Мазилу по центру отправил к воротам Ривалдиньо, но в ноги нападающему "Фарула" бросился Мелихов и забрал мяч.

В концовке тайма команды сбросили темп. Сабуа слева оказался в офсайде.

Айоани ошибся с выходом за пределы штрафной площади, но гол Сабуа не был засчитан из-за офсайда.

Григоряна справа вывел к воротам Максименко. Опасный удар Нарека с восьми метров Айовани отразил.

Хозяева разыграли угловой удар. Попытки справа исполнить навес к воротам румынами были заблокированы.

Безрассудный пас Пилояна на голкипера перехватил Ривалдиньо. Нападающий "Фарула" обыграл Мелихова с уходом вправо, но с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Мазилу от углового флага навесил на Ларие, который головой пробил правее ворот.

Айовани неудачно сыграл головой за пределами штрафной площади и Ларие пришлось руками валить на газон Сабуа. Двадцать пять метров до ворот,

Сабуа со штрафного пробил в стенку.

После навеса справа Сабуа ногой с лёта с двенадцати метров пробил немного выше ворот.

Антви справа навесил к дальней штанге, где Максименко немного не дотянулся головой до мяча.

Арбитр отправил команды к скамейкам запасных попить воды. Пауза в матче.

Армяне продолжают контролировать ход встречи. Постоянного давления на ворота они не оказывают, но мяч соперникам отдают редко.

Неделку на фланге руками остановил Максименко и получил жёлтую карточку.

У Беншаиба проблемы с мышцами ног. С медиками отправился за пределы поля Амин.

Подача Григоряна справа со штрафного опасной не получилась. Соперники перехватили мяч в районе одиннадцатиметровой отметки.

Замена в составе "Фарула": вместо Амина Беншаиба на поле вышел Андрей Артян.

Замена в составе "Фарула": вместо Константина Грамени на поле вышел Ривалдиньо.

Неделку в центре поля придержал за футболку Максименко.

Антви справа сделал длинный заброс вперёд на ход Максименко, но у Артёма забег выиграл Попеску и откатил мяч на голкипера.

22' Быструю атаку провели хозяева, и Максименко отправил мяч в сетку после прострела справа. Арбитры определили офсайд, а ВАР на этой стадии не предусмотрен.

20' После подачи справа Григорян головой пробил левее ворот.

18' Защитники "Фарула" высоко не поднимаются, поэтому все длинные забросы хозяев вперёд либо перехватываются, либо мяч спокойно долетает до голкипера.

17' Максименко в стыке с Ларие получил повреждение. Медики оказывают Артёму помощь за пределами поля.

16' Гол ситуацию на поле практически не изменил. Хозяева продолжают больше контролировать мяч и настойчиво атаковать.

14' Заброс Маргаряна слева вперёд на ход Максименко получился немного сильным. Айовани на линии штрафной площади забрал мяч в руки, опередив Артёма.

13' По сумме двух матчей счёт стал равным. Времени ещё достаточно, чтобы любая из команд склонила чашу весов в свою сторону.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

АНТВИ!!! Антви в центре получил пас слева от Маргаряна, немного продвинулся вперёд и с двадцати трёх метров точно пробил в правый угол ворот.

10' Стартовые минуты встречи проходят с преимуществом хозяев поля. "Урарту" больше атакует, но с точными ударами у столичной команды не складывается. Румыны при перехвате мяча большими силами вперёд не идут и свои атаки развивают неспешно.

9' Маргарян слева с двадцати семи метров не попал в ближний верхний угол ворот.

8' Пилоян справа заброс вперёд сделал слишком сильно. Мяч на выходе спокойно забрал в руки Айовани.

7' Подача Мазилу от углового флага получилась точно в руки Мелихову.

6' Беншаиб метров с двадцати трёх пробил по воротам. Случился рикошет, и гости заработали угловой удар.

5' Маргарян слева получил пас на ход, но его навес к дальней штанге получился безадресным. Партнёры параллельно бежали не так быстро.

4' Зотько со штрафного решил пробить низом. Стенка высоко выпрыгивать не стала и приняла мяч на себя.

3' Грамени завалил Григоряна на подходе к штрафной площади. Двадцать пять метров до ворот.

2' "Урарту" играет в розовой форме, "Фарул" - в белых футболках и синих трусах.