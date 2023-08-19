Тур: 4. Стадион: Арена Львов.
0:1
Второй тайм: 55'
Ход матча
34'
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
69 Ильин ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
91 Artem Husol
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Рух Львов
Колос Ковалёвка
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.89
1.11
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
101
81
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климчук Юрий
|3 (1)
|0.75
|Ilya Kvasnytsya
|2
|0.5
|Рунич Василий
|1
|0.25
|Притула Остап
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.5
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.25
|Безбородько Денис
|1
|0.25
|Vladyslav Veleten
|1
|0.25
|Милько Вадим
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Sapuha
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Рунич Василий
|1
|0
|Дидик Роман
|1
|0
|Слюбик Богдан
|1
|0
|Vitaliy Roman
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Золотов Николай
|2
|0
|Богданов Андрей
|1
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Безбородько Денис
|1
|0
|Бурда Никита
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|Vladyslav Veleten
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Рух Львов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0
Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3
Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1
Результаты матчей
Рух Львов
Колос Ковалёвка
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (2)
|Александрия
|Шулянский Артём
|2 (1)
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|2
|Заря
|Иордания
|1 2
|Верес
|Балан Денис
|1 1
|Полесье
|Шаповал Владислав
|1 1
|Черноморец Од
|Кузык Орест
|1 1
|Оболонь
|Карась Даниил
|1 1