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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Металлист-1925
1:0
Конец матча
Минай
0'
64' Желтая карточка
Ткачук Андрей
1:0
71' Гол
Дмитренко Владислав
74' Желтая карточка
Жичиков Максим
75' Желтая карточка
Вишневский Олег
90'+5
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
3
Ткачук
Евгений
30
Безуглый
Никита
2
Капинус
Дмитрий
19
Ткачук
Андрей
28
Габелок
Артём
6
Вачиберадзе
Бека
10
Русин
Ростислав
97
Oleksiy
Sydorov
14
Юсов
Дмитрий
13
Бандура
Александр
4
Bohdan
Chuiev
23
Немчанинов
Дмитрий
5
Кравчук
Юрий
2
Taras
Dmytruk
78
Valeriy
Rogozynsky
44
Vadym
Vitenchuk
32
Петько
Сергей
21
Панасенко
Сергей
22
Yegor
Tverdokhlib
77
Вишневский
Олег
Металлист-1925
Минай

История личных встреч

Металлист-1925
Минай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПД
1:0
ПД
2:3

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 1 0.33
Дмитренко Владислав 1 0.33
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vadym Vitenchuk 1 0.25
Yegor Tverdokhlib 1 0.25

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ткачук Андрей 2 0
Безуглый Никита 2 0
Жичиков Максим 1 0
Ткачук Евгений 1 0
Русин Ростислав 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панасенко Сергей 2 0
Бандура Александр 0 1
Петько Сергей 1 0
Vadym Vitenchuk 1 0
Кравчук Юрий 1 0
Вишневский Олег 1 0
Andriy Buleza 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Минай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Металлист-1925
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Минай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
1
Металлист-1925
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Минай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0
Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Чайка Песчанокопское 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0
Минай
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0
Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0

Результаты матчей

Металлист-1925
Минай

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колос Ковалёвка
 1:0 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Рух Львов
 0:1 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Шахтёр Донецк
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Александрия
 4 2 1 1 3 - 2 7
5.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
6.
Кривбасс
 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Черноморец Од
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Полесье
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Днепр-1
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Заря
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Металлист-1925
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Ворскла
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 0 3 4 - 6 3
14.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Минай
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колос Ковалёвка
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Рух Львов
 0:1 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Кривбасс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Металлист-1925
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Минай
 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Верес
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Колос Ковалёвка
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Рух Львов
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Александрия
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Александрия Шулянский Артём 2 (1)
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 2
Верес Балан Денис 1 1
Полесье Шаповал Владислав 1 1
Черноморец Од Кузык Орест 1 1
Оболонь Карась Даниил 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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