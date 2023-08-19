Тур: 1. Стадион: Джованни Цини.
0'
11' Желтая карточкаВандепутте Яри
50' Желтая карточкаКвальята Джакомо
69' Желтая карточкаБертолаччи Андреа
73' Желтая карточкаАфена-Гьян Феликс
90'+6
Ход матча
11'
50'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
396 Количество передач 558
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
74
Цаджу
Франк
92
Шитум
Марио
18
Гион
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Vincenzo Vivarini
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Квальята Джакомо
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандепутте Яри
|1
|0
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1
Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1
Катанзаро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0
Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0 Кротоне - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Авеллино 4:1 Юве Стабия - Катанзаро 1:4 Катанзаро - Монополи 6:0 Витербезе - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Фиделис Андрия 4:0 Катанзаро - Туррис 1:0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Сампдория
|Депаоли Фабио
|1
|Козенца
|Ариоли Алессандро
|1
|Тернана
|Ди Стефано Филиппо
|1
|Козенца
|Massimo Zilli
|1
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|1
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 1
|Асколи
|Фаласко Никола
|1 1
|Асколи
|Бюхель Марсель
|1
|Бари
|Майта Маттиа
|1
|Асколи
|Форте Франческо
|1