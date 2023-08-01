Тур: 2. Стадион: Мезокёвесди Вароси.
1:2
Первый тайм: 27'
0'
3' Желтая карточкаБрорссон Франц
0:1
8' ГолШави Уоррен
15' Желтая карточкаЖимо Шериф
24' Желтая карточкаМукету-Муссунда Алекс
1:1
25' ПенальтиГромыко Валерий
1:2
26' ГолГомис Янник
Ход матча
8'
0:1
15'
25'
1:1
26'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
14
Жимо
Шериф
55
Лаптев
Денис
20
Яго
Стив
3
Кажу
37
Сёке
Юлиус
14
Гомис
Янник
80
Шави
Уоррен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Жимо ШерифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Лаптев ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альшевский Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
БАТЭ
Арис Лимассол
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
6
2
Среднее время на гол
15
45
Бомбардиры внутри турнира
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антилевский Дмитрий
|1
|0.25
|Концевой Артём Александрович
|1
|0.25
|Малькевич Владислав
|1
|0.25
|Хадаркевич Руслан
|1
|0.25
|Шестюк Александр
|1
|0.25
|Подстрелов Дмитрий
|0
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|2 (1)
|1
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.5
|Бенгтссон Лео
|1
|0.5
|Шави Уоррен
|1
|0.5
|Моннор Джейден
|1
|0.5
|Маямбела Михлали
|0
|0
Карточки
БАТЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гречихо Денис
|2
|0
|Жимо Шериф
|1
|0
|Исламович Сеад
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брорссон Франц
|1
|0
Результаты матчей
БАТЭ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
БАТЭ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
5
БАТЭ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
БАТЭ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 2:0
Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 ФК Гомель - БАТЭ 0:2
Арис Лимассол
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0
Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2
Результаты матчей
БАТЭ
Арис Лимассол
Точный счет
2:0
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
6:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
6
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
БАТЭ
Арис Лимассол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|4
|Динамо Загреб
|Иванушец Лука
|3
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|3
|Жальгирис
|Казлаускас Донатас
|1 1
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2
|Жальгирис
|Горобцов Николас
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч БАТЭ 1:2 Арис Лимассол
Исход игры
БАТЭ
42.6% (60)
Ничья
22.7% (32)
Арис Лимассол
34.8% (49)
Тотал 2.5
Больше
65.25% (77)
Меньше
34.75% (41)
Обе команды забьют
Да
82.2% (97)
Нет
17.8% (21)
Популярный счёт
2:1 БАТЭ
26.2% (37)
1:2 Арис Лимассол
18.4% (26)
1:1 Ничья
15.6% (22)
2:0 БАТЭ
5% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
1:0 БАТЭ
2.8% (4)
0:1 Арис Лимассол
2.8% (4)
3:1 БАТЭ
2.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!