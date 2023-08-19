Тур: 4. Стадион: Левый Берег.
1:0
Конец матча
0'
64' Желтая карточкаТкачук Андрей
1:0
71' ГолДмитренко Владислав
74' Желтая карточкаЖичиков Максим
75' Желтая карточкаВишневский Олег
90'+5
Ход матча
64'
71'
74'
75'
37
Мозиль
Олег
14
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Юсов ДмитрийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Danylo Golub
-
-
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
История личных встреч
Металлист-1925
Минай
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|1
|0.33
|Дмитренко Владислав
|1
|0.33
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vadym Vitenchuk
|1
|0.25
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.25
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ткачук Андрей
|2
|0
|Безуглый Никита
|2
|0
|Жичиков Максим
|1
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Петько Сергей
|1
|0
|Vadym Vitenchuk
|1
|0
|Кравчук Юрий
|1
|0
|Вишневский Олег
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Минай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Металлист-1925
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Минай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
1
Металлист-1925
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Минай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0
Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Чайка Песчанокопское 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0
Минай
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0
Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0
Результаты матчей
Металлист-1925
Минай
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (2)
|Александрия
|Шулянский Артём
|2 (1)
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|2
|Заря
|Иордания
|1 2
|Верес
|Балан Денис
|1 1
|Полесье
|Шаповал Владислав
|1 1
|Черноморец Од
|Кузык Орест
|1 1
|Оболонь
|Карась Даниил
|1 1