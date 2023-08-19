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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Кремонезе
0:0
Конец матча
Катанзаро
0'
11' Желтая карточка
Вандепутте Яри
50' Желтая карточка
Квальята Джакомо
69' Желтая карточка
Бертолаччи Андреа
73' Желтая карточка
Афена-Гьян Феликс
90'+6

Ход матча

11'
 
Вандепутте Яри
50'
Квальята Джакомо
 
66'
 
Доннарумма Альфредо
Бьяши Томмазо
66'
 
Panos Katseris
Оливери Андреа
69'
Бертолаччи Андреа
 
71'
Кастаньетти Микеле
Бертолаччи Андреа
 
73'
Афена-Гьян Феликс
 
78'
 
Понтиссо Симоне
Гион Андреа
79'
 
Бриньола Энрико
Davide Veroli
79'
Пикель Шарль
Цаджу Франк
 
84'
Чофани Даниэль
Дзанимачча Лука
 
84'
Буонаюто Кристиан
Gonzalo Abrego
 
87'
 
Сунас Димитрис
Йемелло Пьетро

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 396 Количество передач 558
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
1
Сарр
Мухамаду
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
5
Раванелли
Лука
33
Квальята
Джакомо
91
Бертолаччи
Андреа
32
Gonzalo
Abrego
98
Дзанимачча
Лука
20
Васкес
Франко
11
Афена-Гьян
Феликс
74
Цаджу
Франк
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
72
Davide
Veroli
33
Оливери
Андреа
18
Гион
Андреа
8
Верна
Лука
27
Вандепутте
Яри
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
Кремонезе
4-2-3-1
Катанзаро
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бертолаччи Андреа 1 0
Квальята Джакомо 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандепутте Яри 1 0

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1
Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1
Катанзаро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0
Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0 Кротоне - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Авеллино 4:1 Юве Стабия - Катанзаро 1:4 Катанзаро - Монополи 6:0 Витербезе - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Фиделис Андрия 4:0 Катанзаро - Туррис 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Депаоли Фабио 1
Козенца Ариоли Алессандро 1
Тернана Ди Стефано Филиппо 1
Козенца Massimo Zilli 1
Козенца Тутино Дженнаро 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Асколи Бюхель Марсель 1
Бари Майта Маттиа 1
Асколи Форте Франческо 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 11'
    Вандепутте Яри получил желтую карточку от судьи
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    • Судья начинает матч
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