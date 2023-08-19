Тур: 4. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
0'
0:1
9' ГолЗауэр Марио
0:2
23' ГолAntoin Essomba
41' Желтая карточкаДурис Давид
43' Желтая карточкаГоликов Александр
Ход матча
9'
0:1
23'
0:2
41'
22
Кира
Матуш
20
Кривак
Ян
19
Фабиш
Лукаш
55
Медвед
Жан
24
Фашко
Михал
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
37
Зауэр
Марио
11
Samuel
Gidi
29
Дурис
Давид
16
Илько
Патрик
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
-
24 Фашко МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Boris TurcakПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Marcel Vasil
-
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
-
13 Henry Addo
-
14 Eric Bille
-
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
Кошице
Жилина
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
23 матча
21.7%
21.7%
56.6%
5 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.91
0.83
Среднее время на гол
99
108
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
2.33
1.45
Среднее время на гол
38
61
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
1.65
1.13
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
Среднее время на гол
54
79
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пачинда Эрик
|1
|0.33
|Marcel Vasil
|1
|0.33
|Miroslav Sovic
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Addo
|3
|0.75
|Дурис Давид
|2
|0.5
|Зауэр Марио
|2
|0.5
|Илько Патрик
|1
|0.25
|Antoin Essomba
|1
|0.25
|Капралик Адриан
|1
|0.25
|Бари Кристиан
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Boris Turcak
|1
|0
|Кесе Кристи
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Jan Mizerak
|1
|0
|Галлович Давид
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|2
|0
|Руснак Матуш
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жилина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Кошице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
8
Кошице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Жилина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
8
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
100%
3
38%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
100%
3
38%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2
Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1 Лисен - Кошице 2:2 Адмира - Кошице 0:1 Железярне Подбрезова - Кошице 3:2 Кошице - Требишов 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 4:1 Диошдьёр - Кошице 2:0 Дунайcка Cтреда - Кошице 2:1 Ньиредьхаза - Кошице 1:1 Железярне Подбрезова - Кошице 2:1
Жилина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1
Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1
Результаты матчей
Кошице
Жилина
Точный счет
0:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
5:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Кошице
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|4:0
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|0:4
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|12.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|0:4
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|4:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|12.
|0:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Жилина
|Henry Addo
|3 (1)
|Ружомберок
|Домонкос Кристоф
|3
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|3
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|3
|Тренчин
|Eynel Soares
|2 (2)
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|3
|Спартак Трнава
|Желькович Адриан
|1 1
|Кошице
|Голиков Александр
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Lubomir Willweber
|2