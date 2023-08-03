Тур: 2. Стадион: Урарту.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
11'
1:0
28'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
13
Зотько
Иван
18
Сабуа
Леон
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
20
Беншаиб
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Сабуа ЛеонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Айзек БарриЗащитник
-
23 Озбилиз АразПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Поляков ОлегНападающий
-
77 Джикия ТемурНападающий
-
Главный тренер: Гунько Дмитрий
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Беншаиб АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Вианна ФабиоПолузащитник
-
88 Бану ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Урарту
Фарул Констанца
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Урарту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зотько Иван
|1
|0.5
|Максименко Артём
|1
|0.5
|Антви Нана
|1
|0.5
|Маргарян Жирайр
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|1
|0.5
|Балута Тудор
|1
|0.5
|Мазилу Адриан
|1
|0.5
Карточки
Урарту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зотько Иван
|1
|0
|Антви Нана
|1
|0
|Пилоян Эрик
|1
|0
|Агасарян Нарек
|1
|0
|Григорян Нарек
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ривалдиньо
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Попеску Михай
|1
|0
Результаты матчей
Урарту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фарул Констанца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Урарту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Урарту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Ереван - Урарту 1:2 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Зриньски - Урарту 2:3 Урарту - Зриньски 0:1
Урарту - Арарат 1:1 Пюник - Урарту 0:1 Алашкерт - Урарту 3:2 Урарту - ЦСКА Ереван 1:0 Лернаин Арцах - Урарту 0:4 Ширак - Урарту 1:2 Урарту - Ноа Ереван 1:0 Ван - Урарту 0:5 Урарту - Ширак 3:1 Арарат-Армения - Урарту 2:2 Арарат - Урарту 0:0 Урарту - Пюник 1:3 Урарту - Гандзасар 4:0 Урарту - Алашкерт 1:0 ЦСКА Ереван - Урарту 0:2 Урарту - Лернаин Арцах 3:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0
Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2
Результаты матчей
Урарту
Фарул Констанца
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Урарту
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Сутьеска Никшич
|Крстович Срджан
|3
|Гзира Юнайтед
|Macula
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урарту 1:0 Фарул Констанца
Исход игры
Урарту
57.1% (68)
Ничья
32.8% (39)
Фарул Констанца
10.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (38)
Меньше
66.67% (76)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.6% (34)
2:1 Урарту
24.4% (29)
1:0 Урарту
22.7% (27)
0:1 Фарул Констанца
5.9% (7)
2:0 Урарту
5% (6)
1:2 Фарул Констанца
1.7% (2)
3:1 Урарту
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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