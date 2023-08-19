Тур: 1. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
3' Желтая карточкаФаласко Никола
11' Желтая карточкаПатрицио Масини
1:0
20' ПенальтиТутино Дженнаро
33' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
36' Вторая желтая карточкаФаласко Никола
41' Красная карточкаБюхель Марсель
45' Красная карточкаФорте Франческо
45' Желтая карточкаДзуккон Федерико
2:0
55' ГолАриоли Алессандро
3:0
61' ГолMassimo Zilli
90'+2
Ход матча
11'
20'
1:0
36'
41'
45'
45'
55'
61'
3:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 0
-
7 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 3
-
443 Количество передач 190
-
71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
14
Кало
Джакомо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Козенца
Асколи
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.8
1.5
Среднее время на гол
112
60
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.6
Среднее время на гол
77
56
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1
1.55
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
90
58
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ариоли Алессандро
|1
|1
|Massimo Zilli
|1
|1
|Тутино Дженнаро
|1 (1)
|1
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзуккон Федерико
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|1
|1
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Калигара Фабрицио
|1
|0
|Патрицио Масини
|1
|0
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0
Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0
Асколи
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0
Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Сампдория
|Депаоли Фабио
|1
|Козенца
|Ариоли Алессандро
|1
|Тернана
|Ди Стефано Филиппо
|1
|Козенца
|Massimo Zilli
|1
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|1
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 1
|Асколи
|Фаласко Никола
|1 1
|Асколи
|Бюхель Марсель
|1
|Бари
|Майта Маттиа
|1
|Асколи
|Форте Франческо
|1