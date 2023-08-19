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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Козенца
3:0
Конец матча
Асколи
0'
3' Желтая карточка
Фаласко Никола
11' Желтая карточка
Патрицио Масини
1:0
20' Пенальти
Тутино Дженнаро
33' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
36' Вторая желтая карточка
Фаласко Никола
41' Красная карточка
Бюхель Марсель
45' Красная карточка
Форте Франческо
45' Желтая карточка
Дзуккон Федерико
2:0
55' Гол
Ариоли Алессандро
3:0
61' Гол
Massimo Zilli
90'+2

Ход матча

3'
 
Фаласко Никола
11'
 
Патрицио Масини
20'
Тутино Дженнаро
1:0
33'
 
Калигара Фабрицио
36'
 
Фаласко Никола
41'
 
Бюхель Марсель
45'
 
Форте Франческо
45'
Дзуккон Федерико
 
46'
 
Фальцерано Марчелло
Калигара Фабрицио
55'
Ариоли Алессандро
2:0
55'
 
Erdis Kraja
Патрицио Масини
55'
 
Мендеш Педру
Родригес Пабло
58'
Massimo Zilli
Д'Урсо Кристиан
 
58'
Маррас Мануэль
Ариоли Алессандро
 
61'
Massimo Zilli
3:0
62'
 
Джоване Самуэль
Миллико Винченцо
65'
Прашелик Матеуш
Дзуккон Федерико
 
70'
Baldovino Cimino
Вентури Майкл
 
71'
Valerio Crespi
Маццокки Симоне
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 3
  • 443 Количество передач 190
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
1
Микай
Алессандро
27
Pietro
Martino
23
Вентури
Майкл
6
Фонтанаросса
Алессандро
11
Д'Орацио
Томмазо
98
Дзуккон
Федерико
14
Кало
Джакомо
20
Ариоли
Алессандро
30
Маццокки
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Тутино
Дженнаро
2
Вивиано
Эмильяно
17
Адьяпонг
Клод
33
Боттегин
Эрик
14
Кваранта
Данило
54
Фаласко
Никола
10
Калигара
Фабрицио
77
Бюхель
Марсель
73
Патрицио
Масини
11
Форте
Франческо
7
Миллико
Винченцо
99
Родригес
Пабло
Козенца
4-2-3-1
Асколи
4-3-2-1

История личных встреч

Козенца
Асколи

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:3
СB
1:3
СB
1:0
СB
2:1
СB
0:3
СB
0:1
СB
3:2
СB
0:0
СB
1:1
К
1:2

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.8
1.5

Среднее время на гол

112
60

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.6

Среднее время на гол

77
56

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1
1.55

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
58

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ариоли Алессандро 1 1
Massimo Zilli 1 1
Тутино Дженнаро 1 (1) 1
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзуккон Федерико 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 1 1
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Калигара Фабрицио 1 0
Патрицио Масини 1 0

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0
Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0
Асколи
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0
Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Депаоли Фабио 1
Козенца Ариоли Алессандро 1
Тернана Ди Стефано Филиппо 1
Козенца Massimo Zilli 1
Козенца Тутино Дженнаро 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Асколи Бюхель Марсель 1
Бари Майта Маттиа 1
Асколи Форте Франческо 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Дзуккон Федерико получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    УДАЛЕНИЕ! - Форте Франческо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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