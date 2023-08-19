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  4. Суперлига 2023-2024

Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Кошице
0:3
Конец матча
Жилина
0'
0:1
9' Гол
Зауэр Марио
0:2
23' Гол
Antoin Essomba
41' Желтая карточка
Дурис Давид
43' Желтая карточка
Голиков Александр
60' Желтая карточка
Кривак Ян
62' Желтая карточка
Стойчевски Андрей
0:3
74' Гол
Илько Патрик
75' Желтая карточка
Беланик Самуэль
90' Желтая карточка
Руснак Матуш
90'+4
22
Кира
Матуш
18
Шинделарж
Мартин
20
Кривак
Ян
5
Jakub
Jakubko
19
Фабиш
Лукаш
17
Голиков
Александр
6
Кесе
Кристи
7
Jan
Mizerak
9
Пачинда
Эрик
55
Медвед
Жан
24
Фашко
Михал
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
25
Немчик
Томаш
20
Бари
Кристиан
37
Зауэр
Марио
11
Samuel
Gidi
27
Яворчек
Доминик
8
Antoin
Essomba
29
Дурис
Давид
16
Илько
Патрик
Кошице
3-4-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Кошице
Жилина

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

23 матча

21.7%
21.7%
56.6%
5 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед

История матчей

С
4:1
С
1:1
С
4:1
С
3:2
С
1:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:1
CL
1:0
CL
1:2
CL
1:1
CL
1:0
CL
2:0
CL
0:4
CL
0:4
CL
4:1
К
1:2
CL
0:2
CL
3:0
CL
2:1
CL
0:0
CL
4:0

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.91
0.83

Среднее время на гол

99
108

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2.33
1.45

Среднее время на гол

38
61

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

1.65
1.13

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19

Среднее время на гол

54
79

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пачинда Эрик 1 0.33
Marcel Vasil 1 0.33
Miroslav Sovic 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Addo 3 0.75
Илько Патрик 2 0.5
Зауэр Марио 2 0.5
Дурис Давид 2 0.5
Antoin Essomba 1 0.25
Капралик Адриан 1 0.25
Бари Кристиан 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Boris Turcak 1 0
Кесе Кристи 1 0
Кривак Ян 1 0
Медвед Жан 1 0
Jan Mizerak 1 0
Галлович Давид 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 3 0
Руснак Матуш 2 0
Дурис Давид 1 0
Капралик Адриан 1 0
Беланик Самуэль 1 0

Результаты матчей

Кошице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Жилина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Кошице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жилина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
8
Кошице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Жилина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
8

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
100%
3
38%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

2
11
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
100%
3
27%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2
Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1 Лисен - Кошице 2:2 Адмира - Кошице 0:1 Железярне Подбрезова - Кошице 3:2 Кошице - Требишов 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 4:1 Диошдьёр - Кошице 2:0 Дунайcка Cтреда - Кошице 2:1 Ньиредьхаза - Кошице 1:1 Железярне Подбрезова - Кошице 2:1
Жилина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1
Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1

Результаты матчей

Кошице
Жилина

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

5:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кошице
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Жилина
 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Тренчин
 4 3 0 1 10 - 7 9
4.
Дукла Банска-Бистрица
 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
ДАК
 3 1 2 0 6 - 3 5
6.
Слован Братислава
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Ружомберок
 4 1 1 2 5 - 9 4
8.
Скалица
 4 1 0 3 5 - 6 3
9.
Спартак Трнава
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Злате Моравце
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
12.
Кошице
 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Жилина
 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Железярне Подбрезова
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ДАК
 1 1 0 0 5 - 2 3
6.
Скалица
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Злате Моравце
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кошице
 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Жилина
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Тренчин
 2 1 0 1 4 - 6 3
6.
ДАК
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
9.
Кошице
 1 0 0 1 2 - 5 0
10.
Скалица
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Злате Моравце
 2 0 0 2 0 - 3 0
12.
Ружомберок
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Жилина Henry Addo 3 (1)
Ружомберок Домонкос Кристоф 3
Тренчин Rahim Ibrahim 3
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
Жилина Илько Патрик 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Бариш Дамьян 3
Жилина Стойчевски Андрей 3
Спартак Трнава Желькович Адриан 1 1
Кошице Голиков Александр 2
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 2
Весь список
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    • 46'
      Кесе Кристи уходит с поля. Галлович Давид выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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