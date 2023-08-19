Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Удар от ворот произведет Эмполи

88' Сапонара Риккардо не смог попасть в створ ударом издали

88' Давидович Павел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Хорошую попытку сделал Бальданци Томмазо . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Бальданци Томмазо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

83' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Шпенди Стивен пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

80' Матч возобновлен

78' Маньяни Джанджакомо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Хорошую попытку сделал Джурич Милан II . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Бонаццоли Федерико создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Верона будет все-таки засчитан.

76' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Верона

75' Г О О О О Л - Бонаццоли Федерико первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

75' Дуда Ондрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Грасси Альберто совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Дойг Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Грасси Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Какаче Либерато тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

66' Терраччано Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Эмполи

63' Удар от ворот произведет Эмполи

62' Дойг Джош из команды Верона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

62' Терраччано Филиппо из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Удар от ворот произведет Эмполи

61' Дуда Ондрей из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Удар от ворот произведет Верона

60' Марин Рэзван решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

58' Маньяни Джанджакомо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Верона

55' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Коппола Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Марин Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Марин Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Верона