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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Верес
1:2
Перерыв
Ворскла
0'
0:1
6' Гол в свои ворота
Кучеров Валерий
0:2
18' Гол
Юрченко Владлен
1:2
20' Гол
Шарай Станислав
31' Желтая карточка
Челядин Артём
45' Желтая карточка
Tiago Santana

Ход матча

6'
0:1
Кучеров Валерий
18'
0:2
Юрченко Владлен
20'
Шарай Станислав
1:2
31'
 
Челядин Артём
45'
 
Tiago Santana
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Ворскла
8.00
4.20
2.55
Все Коэффициенты
44
Паст
Евгений
39
Балан
Денис
5
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
95
Evgeny
Shevchenko
III
29
Кучеров
Валерий
25
Шарай
Станислав
7
Близниченко
Андрей
20
Iago
Siqueira
77
Шарай
Владислав
14
Марусич
Максим
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
74
Tiago
Santana
17
Чеснаков
Владимир
29
Бацула
Андрей
18
Павлюк
Евгений
6
Скляр
Александр
50
Кане
Ибрахим
10
Юрченко
Владлен
38
Челядин
Артём
11
Степанюк
Руслан
Верес
Ворскла

История личных встреч

Верес
Ворскла

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.4

Среднее время на гол

135
64

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

102
80

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Evgeny Shevchenko III 1 0.25
Шарай Станислав 1 0.25
Марусич Максим 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юрченко Владлен 2 0.67
Родригес Фелипе II 1 0.33
Бацула Андрей 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балан Денис 1 1
Шестаков Михаил 2 0
Кучеров Валерий 1 0
Кухарук Андрей 1 0
Шарай Владислав 1 0
Вовченко Семён 1 0
Iago Siqueira 1 0
Vasyl Gakman 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Челядин Артём 2 0
Скляр Александр 1 0
Бацула Андрей 1 0
Павлюк Евгений 1 0
Крупский Илья 1 0
Tiago Santana 1 0

Результаты матчей

Верес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ворскла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Верес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ворскла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2
Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3
Ворскла
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1
Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0

Результаты матчей

Верес
Ворскла

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Верес
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Колос Ковалёвка
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Шахтёр Донецк
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Александрия
 4 2 1 1 3 - 2 7
5.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
6.
Кривбасс
 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Черноморец Од
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Полесье
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Днепр-1
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Заря
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Ворскла
 2:1 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 0 3 4 - 6 3
13.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Минай
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Верес
 1:2 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Металлист-1925
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колос Ковалёвка
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Кривбасс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Минай
 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Верес
 1:2 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ворскла
 2:1 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ворскла
 2:1 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Александрия
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Верес
 1:2 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Александрия Шулянский Артём 2 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 2
Верес Балан Денис 1 1
Полесье Шаповал Владислав 1 1
Черноморец Од Кузык Орест 1 1
Оболонь Карась Даниил 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Tiago Santana получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Челядин Артём получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Г О О О О Л - Stanislav Sharay бьет в цель!
  • 18'
    Г О О О О Л - Юрченко Владлен бьет в цель!
  • 6'
    Г О О О О Л - Кучеров Валерий уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Ворскла
8.00
4.20
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Верес 1:2 Ворскла онлайн

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