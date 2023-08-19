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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
ПАС Янина
0:0
Первый тайм: 10'
Кифисия
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 83 Владение мячом, % 17
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Кифисия
2.10
3.10
4.20
Все Коэффициенты
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
30
Киакос
Яннис
23
Ринстра
Дан
5
Карахалиос
Зисис
7
Federico
Gino
14
Памлидис
Георгиос
9
Конде
Педро
21
Цимас
Панайотис
1
Кристинссон
Огмундур
21
Масурас
Яннис
2
Вафеас
Никос
31
Цапан
Лука
15
Агбеньену
Лумор
66
Сакик
Эмануэль
8
Fabien
Antunes
42
Ипалибо
Джек
10
Andrews
Tetteh
9
Ожегович
Огнен
33
Nicolas
Andereggen
ПАС Янина
4-3-3
Кифисия
4-3-3

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3
ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3
Кифисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3
Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3 Кифисия - Илиуполис 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 2:3 Каламата - Кифисия 1:2 Кифисия - Эпископи 6:0 Киссамикос - Кифисия 0:0 Кифисия - Панахаики 3:0 АЕК - Кифисия 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кифисия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
ПАС Янина
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ОФИ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Астерас
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
ПАС Янина
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Астерас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ОФИ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кифисия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Кифисия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Астерас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ОФИ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПАС Янина
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ламия Карлитос Карлос 1 (1)
Волос Алхо Николай 1
Ламия Сливка Выкинтас 1
Волос Сьелис Христос 1
Волос Баррьентос Жан 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Станко Калеб 1
Волос Делетич Милош 1
Волос Кружляк Доминик 1
Ламия Цилулис Сотирис 1
Ламия Карлитос Карлос 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Кифисия
2.10
3.10
4.20
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Где смотреть матч ПАС Янина 0:0 Кифисия онлайн

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