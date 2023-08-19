Тур: 4. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0'
0:1
6' Гол в свои воротаКучеров Валерий
0:2
18' ГолЮрченко Владлен
1:2
20' ГолШарай Станислав
31' Желтая карточкаЧелядин Артём
45' Желтая карточкаTiago Santana
Ход матча
6'
0:1
18'
0:2
20'
1:2
31'
45'
44
Паст
Евгений
39
Балан
Денис
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
71 Vasyl Gakman
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Thiago Cunha
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Верес
Ворскла
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.4
Среднее время на гол
135
64
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
102
80
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0.25
|Шарай Станислав
|1
|0.25
|Марусич Максим
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юрченко Владлен
|2
|0.67
|Родригес Фелипе II
|1
|0.33
|Бацула Андрей
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балан Денис
|1
|1
|Шестаков Михаил
|2
|0
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Кухарук Андрей
|1
|0
|Шарай Владислав
|1
|0
|Вовченко Семён
|1
|0
|Iago Siqueira
|1
|0
|Vasyl Gakman
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Челядин Артём
|2
|0
|Скляр Александр
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Павлюк Евгений
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
|Tiago Santana
|1
|0
Результаты матчей
Верес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ворскла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Верес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ворскла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2
Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3
Ворскла
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1
Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0
Результаты матчей
Верес
Ворскла
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Верес
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|2:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (2)
|Александрия
|Шулянский Артём
|2 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|2
|Заря
|Иордания
|1 2
|Верес
|Балан Денис
|1 1
|Полесье
|Шаповал Владислав
|1 1
|Черноморец Од
|Кузык Орест
|1 1
|Оболонь
|Карась Даниил
|1 1