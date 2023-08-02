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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
ФК Копенгаген
0:1
Первый тайм: 12'
Брейдаблик

Ход матча

8'
Лунд Йенсен Вальдемар
 
9'
0:1
Сванторссон Джейсон-Дади
(Сигурьонссон Оливер)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 111
ФК Копенгаген 100% (111)
X 0% (0)
Брейдаблик 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Копенгаген
Ничья
Брейдаблик
1.30
6.40
9.92
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
36
Клем
Виллиам
33
Фальк
Расмус
25
Ларссон
Джордан
18
Оскарссон
Орри
9
Гонсалвеш
Диогу
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
30
Йеоман
Андри
13
Людвикссон
Антон
3
Сигурьонссон
Оливер
11
Эйольфссон
Гисли
14
Сванторссон
Джейсон-Дади
10
Стейндорссон
Кристинн
8
Эйнарссон
Виктор
ФК Копенгаген
4-3-3
Брейдаблик
4-3-3

История личных встреч

ФК Копенгаген
Брейдаблик

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:2
КА
3:4
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

ФК Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Джордан 1 0.5
Фальк Расмус 1 0.5
Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 0.67
Сванторссон Джейсон-Дади 3 0.5
Хлюнссон Агуст 2 0.33
Сигурдарсон Стефан Инги 2 0.33
Эйнарссон Виктор 2 0.33
Эйольфссон Гисли 1 0.17
Ольсен Клеминт 1 0.17
Муминович Дамир 1 0.17
Стейндорссон Кристинн 0 0
Сигурьонссон Оливер 0 0
Маргейрссон Виктор-Орн 0 0

Карточки

ФК Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйнарссон Виктор 1 0
Ингварссон Давид 1 0
Стефанссон Оливер 1 0

Результаты матчей

ФК Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Брейдаблик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
ФК Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брейдаблик
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
2
ФК Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брейдаблик
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
13
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
15
2 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
50%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
50%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вайле - ФК Копенгаген 2:3 Брейдаблик - ФК Копенгаген 0:2 Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2
ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - ФК Копенгаген 0:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Нордшелланн 2:1
Брейдаблик
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брейдаблик - Стьярнан 1:1 Брейдаблик - ФК Копенгаген 0:2 Брейдаблик - Вестманнаэйяр 3:1 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1
Фрам - Брейдаблик 0:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Филкир Рейкьявик 5:1 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 1:0 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Троттюр - Брейдаблик 0:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2

Результаты матчей

ФК Копенгаген
Брейдаблик

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ФК Копенгаген
Брейдаблик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Карабах Джиджа Редон 5
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 3
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Слован Братислава Куцка Юрай 1 1
Весь список
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    Прогнозы 111
    ФК Копенгаген 100% (111)
    X 0% (0)
    Брейдаблик 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ФК Копенгаген
    Ничья
    Брейдаблик
    1.30
    6.40
    9.92
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФК Копенгаген 0:1 Брейдаблик

    Исход игры
    ФК Копенгаген
    100% (111)
    Ничья
    0% (0)
    Брейдаблик
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (45)
    Меньше
    59.09% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    25.45% (28)
    Нет
    74.55% (82)
    Популярный счёт
    2:0 ФК Копенгаген
    42.3% (47)
    2:1 ФК Копенгаген
    17.1% (19)
    1:0 ФК Копенгаген
    16.2% (18)
    3:0 ФК Копенгаген
    14.4% (16)
    3:1 ФК Копенгаген
    6.3% (7)
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    ФК Копенгаген
    Брейдаблик
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