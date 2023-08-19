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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Верес
1:2
Конец матча
Ворскла
0'
0:1
6' Гол в свои ворота
Кучеров Валерий
0:2
18' Гол
Юрченко Владлен
1:2
20' Гол
Шарай Станислав
31' Желтая карточка
Челядин Артём
45' Желтая карточка
Tiago Santana
46' Желтая карточка
Скляр Александр
62' Желтая карточка
Evgeny Shevchenko III
71' Желтая карточка
Нестеренко Иван
80' Желтая карточка
Кане Ибрахим
89' Красная карточка
Марусич Максим
90'+9
44
Паст
Евгений
39
Балан
Денис
5
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
95
Evgeny
Shevchenko
III
29
Кучеров
Валерий
25
Шарай
Станислав
7
Близниченко
Андрей
20
Iago
Siqueira
77
Шарай
Владислав
14
Марусич
Максим
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
74
Tiago
Santana
17
Чеснаков
Владимир
29
Бацула
Андрей
18
Павлюк
Евгений
6
Скляр
Александр
50
Кане
Ибрахим
10
Юрченко
Владлен
38
Челядин
Артём
11
Степанюк
Руслан
Верес
Ворскла

История личных встреч

Верес
Ворскла

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.4

Среднее время на гол

135
64

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

102
80

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Evgeny Shevchenko III 1 0.25
Шарай Станислав 1 0.25
Марусич Максим 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юрченко Владлен 2 0.67
Родригес Фелипе II 1 0.33
Бацула Андрей 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балан Денис 1 1
Шестаков Михаил 2 0
Марусич Максим 0 1
Кучеров Валерий 1 0
Evgeny Shevchenko III 1 0
Кухарук Андрей 1 0
Шарай Владислав 1 0
Вовченко Семён 1 0
Iago Siqueira 1 0
Vasyl Gakman 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 2 0
Челядин Артём 2 0
Tiago Santana 2 0
Бацула Андрей 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Павлюк Евгений 1 0
Нестеренко Иван 1 0
Крупский Илья 1 0

Результаты матчей

Верес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ворскла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
2
Верес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Верес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ворскла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2
Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3
Ворскла
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1
Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0

Результаты матчей

Верес
Ворскла

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Верес
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колос Ковалёвка
 1:0 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Рух Львов
 0:1 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Шахтёр Донецк
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Александрия
 4 2 1 1 3 - 2 7
5.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
6.
Кривбасс
 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Черноморец Од
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Полесье
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Днепр-1
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Заря
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Металлист-1925
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Ворскла
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 0 3 4 - 6 3
14.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Минай
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колос Ковалёвка
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Рух Львов
 0:1 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Кривбасс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Металлист-1925
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Минай
 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Верес
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Колос Ковалёвка
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Рух Львов
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Александрия
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Александрия Шулянский Артём 2 (1)
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 2
Верес Балан Денис 1 1
Полесье Шаповал Владислав 1 1
Черноморец Од Кузык Орест 1 1
Оболонь Карась Даниил 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Tiago Santana получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Челядин Артём получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Г О О О О Л - Stanislav Sharay бьет в цель!
    • 18'
      Г О О О О Л - Юрченко Владлен бьет в цель!
    • 6'
      Г О О О О Л - Кучеров Валерий уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Верес 1:2 Ворскла онлайн

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