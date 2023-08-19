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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
ПАС Янина
 
Оставлена
Кифисия

Ход матча

12'
 
Сакик Эмануэль
16'
 
Ипалибо Джек
31'
Конде Педро
1:0
43'
Цаусис Мариос
Киакос Яннис
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Кифисия
2.10
5.30
3.95
Все Коэффициенты
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
30
Киакос
Яннис
23
Ринстра
Дан
5
Карахалиос
Зисис
7
Federico
Gino
14
Памлидис
Георгиос
9
Конде
Педро
21
Цимас
Панайотис
1
Кристинссон
Огмундур
21
Масурас
Яннис
2
Вафеас
Никос
31
Цапан
Лука
15
Агбеньену
Лумор
66
Сакик
Эмануэль
8
Fabien
Antunes
42
Ипалибо
Джек
10
Andrews
Tetteh
9
Ожегович
Огнен
33
Nicolas
Andereggen
ПАС Янина
4-3-3
Кифисия
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 1 (1) INF
Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакик Эмануэль 1 0
Ипалибо Джек 1 0

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3
ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3
Кифисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3
Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3 Кифисия - Илиуполис 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 2:3 Каламата - Кифисия 1:2 Кифисия - Эпископи 6:0 Киссамикос - Кифисия 0:0 Кифисия - Панахаики 3:0 АЕК - Кифисия 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
ПАС Янина
 0 0 0 0 1 - 0 0
4.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ОФИ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Астерас
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
ПАС Янина
 0 0 0 0 1 - 0 0
3.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Астерас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ОФИ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астерас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ОФИ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПАС Янина
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ламия Карлитос Карлос 1 (1)
Волос Алхо Николай 1
Ламия Сливка Выкинтас 1
Волос Сьелис Христос 1
ПАС Янина Конде Педро 1
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Станко Калеб 1
Волос Делетич Милош 1
Кифисия Сакик Эмануэль 1
Волос Кружляк Доминик 1
Ламия Цилулис Сотирис 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Giannis Kiakos уходит с поля. Цаусис Мариос выходит вместо него
  • 31'
    Г О О О О Л - Конде Педро из команды ПАС Янина забивает с точки!
  • 16'
    Ипалибо Джек получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Сакик Эмануэль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Кифисия
2.10
5.30
3.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАС Янина - Кифисия онлайн

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Кифисия
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