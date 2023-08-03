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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Урарту
1:0
Первый тайм: 45+'
Фарул Констанца
0'
1:0
11' Гол
Антви Нана
28' Желтая карточка
Неделку Драгош

Ход матча

11'
Антви Нана
(Маргарян Жирайр)
1:0
28'
 
Неделку Драгош
30'
 
Артян Андрей
Беншаиб Амин
30'
 
Ривалдиньо
Грамени Константин

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогнозы 119
Урарту 57.1% (68)
X 32.8% (39)
Фарул Констанца 10.1% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урарту
Ничья
Фарул Констанца
2.60
4.50
8.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Мелихов
Александр
2
Антви
Нана
4
Цымбалюк
Евгений
13
Зотько
Иван
3
Пилоян
Эрик
88
Маргарян
Жирайр
5
Салу
Драман
33
Жуниор
Маркос
11
Григорян
Нарек
55
Максименко
Артём
18
Сабуа
Леон
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
27
Борза
Себастьян
6
Балута
Тудор
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
26
Мазилу
Адриан
7
Алибек
Денис
20
Беншаиб
Амин
Урарту
3-5-2
Фарул Констанца
4-3-3

История личных встреч

Урарту
Фарул Констанца

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Урарту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зотько Иван 1 0.5
Максименко Артём 1 0.5
Антви Нана 1 0.5
Маргарян Жирайр 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 1 0.5
Балута Тудор 1 0.5
Мазилу Адриан 1 0.5

Карточки

Урарту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зотько Иван 1 0
Антви Нана 1 0
Пилоян Эрик 1 0
Агасарян Нарек 1 0
Григорян Нарек 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ривалдиньо 1 0
Неделку Драгош 1 0
Попеску Михай 1 0

Результаты матчей

Урарту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фарул Констанца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Урарту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Урарту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Ереван - Урарту 1:2 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Зриньски - Урарту 2:3 Урарту - Зриньски 0:1
Урарту - Арарат 1:1 Пюник - Урарту 0:1 Алашкерт - Урарту 3:2 Урарту - ЦСКА Ереван 1:0 Лернаин Арцах - Урарту 0:4 Ширак - Урарту 1:2 Урарту - Ноа Ереван 1:0 Ван - Урарту 0:5 Урарту - Ширак 3:1 Арарат-Армения - Урарту 2:2 Арарат - Урарту 0:0 Урарту - Пюник 1:3 Урарту - Гандзасар 4:0 Урарту - Алашкерт 1:0 ЦСКА Ереван - Урарту 0:2 Урарту - Лернаин Арцах 3:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0
Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2

Результаты матчей

Урарту
Фарул Констанца

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Урарту
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Сутьеска Никшич Крстович Срджан 3
Гзира Юнайтед Macula 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    45'
    Айоани ошибся с выходом за пределы штрафной площади, но гол Сабуа не был засчитан из-за офсайда.
  • Офсайд
    45'
    Ривалдиньо оказался в офсайде.
  • Офсайд
    45'
    Жуниор справа забежал в офсайд.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавил Оуэн в первом тайме.
  • Офсайд
    45'
    В концовке тайма команды сбросили темп. Сабуа слева оказался в офсайде.
  • 44'
    Мазилу по центру отправил к воротам Ривалдиньо, но в ноги нападающему "Фарула" бросился Мелихов и забрал мяч.
  • Фол, нарушение
    43'
    Зотько в центральном круге придержал руками Алибека.
  • 42'
    После навеса справа Сабуа ногой с лёта с двенадцати метров пробил немного выше ворот.
  • 41'
    Сабуа со штрафного пробил в стенку.
  • Фол, нарушение
    40'
    Айовани неудачно сыграл головой за пределами штрафной площади и Ларие пришлось руками валить на газон Сабуа. Двадцать пять метров до ворот,
  • 39'
    Мазилу от углового флага навесил на Ларие, который головой пробил правее ворот.
  • Опасный момент
    38'
    Безрассудный пас Пилояна на голкипера перехватил Ривалдиньо. Нападающий "Фарула" обыграл Мелихова с уходом вправо, но с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Угловой
    37'
    Хозяева разыграли угловой удар. Попытки справа исполнить навес к воротам румынами были заблокированы.
  • Опасный момент
    36'
    Григоряна справа вывел к воротам Максименко. Опасный удар Нарека с восьми метров Айовани отразил.
  • 35'
    Удар Маргаряна с восемнадцати метров заблокировали соперники.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      Антви справа сделал длинный заброс вперёд на ход Максименко, но у Артёма забег выиграл Попеску и откатил мяч на голкипера.
    • Фол, нарушение
      33'
      Неделку в центре поля придержал за футболку Максименко.
    • Замена
      32'
      Замена в составе "Фарула": вместо Константина Грамени на поле вышел Ривалдиньо.
    • Замена
      31'
      Замена в составе "Фарула": вместо Амина Беншаиба на поле вышел Андрей Артян.
    • 30'
      Подача Григоряна справа со штрафного опасной не получилась. Соперники перехватили мяч в районе одиннадцатиметровой отметки.
    • Травма, повреждение
      29'
      У Беншаиба проблемы с мышцами ног. С медиками отправился за пределы поля Амин.
    • Желтая карточка
      28'
      Неделку на фланге руками остановил Максименко и получил жёлтую карточку.
    • 27'
      Армяне продолжают контролировать ход встречи. Постоянного давления на ворота они не оказывают, но мяч соперникам отдают редко.
    • 25'
      Арбитр отправил команды к скамейкам запасных попить воды. Пауза в матче.
    • 24'
      Антви справа навесил к дальней штанге, где Максименко немного не дотянулся головой до мяча.
    • Офсайд
      22'
      Быструю атаку провели хозяева, и Максименко отправил мяч в сетку после прострела справа. Арбитры определили офсайд, а ВАР на этой стадии не предусмотрен.
    • 20'
      После подачи справа Григорян головой пробил левее ворот.
    • 18'
      Защитники "Фарула" высоко не поднимаются, поэтому все длинные забросы хозяев вперёд либо перехватываются, либо мяч спокойно долетает до голкипера.
    • Травма, повреждение
      17'
      Максименко в стыке с Ларие получил повреждение. Медики оказывают Артёму помощь за пределами поля.
    • 16'
      Гол ситуацию на поле практически не изменил. Хозяева продолжают больше контролировать мяч и настойчиво атаковать.
    • 14'
      Заброс Маргаряна слева вперёд  на ход Максименко получился немного сильным. Айовани на линии штрафной площади забрал мяч в руки, опередив Артёма.
    • 13'
      По сумме двух матчей счёт стал равным. Времени ещё достаточно, чтобы любая из команд склонила чашу весов в свою сторону.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      АНТВИ!!! Антви в центре получил пас слева от Маргаряна, немного продвинулся вперёд и с двадцати трёх метров точно пробил в правый угол ворот.
    • 10'
      Стартовые минуты встречи проходят с преимуществом хозяев поля. "Урарту" больше атакует, но с точными ударами у столичной команды не складывается. Румыны при перехвате мяча большими силами вперёд не идут и свои атаки развивают неспешно.
    • 9'
      Маргарян слева с двадцати семи метров не попал в ближний верхний угол ворот.
    • 8'
      Пилоян справа заброс вперёд сделал слишком сильно. Мяч на выходе спокойно забрал в руки Айовани.
    • Угловой
      7'
      Подача Мазилу от углового флага получилась точно в руки Мелихову.
    • 6'
      Беншаиб метров с двадцати трёх пробил по воротам. Случился рикошет, и гости заработали угловой удар.
    • 5'
      Маргарян слева получил пас на ход, но его навес к дальней штанге получился безадресным. Партнёры параллельно бежали не так быстро.
    • 4'
      Зотько со штрафного решил пробить низом. Стенка высоко выпрыгивать не стала и приняла мяч на себя.
    • Фол, нарушение
      3'
      Грамени завалил Григоряна на подходе к штрафной площади. Двадцать пять метров до ворот.
    • 2'
      "Урарту" играет в розовой форме, "Фарул" - в белых футболках и синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Урарту"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Urartu Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урарту 1:0 Фарул Констанца

    Исход игры
    Урарту
    57.1% (68)
    Ничья
    32.8% (39)
    Фарул Констанца
    10.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (38)
    Меньше
    66.67% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    61.4% (70)
    Нет
    38.6% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.6% (34)
    2:1 Урарту
    24.4% (29)
    1:0 Урарту
    22.7% (27)
    0:1 Фарул Констанца
    5.9% (7)
    2:0 Урарту
    5% (6)
    1:2 Фарул Констанца
    1.7% (2)
    3:1 Урарту
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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