Тур: 4. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0'
0:1
6' Гол в свои воротаКучеров Валерий
0:2
18' ГолЮрченко Владлен
1:2
20' ГолШарай Станислав
31' Желтая карточкаЧелядин Артём
45' Желтая карточкаTiago Santana
46' Желтая карточкаСкляр Александр
62' Желтая карточкаEvgeny Shevchenko III
71' Желтая карточкаНестеренко Иван
80' Желтая карточкаКане Ибрахим
89' Красная карточкаМарусич Максим
90'+9
Ход матча
6'
0:1
18'
0:2
20'
1:2
31'
45'
46'
71'
80'
89'
44
Паст
Евгений
39
Балан
Денис
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
71 Vasyl Gakman
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Thiago Cunha
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Верес
Ворскла
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.4
Среднее время на гол
135
64
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
102
80
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0.25
|Шарай Станислав
|1
|0.25
|Марусич Максим
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юрченко Владлен
|2
|0.67
|Родригес Фелипе II
|1
|0.33
|Бацула Андрей
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балан Денис
|1
|1
|Шестаков Михаил
|2
|0
|Марусич Максим
|0
|1
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0
|Кухарук Андрей
|1
|0
|Шарай Владислав
|1
|0
|Вовченко Семён
|1
|0
|Iago Siqueira
|1
|0
|Vasyl Gakman
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Tiago Santana
|2
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Павлюк Евгений
|1
|0
|Нестеренко Иван
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
Результаты матчей
Верес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ворскла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
2
Верес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Верес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ворскла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2
Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3
Ворскла
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1
Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0
Результаты матчей
Верес
Ворскла
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Верес
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (2)
|Александрия
|Шулянский Артём
|2 (1)
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|2
|Заря
|Иордания
|1 2
|Верес
|Балан Денис
|1 1
|Полесье
|Шаповал Владислав
|1 1
|Черноморец Од
|Кузык Орест
|1 1
|Оболонь
|Карась Даниил
|1 1