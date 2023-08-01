Угловой на правом фланге заработали "жёлто-синие". Подача последовала на дальнюю штангу, но Ванаилсон уверенно сработал кулаком на выходе.

Передача следовала на левый край штрафной площади теперь из глубины поля, но Ванаилсон опять сыграл на выходе, уже намертво забрав мяч в руки.

Правым флангом попытались теперь придумать что-то в атаке борисовчане, но дело закончилось свистком, который зафиксировал положение "вне игры" у Подстрелова.

Лаптев закрывал мяч корпусом в чужой штрафной площадке, а его только при помощи рук повалил на газон Мукету-Муссунда, за что получил жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Валерий Громыко!!! Громыко уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам, после чего быстро взял игровой снаряд и побежал к центру поля.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Янник Гомис!!! Как оказалось, белорусы торопились пропустить снова. По правому краю легко в штрафную площадку вошёл Шави, который прострелил на дальнюю штангу, а там в падении на замыкании сработал Гомис.

Чёке опасно играл прямой ногой против Громыко. Арбитр решил, что этого недостаточно для жёлтой карточки, поэтому ограничился устным замечанием.

Небольшой пожар возник в штрафной площади "Ариса" после неуверенной игры на выходе Ванаилсона, но вратаря подстраховали защитники, блокировавшие удар по осиротевшим воротам.

Острый вертикальный пас прошёл на правый край штрафной площади на ход Маямбеле, который решил на скорости пробить по воротам с острого угла, но мяч полетел над ближней "девяткой".

"Арис", безусловно, выглядит более сильной и быстрой командой, чем БАТЭ. Борисовчанам будет за счастье хотя бы ничью в этой встрече каким-то образом вырвать.

Левым флангом белорусы пытались через короткий пас обострить игру и проникнуть в чужую штрафную площадку, но ничего не получилось.

Брорссон в одном из жёстких единоборств получил повреждение. Приходится вызывать на поле медицинскую бригаду, чтобы ему помогли.

По голове досталось Брорссону, так что в нокдауне он пребывает. Будем надеяться, что обошлось без сотрясения мозга.

13' Правым флангом номинальные гости провели атаку с прострельной передачей в центр на средней высоте, но белорусы кое-как отбились.

12' "Арис" не собирается останавливаться на достигнутом, продолжая пытаться играть в интенсивный футбол.

11' Обидно, конечно, что БАТЭ не может обострить интригу в этом противостоянии. Думаю, с этим голом у самых оптимистичных белорусских болельщиков закончились последние надежды.

9' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Уоррен Шави!!!

Провалилась оборона БАТЭ, что Шави после вертикального паса вывалился 1 на 1 с Кудравецем и реализовал свой шанс. Судьи сначала зафиксировали офсайд, но VAR постановил, что всё было в рамках правил - в момент паса нападающий не успел пересечь центральную линию поля.

8' Левым флангом свою атаку провели борисовчане с навесной подачей в штрафную площадку, но там Мукету-Муссунда был на высоте, отбив мяч достаточно далеко. В атаке вторым темпом был заработан угловой, но никаких дивидендов из этого извлечено не было.

7' Маямбела с левого фланга сместился в центр и намеревался сильно пробить метров с 20, но другой соперник ловко выбил мяч у него из-под ног.

6' Киприоты провели атаку правым флангом, заработав для себя угловой удар. Подача последовала от Кажу, но слишком сильная, так что мяч ушёл за пределы поля на противоположной стороне.

5' Бочеров мощно пробивал со штрафного удара метров с 29, но мяч полетел над воротами. Ванаилсон жестом показывал, что контролировал ситуацию.

4' В контратаке по центральной оси Лаптев рвался к чужим владениям, но его в грубом подкате сшиб Брорссон, за что получил в свой пассив жёлтую карточку.