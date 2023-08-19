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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Массими Лука
Эмполи
0:1
Конец матча
Верона
0'
44' Желтая карточка
Дуда Ондрей
58' Желтая карточка
Маньяни Джанджакомо
66' Желтая карточка
Какаче Либерато
68' Желтая карточка
Грасси Альберто
0:1
75' Гол
Бонаццоли Федерико
90'+7

Ход матча

44'
 
Дуда Ондрей
58'
 
Маньяни Джанджакомо
66'
Какаче Либерато
 
68'
Грасси Альберто
 
69'
 
Сапонара Риккардо
Фолоруншо Майкл
69'
 
Джурич Милан
Мбула Хорди
69'
 
Бонаццоли Федерико
Нгонж Сириль
70'
Шпенди Стивен
Канчельери Маттео
 
70'
Пикколи Роберто
Капуто Франческо
 
75'
0:1
Бонаццоли Федерико
79'
Пеццелла Джузеппе
Какаче Либерато
 
86'
Хендерсон Лиам
Грасси Альберто
 
86'
Эконг Эммануэль
Гьяси Эммануэль
 
88'
 
Амионе Бруно
Дуда Ондрей
88'
 
Хуан Кабаль
Дойг Джош

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 314 Количество передач 352
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Эмполи 48.3% (57)
X 44.9% (53)
Верона 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Каприле
Элия
24
Эбюэхи
Тайронн
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
13
Какаче
Либерато
5
Грасси
Альберто
18
Марин
Рэзван
20
Канчельери
Маттео
35
Бальданци
Томмазо
11
Гьяси
Эммануэль
9
Капуто
Франческо
1
Монтипо
Лоренцо
42
Коппола
Диего
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
24
Терраччано
Филиппо
3
Дойг
Джош
18
Онгла
Мартин
33
Дуда
Ондрей
26
Нгонж
Сириль
77
Мбула
Хорди
90
Фолоруншо
Майкл
Эмполи
4-2-3-1
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Эмполи
Верона

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
К
3:4
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
1:3

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.14

Среднее время на гол

108
78

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

90
83

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 1 1

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грасси Альберто 1 0
Какаче Либерато 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 1 0
Маньяни Джанджакомо 1 0

Результаты матчей

Эмполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Верона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Эмполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Верона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1
Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1
Верона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0
Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0

Результаты матчей

Эмполи
Верона

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1 (1)
Фиорентина Бираги Кристиано 1 (1)
Наполи Политано Маттео 1
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Монца Кальдирола Лука 1
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Верона Дуда Ондрей 1
Дженоа Бани Маттиа 1
Весь список
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    Прогнозы 118
    Эмполи 48.3% (57)
    X 44.9% (53)
    Верона 6.8% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 0:1 Верона

    Исход игры
    Эмполи
    48.3% (57)
    Ничья
    44.9% (53)
    Верона
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.81% (26)
    Меньше
    77.19% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    62.28% (71)
    Нет
    37.72% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.1% (45)
    1:0 Эмполи
    28.8% (34)
    2:1 Эмполи
    14.4% (17)
    1:2 Верона
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Эмполи
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Верона
    1.7% (2)
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