14
Жимо
Шериф
10
Громыко
Валерий
15
Бочеров
Валерий
18
Гречихо
Денис
44
Малькевич
Владислав
90
Антилевский
Дмитрий
80
Концевой
Артём
Александрович
Арис Лимассол
4-2-3-1
БАТЭ
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антилевский Дмитрий 1 0.5
Малькевич Владислав 1 0.5
Шестюк Александр 1 0.5
Концевой Артём Александрович 0 0
Подстрелов Дмитрий 0 0

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гречихо Денис 1 0

Результаты матчей

Арис Лимассол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
БАТЭ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Арис Лимассол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
БАТЭ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Арис Лимассол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
БАТЭ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0
АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3
БАТЭ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 2:0 Неман Гродно - БАТЭ 0:1
Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 ФК Гомель - БАТЭ 0:2 БАТЭ - Днепр Могилёв 1:3

Результаты матчей

Арис Лимассол
БАТЭ

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Арис Лимассол
БАТЭ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
ХИК Тенхо Миро 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Ванаилсон сбегал к боковой линии поля, чтобы не позволить сыграть Малькевичу.
  • Фол, нарушение
    3'
    Шави разогнался на правом фланге, но не смог пройти Бане и подтолкнул соперника в спину.
  • 2'
    "Арис" играет в полосатых зелёно-белых футболках и зелёных трусах, "БАТЭ" - в жёлтой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Альфамеге"!
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alphamega Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Арис Лимассол 0:0 БАТЭ

Исход игры
Арис Лимассол
52.6% (72)
Ничья
27.7% (38)
БАТЭ
19.7% (27)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (40)
Меньше
66.67% (80)
Обе команды забьют
Да
61.67% (74)
Нет
38.33% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.8% (34)
1:0 Арис Лимассол
19% (26)
2:1 Арис Лимассол
18.2% (25)
1:2 БАТЭ
8.8% (12)
2:0 Арис Лимассол
8% (11)
0:1 БАТЭ
3.6% (5)
0:2 БАТЭ
2.2% (3)
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