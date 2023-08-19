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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Массими Лука
Эмполи
0:0
Первый тайм: 41'
Верона
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 117
Эмполи 47.9% (56)
X 45.3% (53)
Верона 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Верона
2.60
3.44
3.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Каприле
Элия
24
Эбюэхи
Тайронн
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
13
Какаче
Либерато
5
Грасси
Альберто
18
Марин
Рэзван
20
Канчельери
Маттео
35
Бальданци
Томмазо
11
Гьяси
Эммануэль
9
Капуто
Франческо
1
Монтипо
Лоренцо
42
Коппола
Диего
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
24
Терраччано
Филиппо
3
Дойг
Джош
18
Онгла
Мартин
33
Дуда
Ондрей
26
Нгонж
Сириль
77
Мбула
Хорди
90
Фолоруншо
Майкл
Эмполи
4-2-3-1
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Эмполи
Верона

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
К
3:4
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
1:3

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.14

Среднее время на гол

108
78

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

90
83

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1
Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1
Верона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0
Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0
Команда И В Н П Г О
1.
Верона
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Эмполи
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Наполи
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Фрозиноне
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Эмполи
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Наполи
 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Верона
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Верона
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Наполи
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Фрозиноне
 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эмполи
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фрозиноне Харрауи Абдау 1
Весь список

Топ нарушителей
Наполи Лоботка Станислав 1
Фрозиноне Ойоно Энтони 1
Весь список
  • 40'
    Нгонж Сириль наказан за толчок Грасси Альберто
  • 39'
    Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 39'
    Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 39'
    Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 38'
    Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 38'
    Матч возобновлен
  • 37'
    Давидович Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Эмполи 47.9% (56)
    X 45.3% (53)
    Верона 6.8% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Верона
    2.60
    3.44
    3.75
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Верона

    Исход игры
    Эмполи
    48.3% (57)
    Ничья
    44.9% (53)
    Верона
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.81% (26)
    Меньше
    77.19% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    62.28% (71)
    Нет
    37.72% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.1% (45)
    1:0 Эмполи
    28.8% (34)
    2:1 Эмполи
    14.4% (17)
    1:2 Верона
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Эмполи
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Верона
    1.7% (2)
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