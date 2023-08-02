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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 20886 Главный судья: Мареска Фабио
ФК Копенгаген
6:3
Конец матча
Брейдаблик
0'
8' Желтая карточка
Лунд Йенсен Вальдемар
0:1
9' Гол
Сванторссон Джейсон-Дади
32' Желтая карточка
Маргейрссон Виктор-Орн
1:1
33' Гол
Гонсалвеш Диогу
2:1
35' Гол
Mendes Elias2
3:1
37' Гол
Ларссон Джордан
4:1
45' Гол
Оскарссон Орри
5:1
47' Гол
Оскарссон Орри
5:2
51' Гол
Стейндорссон Кристинн
6:2
56' Гол
Оскарссон Орри
6:3
75' Гол
Гюннлёйхссон Хёскульдур
79' Желтая карточка
Хлюнссон Агуст
82' Желтая карточка
Гюннлёйхссон Хёскульдур
90'+5

Ход матча

8'
Лунд Йенсен Вальдемар
 
9'
0:1
Сванторссон Джейсон-Дади
(Сигурьонссон Оливер)
28'
Mendes Elias2
Клем Виллиам
 
32'
 
Маргейрссон Виктор-Орн
33'
Гонсалвеш Диогу
1:1
35'
Mendes Elias2
(Гонсалвеш Диогу)
2:1
37'
Ларссон Джордан
(Оскарссон Орри)
3:1
45'
Оскарссон Орри
(Гонсалвеш Диогу)
4:1
46'
Анкерсен Петер
Йелерт Элиас
 
46'
Соренсен Кристиан
Дикс Кевин
 
46'
Oscar Hoejlund
Mendes Elias2
 
47'
Оскарссон Орри
(Гонсалвеш Диогу)
5:1
51'
5:2
Стейндорссон Кристинн
(Йеоман Андри)
56'
Оскарссон Орри
(Вавро Денис)
6:2
57'
Бардгджи Руни
Гонсалвеш Диогу
 
65'
 
Ингварссон Давид
Йеоман Андри
65'
 
Сигурдарсон Александер
Сигурьонссон Оливер
65'
 
Хлюнссон Агуст
Людвикссон Антон
65'
 
Ольсен Клеминт
Стейндорссон Кристинн
75'
6:3
Гюннлёйхссон Хёскульдур
79'
 
Хлюнссон Агуст
80'
 
Торстейнссон Агуст
Сванторссон Джейсон-Дади
82'
 
Гюннлёйхссон Хёскульдур

Статистика матча

  • 6 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 588 Количество передач 507
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 111
ФК Копенгаген 100% (111)
X 0% (0)
Брейдаблик 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
36
Клем
Виллиам
33
Фальк
Расмус
25
Ларссон
Джордан
18
Оскарссон
Орри
9
Гонсалвеш
Диогу
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
30
Йеоман
Андри
13
Людвикссон
Антон
3
Сигурьонссон
Оливер
11
Эйольфссон
Гисли
14
Сванторссон
Джейсон-Дади
10
Стейндорссон
Кристинн
8
Эйнарссон
Виктор
ФК Копенгаген
4-3-3
Брейдаблик
4-3-3

История личных встреч

ФК Копенгаген
Брейдаблик

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:2
КА
3:4
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

ФК Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 3 1.5
Ларссон Джордан 2 1
Гонсалвеш Диогу 1 0.5
Фальк Расмус 1 0.5
Mendes Elias2 1 0.5
Вавро Денис 0 0
Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 0.83
Сванторссон Джейсон-Дади 3 0.5
Хлюнссон Агуст 2 0.33
Сигурдарсон Стефан Инги 2 0.33
Эйнарссон Виктор 2 0.33
Стейндорссон Кристинн 1 0.17
Эйольфссон Гисли 1 0.17
Ольсен Клеминт 1 0.17
Муминович Дамир 1 0.17
Йеоман Андри 0 0
Сигурьонссон Оливер 0 0
Маргейрссон Виктор-Орн 0 0

Карточки

ФК Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 0
Маргейрссон Виктор-Орн 1 0
Хлюнссон Агуст 1 0
Эйнарссон Виктор 1 0
Ингварссон Давид 1 0
Стефанссон Оливер 1 0

Результаты матчей

ФК Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брейдаблик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
3
ФК Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брейдаблик
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
2
ФК Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Брейдаблик
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

6
16
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
67%
3
19%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
18
6 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
13%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
5
63%
3
17%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
6
60%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вайле - ФК Копенгаген 2:3 Брейдаблик - ФК Копенгаген 0:2 Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2
ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - ФК Копенгаген 0:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Нордшелланн 2:1
Брейдаблик
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брейдаблик - Стьярнан 1:1 Брейдаблик - ФК Копенгаген 0:2 Брейдаблик - Вестманнаэйяр 3:1 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1
Фрам - Брейдаблик 0:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Филкир Рейкьявик 5:1 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 1:0 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Троттюр - Брейдаблик 0:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2

Результаты матчей

ФК Копенгаген
Брейдаблик

Точный счет

6:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
6:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
6:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ФК Копенгаген
Брейдаблик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
3
3
1
1
3.5
2
4
1
1
4.5
2
4
1
1
5.5
1
5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Клаксвик Фредериксберг Арни 4
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      ФК Копенгаген контролирует мяч.
    • 88'
      Удар от ворот произведет ФК Копенгаген
    • 88'
      Эйольфссон Гисли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 88'
      Хлюнссон Агуст создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      Брейдаблик совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Брейдаблик пытается что-то создать.
    • 86'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 86'
      Матч остановлен
    • 86'
      Удар от ворот произведет Брейдаблик
    • 86'
      Ларссон Джордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    ФК Копенгаген 100% (111)
    X 0% (0)
    Брейдаблик 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФК Копенгаген 6:3 Брейдаблик

    Исход игры
    ФК Копенгаген
    100% (111)
    Ничья
    0% (0)
    Брейдаблик
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (45)
    Меньше
    59.09% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    25.45% (28)
    Нет
    74.55% (82)
    Популярный счёт
    2:0 ФК Копенгаген
    42.3% (47)
    2:1 ФК Копенгаген
    17.1% (19)
    1:0 ФК Копенгаген
    16.2% (18)
    3:0 ФК Копенгаген
    14.4% (16)
    3:1 ФК Копенгаген
    6.3% (7)
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