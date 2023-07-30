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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
БАТЭ
 
Позже
Арис Лимассол
Прогнозы 52
БАТЭ 53.8% (28)
X 17.3% (9)
Арис Лимассол 28.8% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
БАТЭ
Ничья
Арис Лимассол
4.26
3.75
1.94
Все Коэффициенты

История личных встреч

БАТЭ
Арис Лимассол

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
6:2

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

6
2

Среднее время на гол

15
45

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антилевский Дмитрий 1 0.33
Концевой Артём Александрович 1 0.33
Малькевич Владислав 1 0.33
Хадаркевич Руслан 1 0.33
Шестюк Александр 1 0.33
Подстрелов Дмитрий 0 0
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 2 (1) 2
Стемпиньски Мариуш 1 1
Бенгтссон Лео 1 1
Моннор Джейден 1 1

Карточки

БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гречихо Денис 2 0
Исламович Сеад 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

БАТЭ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
БАТЭ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
5
БАТЭ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 2:0
Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 ФК Гомель - БАТЭ 0:2
Арис Лимассол
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0
Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2

Результаты матчей

БАТЭ
Арис Лимассол

Точный счет

2:0
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
6
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

БАТЭ
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Карабах Джиджа Редон 4
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
Олимпия Любляна Agustin Doffo 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Арис Лимассол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2023, осталось 2 дня 13 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    БАТЭ 53.8% (28)
    X 17.3% (9)
    Арис Лимассол 28.8% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    БАТЭ
    Ничья
    Арис Лимассол
    4.26
    3.75
    1.94
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч БАТЭ - Арис Лимассол онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч БАТЭ - Арис Лимассол

    Исход игры
    БАТЭ
    53.8% (28)
    Ничья
    17.3% (9)
    Арис Лимассол
    28.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.7% (29)
    Меньше
    38.3% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    2:1 БАТЭ
    32.7% (17)
    1:2 Арис Лимассол
    15.4% (8)
    1:1 Ничья
    13.5% (7)
    2:0 БАТЭ
    7.7% (4)
    0:2 Арис Лимассол
    3.8% (2)
    1:0 БАТЭ
    3.8% (2)
    3:1 БАТЭ
    3.8% (2)
    0:1 Арис Лимассол
    3.8% (2)
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    БАТЭ
    Арис Лимассол
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