Тур: 4. Стадион: Арена Львов.
1:1
Конец матча
0'
0:1
34' ГолЦуриков Андрей
1:1
56' ГолСлюбик Богдан
59' Желтая карточкаБондаренко Валерий
64' Желтая карточкаБурда Никита
67' Желтая карточкаFernando Edson
83' Красная карточкаЗолотов Николай
85' Желтая карточкаMarko Sapuha
86' Желтая карточкаБогданов Андрей
90' Желтая карточкаРунич Василий
90'+5
Ход матча
34'
56'
1:1
64'
67'
83'
85'
86'
90'
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
69 Ильин ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
91 Artem Husol
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Рух Львов
Колос Ковалёвка
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.89
1.11
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
101
81
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климчук Юрий
|3 (1)
|0.75
|Ilya Kvasnytsya
|2
|0.5
|Рунич Василий
|1
|0.25
|Слюбик Богдан
|1
|0.25
|Притула Остап
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.5
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.25
|Безбородько Денис
|1
|0.25
|Vladyslav Veleten
|1
|0.25
|Милько Вадим
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Sapuha
|3
|0
|Рунич Василий
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Fernando Edson
|1
|0
|Дидик Роман
|1
|0
|Слюбик Богдан
|1
|0
|Vitaliy Roman
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Золотов Николай
|2
|1
|Богданов Андрей
|2
|0
|Бурда Никита
|2
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Безбородько Денис
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Vladyslav Veleten
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
1
Рух Львов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0
Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3
Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1
Результаты матчей
Рух Львов
Колос Ковалёвка
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (2)
|Александрия
|Шулянский Артём
|2 (1)
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|2
|Заря
|Иордания
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Золотов Николай
|1 2
|Рух Львов
|Marko Sapuha
|3
|Верес
|Балан Денис
|1 1
|Полесье
|Шаповал Владислав
|1 1