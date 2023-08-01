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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
БАТЭ
1:2
Первый тайм: 27'
Арис Лимассол
0'
3' Желтая карточка
Брорссон Франц
0:1
8' Гол
Шави Уоррен
15' Желтая карточка
Жимо Шериф
24' Желтая карточка
Мукету-Муссунда Алекс
1:1
25' Пенальти
Громыко Валерий
1:2
26' Гол
Гомис Янник

Ход матча

3'
 
Брорссон Франц
8'
0:1
Шави Уоррен
(Маямбела Михлали)
15'
Жимо Шериф
 
24'
 
Мукету-Муссунда Алекс
25'
Громыко Валерий
1:1
26'
1:2
Гомис Янник
(Шави Уоррен)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 141
БАТЭ 42.6% (60)
X 22.7% (32)
Арис Лимассол 34.8% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
БАТЭ
Ничья
Арис Лимассол
9.90
6.40
1.97
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Кудравец
Андрей
17
Нечаев
Данила
3
Хадаркевич
Руслан
5
Бане
Сиди
14
Жимо
Шериф
23
Подстрелов
Дмитрий
18
Гречихо
Денис
15
Бочеров
Валерий
10
Громыко
Валерий
80
Концевой
Артём
Александрович
55
Лаптев
Денис
1
Ванаилсон
Лусиано
20
Яго
Стив
31
Брорссон
Франц
5
Мукету-Муссунда
Алекс
3
Кажу
37
Сёке
Юлиус
23
Струски
Кароль
21
Маямбела
Михлали
14
Гомис
Янник
7
Бенгтссон
Лео
80
Шави
Уоррен
БАТЭ
4-5-1
Арис Лимассол
4-2-3-1

История личных встреч

БАТЭ
Арис Лимассол

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
6:2

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

6
2

Среднее время на гол

15
45

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антилевский Дмитрий 1 0.25
Концевой Артём Александрович 1 0.25
Малькевич Владислав 1 0.25
Хадаркевич Руслан 1 0.25
Шестюк Александр 1 0.25
Подстрелов Дмитрий 0 0
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 2 (1) 1
Стемпиньски Мариуш 1 0.5
Бенгтссон Лео 1 0.5
Шави Уоррен 1 0.5
Моннор Джейден 1 0.5
Маямбела Михлали 0 0

Карточки

БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гречихо Денис 2 0
Жимо Шериф 1 0
Исламович Сеад 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брорссон Франц 1 0

Результаты матчей

БАТЭ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
БАТЭ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
5
БАТЭ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 2:0
Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 ФК Гомель - БАТЭ 0:2
Арис Лимассол
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0
Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2

Результаты матчей

БАТЭ
Арис Лимассол

Точный счет

2:0
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
6
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

БАТЭ
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Карабах Джиджа Редон 4
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Янник Гомис!!!
    Как оказалось, белорусы торопились пропустить снова. По правому краю легко в штрафную площадку вошёл Шави, который прострелил на дальнюю штангу, а там в падении на замыкании сработал Гомис.
  • Пенальти
    26'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Валерий Громыко!!!
    Громыко уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам, после чего быстро взял игровой снаряд и побежал к центру поля.
  • Желтая карточка
    25'
    Лаптев закрывал мяч корпусом в чужой штрафной площадке, а его только при помощи рук повалил на газон Мукету-Муссунда, за что получил жёлтую карточку.
  • Пенальти!
    25'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "АРИСА"!
  • Офсайд
    24'
    Правым флангом попытались теперь придумать что-то в атаке борисовчане, но дело закончилось свистком, который зафиксировал положение "вне игры" у Подстрелова.
  • 23'
    Передача следовала на левый край штрафной площади теперь из глубины поля, но Ванаилсон опять сыграл на выходе, уже намертво забрав мяч в руки.
  • Угловой
    22'
    Угловой на правом фланге заработали "жёлто-синие". Подача последовала на дальнюю штангу, но Ванаилсон уверенно сработал кулаком на выходе.
  • Травма, повреждение
    21'
    По голове досталось Брорссону, так что в нокдауне он пребывает. Будем надеяться, что обошлось без сотрясения мозга.
  • Травма, повреждение
    20'
    Брорссон в одном из жёстких единоборств получил повреждение. Приходится вызывать на поле медицинскую бригаду, чтобы ему помогли.
  • 19'
    Левым флангом белорусы пытались через короткий пас обострить игру и проникнуть в чужую штрафную площадку, но ничего не получилось.
  • 18'
    "Арис", безусловно, выглядит более сильной и быстрой командой, чем БАТЭ. Борисовчанам будет за счастье хотя бы ничью в этой встрече каким-то образом вырвать.
  • Опасный момент
    17'
    Острый вертикальный пас прошёл на правый край штрафной площади на ход Маямбеле, который решил на скорости пробить по воротам с острого угла, но мяч полетел над ближней "девяткой".
  • Желтая карточка
    16'
    Жимо получил жёлтую карточку, нарушением правил прервав перспективную контратаку "Ариса", которую разгонял Гомис.
  • Опасный момент
    15'
    Небольшой пожар возник в штрафной площади "Ариса" после неуверенной игры на выходе Ванаилсона, но вратаря подстраховали защитники, блокировавшие удар по осиротевшим воротам.
  • Фол, нарушение
    14'
    Чёке опасно играл прямой ногой против Громыко. Арбитр решил, что этого недостаточно для жёлтой карточки, поэтому ограничился устным замечанием.
  • Бонусы букмекеров
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    • 13'
      Правым флангом номинальные гости провели атаку с прострельной передачей в центр на средней высоте, но белорусы кое-как отбились.
    • 12'
      "Арис" не собирается останавливаться на достигнутом, продолжая пытаться играть в интенсивный футбол.
    • 11'
      Обидно, конечно, что БАТЭ не может обострить интригу в этом противостоянии. Думаю, с этим голом у самых оптимистичных белорусских болельщиков закончились последние надежды.
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Уоррен Шави!!!
      Провалилась оборона БАТЭ, что Шави после вертикального паса вывалился 1 на 1 с Кудравецем и реализовал свой шанс. Судьи сначала зафиксировали офсайд, но VAR постановил, что всё было в рамках правил - в момент паса нападающий не успел пересечь центральную линию поля.
    • 8'
      Левым флангом свою атаку провели борисовчане с навесной подачей в штрафную площадку, но там Мукету-Муссунда был на высоте, отбив мяч достаточно далеко. В атаке вторым темпом был заработан угловой, но никаких дивидендов из этого извлечено не было.
    • 7'
      Маямбела с левого фланга сместился в центр и намеревался сильно пробить метров с 20, но другой соперник ловко выбил мяч у него из-под ног.
    • Угловой
      6'
      Киприоты провели атаку правым флангом, заработав для себя угловой удар. Подача последовала от Кажу, но слишком сильная, так что мяч ушёл за пределы поля на противоположной стороне.
    • 5'
      Бочеров мощно пробивал со штрафного удара метров с 29, но мяч полетел над воротами. Ванаилсон жестом показывал, что контролировал ситуацию.
    • Желтая карточка
      4'
      В контратаке по центральной оси Лаптев рвался к чужим владениям, но его в грубом подкате сшиб Брорссон, за что получил в свой пассив жёлтую карточку.
    • 3'
      Несмотря на большое преимущество после первого матча, "Арис" активней действует на первых минутах, демонстрируя своё желание в этом матче набить также много голов в ворота белорусов.
    • 2'
      Практически пусто на трибунах в стадиона Мезёкёвешде. Атмосфера такая, словно мы смотрим товарищеский матч, а не Лигу чемпионов. Это, безусловно, печально.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mezokovesdi Varosi Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч БАТЭ 1:2 Арис Лимассол

    Исход игры
    БАТЭ
    42.6% (60)
    Ничья
    22.7% (32)
    Арис Лимассол
    34.8% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.25% (77)
    Меньше
    34.75% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    82.2% (97)
    Нет
    17.8% (21)
    Популярный счёт
    2:1 БАТЭ
    26.2% (37)
    1:2 Арис Лимассол
    18.4% (26)
    1:1 Ничья
    15.6% (22)
    2:0 БАТЭ
    5% (7)
    2:2 Ничья
    3.5% (5)
    1:0 БАТЭ
    2.8% (4)
    0:1 Арис Лимассол
    2.8% (4)
    3:1 БАТЭ
    2.1% (3)
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    Арис Лимассол
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