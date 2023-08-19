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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Рух Львов
0:1
Второй тайм: 55'
Колос Ковалёвка
0'
0:1
34' Гол
Цуриков Андрей

Ход матча

34'
0:1
Цуриков Андрей
(Ореховский Павел)
46'
Де Паула Таллес
Притула Остап
 
46'
 
Болбат Сергей
Мякушко Сергей
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
Колос Ковалёвка
7.50
3.50
3.54
Все Коэффициенты
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
35
Fernando
Edson
22
Плюман
Анже-Фредди
63
Marko
Sapuha
10
Притула
Остап
11
Соломон-Отабор
Вив
7
Климчук
Юрий
23
Фесюн
Кирилл
35
Золотов
Николай
6
Бурда
Никита
5
Бондаренко
Валерий
9
Цуриков
Андрей
10
Ореховский
Павел
90
Богданов
Андрей
47
Мякушко
Сергей
27
Лучкевич
Валерий
22
Безбородько
Денис
7
Демченко
Александр
Рух Львов
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Рух Львов
Колос Ковалёвка

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1.11

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

101
81

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 3 (1) 0.75
Ilya Kvasnytsya 2 0.5
Рунич Василий 1 0.25
Притула Остап 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.5
Ореховский Павел 1 (1) 0.25
Безбородько Денис 1 0.25
Vladyslav Veleten 1 0.25
Милько Вадим 0 0
Золотов Николай 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Sapuha 2 0
Довгий Алексей 1 0
Рунич Василий 1 0
Дидик Роман 1 0
Слюбик Богдан 1 0
Vitaliy Roman 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Золотов Николай 2 0
Богданов Андрей 1 0
Мякушко Сергей 1 0
Безбородько Денис 1 0
Бурда Никита 1 0
Ореховский Павел 1 0
Бондаренко Валерий 1 0
Vladyslav Veleten 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Рух Львов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0
Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3
Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1

Результаты матчей

Рух Львов
Колос Ковалёвка

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колос Ковалёвка
 1:0 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Рух Львов
 0:1 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Шахтёр Донецк
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Александрия
 4 2 1 1 3 - 2 7
5.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
6.
Кривбасс
 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Черноморец Од
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Полесье
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Днепр-1
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Заря
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Металлист-1925
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Ворскла
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 0 3 4 - 6 3
14.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Минай
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колос Ковалёвка
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Рух Львов
 0:1 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Кривбасс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Металлист-1925
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Минай
 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Верес
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Колос Ковалёвка
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Рух Львов
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Александрия
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Александрия Шулянский Артём 2 (1)
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 2
Верес Балан Денис 1 1
Полесье Шаповал Владислав 1 1
Черноморец Од Кузык Орест 1 1
Оболонь Карась Даниил 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Ореховский Павел сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Цуриков Андрей бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
Колос Ковалёвка
7.50
3.50
3.54
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка онлайн

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