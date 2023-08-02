Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Г О О О О Л - Orri Oskarsson забивает с правой ноги!

Orri Oskarsson оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Orri Oskarsson создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

48' Команда ФК Копенгаген играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Дикс Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Г О О О О Л - Orri Oskarsson забивает с правой ноги!

46' Гонсалвеш Диогу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Брейдаблик совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Брейдаблик совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Гюннлёйхссон Хёскульдур выиграл воздушное противоборство у Orri Oskarsson.

44' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Лунд Йенсен Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Orri Oskarsson сделал результативную передачу.

37' Orri Oskarsson создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Orri Oskarsson выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Брейдаблик совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Г О О О О Л - Элиас забивает с левой ноги!

35' Гонсалвеш Диогу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Гонсалвеш Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Г О О О О Л - Гонсалвеш Диогу правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

32' Маргейрссон Виктор-Орн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Брейдаблик совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Эйольфссон Гисли не смог попасть в створ ударом издали

28' Людвикссон Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

28' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Брейдаблик совершает вбрасывание на половине поля противника

27' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Брейдаблик

24' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Брейдаблик совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Брейдаблик совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Гонсалвеш Диогу пробует нанести удар издали, но Anton Ari Einarsson держит все под контролем

19' Jason Dadi Svanthorsson нанес удар, но тот был заблокирован.

19' Людвикссон Антон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Брейдаблик совершает вбрасывание на половине поля противника

18' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Брейдаблик

17' Удар от ворот произведет Брейдаблик

16' Гюннлёйхссон Хёскульдур навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Гюннлёйхссон Хёскульдур навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Jason Dadi Svanthorsson из команды Брейдаблик разыграл угловой с правого угла.

12' Брейдаблик совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Команда Брейдаблик забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О Л - Jason Dadi Svanthorsson правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

9' Сигурьонссон Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Муминович Дамир не смог попасть в створ ударом издали

8' Лунд Йенсен Вальдемар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Удар от ворот произведет Брейдаблик

7' Фальк Расмус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Гюннлёйхссон Хёскульдур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' ФК Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Брейдаблик

5' Дикс Кевин не смог попасть в створ ударом издали

5' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Гонсалвеш Диогу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Эйнарссон Антон взял и забрал мяч на выходе

2' Jason Dadi Svanthorsson выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брейдаблик начинает с центра поля