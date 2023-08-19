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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Тернана
1:2
Конец матча
Сампдория
0'
0:1
5' Пенальти
Ла Гумина Антонино
35' Желтая карточка
Фалетти Сесар
41' Желтая карточка
Пройетти Маттиа
60' Желтая карточка
Челли Алессандро
0:2
78' Гол
Депаоли Фабио
89' Желтая карточка
Верре Валерио
1:2
90' Гол
Ди Стефано Филиппо
90' Желтая карточка
Богдан Лука
90'+7

Ход матча

5'
0:1
Ла Гумина Антонино
35'
Фалетти Сесар
 
41'
Пройетти Маттиа
 
46'
Раймондо Антонио
Ферранте Алексис
 
46'
Пююхтя Никлас
Дамьян Филиппо
 
54'
 
Даниэле Гиларди
Мурру Никола
60'
Челли Алессандро
 
67'
Пагера Фабрицио
Касасола Тиаго
 
73'
 
Аскилдсен Кристоффер
Бенедетти Леонардо
73'
 
Де Лука Мануэль
Ла Гумина Антонино
73'
Ди Стефано Филиппо
Фавазули Костантино
 
77'
Фавилли Андреа
Фалетти Сесар
 
78'
0:2
Депаоли Фабио
82'
 
Панада Симоне
Йепес Жерар
82'
 
Стоппа Маттео
Депаоли Фабио
89'
 
Верре Валерио
90'
Ди Стефано Филиппо
1:2
90'
Богдан Лука
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 362 Количество передач 458
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
26
Богдан
Лука
3
Челли
Алессандро
III
15
Касасола
Тиаго
5
Дамьян
Филиппо
8
Пройетти
Маттиа
27
Фавазули
Костантино
91
Коррадо
Никколо
10
Фалетти
Сесар
99
Ферранте
Алексис
1
Станкович
Филип
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
29
Мурру
Никола
21
Simone
Giordano
80
Бенедетти
Леонардо
28
Йепес
Жерар
10
Верре
Валерио
23
Депаоли
Фабио
20
Ла
Гумина
Антонино
11
Педрола
Эстанис
Тернана
3-5-2
Сампдория
4-3-3

История личных встреч

Тернана
Сампдория

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Стефано Филиппо 1 1
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депаоли Фабио 1 1
Ла Гумина Антонино 1 (1) 1

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалетти Сесар 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 1 0

Результаты матчей

Тернана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сампдория
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Тернана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сампдория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1
Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0
Сампдория
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1
Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0

Результаты матчей

Тернана
Сампдория

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тернана
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Депаоли Фабио 1
Козенца Ариоли Алессандро 1
Тернана Ди Стефано Филиппо 1
Козенца Massimo Zilli 1
Козенца Тутино Дженнаро 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Асколи Бюхель Марсель 1
Бари Майта Маттиа 1
Асколи Форте Франческо 1
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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