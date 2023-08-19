Тур: 1. Стадион: Зоссимадес.
0'
Статистика матча
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0 Удары по воротам 0
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1 Удары в створ 0
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2 Угловые 0
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0 Офсайды 0
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0 Нарушения правил 1
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0 Жёлтые карточки 0
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0 Красные карточки 0
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83 Владение мячом, % 17
Прогноз на матч от Liveresult
30
Киакос
Яннис
23
Ринстра
Дан
31
Цапан
Лука
42
Ипалибо
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
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30 Киакос ЯннисЗащитник
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23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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11 Kevin Rosero
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Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
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31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Giannis Anastasiou
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3
ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3
Кифисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3
Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3 Кифисия - Илиуполис 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 2:3 Каламата - Кифисия 1:2 Кифисия - Эпископи 6:0 Киссамикос - Кифисия 0:0 Кифисия - Панахаики 3:0 АЕК - Кифисия 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
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|П
|Г
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|1.
|0:0
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|0
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|0
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|2.
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|1
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|3.
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|1
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|2 - 2
|1
|4.
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|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
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|6.
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|0
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|7.
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|8.
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|0 - 0
|0
|9.
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|0 - 0
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|10.
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|11.
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|0 - 0
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|12.
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|13.
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|0 - 0
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|14.
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|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
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|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
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|13.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
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|0
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|Команда
|Матчи
|И
|В
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|Г
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|1.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
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|4.
|0
|0
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|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
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|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
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|0
|0 - 0
|0
|9.
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|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
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|0
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|0
|0 - 0
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|11.
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|12.
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|0
|0
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|0 - 0
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|13.
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|0 - 0
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- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ламия
|Карлитос Карлос
|1 (1)
|Волос
|Алхо Николай
|1
|Ламия
|Сливка Выкинтас
|1
|Волос
|Сьелис Христос
|1
|Волос
|Баррьентос Жан
|0 (1)
|Ламия
|Станко Калеб
|1
|Волос
|Делетич Милош
|1
|Волос
|Кружляк Доминик
|1
|Ламия
|Цилулис Сотирис
|1
|Ламия
|Карлитос Карлос
|1