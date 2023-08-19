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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Фрозиноне
1:1
Первый тайм: 41'
Наполи
0'
1:0
7' Пенальти
Харрауи Абдау
12' Желтая карточка
Ойоно Энтони
13' Желтая карточка
Лоботка Станислав
1:1
24' Гол
Политано Маттео
27' Желтая карточка
Каюсте Йенс
35' Undefined phrase: football_event_
Распадори Джакомо
40' Желтая карточка
Оливера Матиас
1:1. Гол Маттео Политано (видео)...
1:0. Гол Абду Харруи с пенальти ...

Ход матча

7'
Харрауи Абдау
1:0
12'
Ойоно Энтони
 
13'
 
Лоботка Станислав
24'
1:1
Политано Маттео
27'
 
Каюсте Йенс
35'
 
Распадори Джакомо
40'
 
Оливера Матиас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 121
Фрозиноне 0.8% (1)
X 0% (0)
Наполи 99.2% (120)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Наполи
9.68
5.51
2.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Турати
Стефано
22
Ойоно
Энтони
30
Монтеризи
Иларио
6
Романьоли
Симоне
3
Марчицца
Риккардо
14
Джелли
Франческо
36
Маццители
Лука
21
Харрауи
Абдау
7
Баэс
Хайме
11
Чуни
Марвин
10
Касо
Джузеппе
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
17
Оливера
Матиас
24
Каюсте
Йенс
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
81
Распадори
Джакомо
Фрозиноне
4-3-3
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Фрозиноне
Наполи

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:2
СA
4:0
СA
4:0
СA
1:5

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

4
3.5

Среднее время на гол

22
25

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
51

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харрауи Абдау 1 (1) 1
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Политано Маттео 1 1

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ойоно Энтони 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоботка Станислав 1 0
Каюсте Йенс 1 0

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0
Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0
Наполи
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0
Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0
Команда И В Н П Г О
1.
Верона
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Эмполи
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Наполи
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Фрозиноне
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Эмполи
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Наполи
 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Верона
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Верона
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Наполи
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Фрозиноне
 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эмполи
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фрозиноне Харрауи Абдау 1
Весь список

Топ нарушителей
Наполи Лоботка Станислав 1
Фрозиноне Ойоно Энтони 1
Весь список
  • 39'
    Каюсте Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 38'
    Судья сигнализирует, что Marvin Cuni из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Жуан Жезус
  • 38'
    Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 37'
    Жуан Жезус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 37'
    Каюсте Йенс из команды Наполи в офсайде
  • 37'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Наполи отменен из-за положения "вне игры".
  • 36'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Наполи.
  • 35'
    Осимхен Виктор сделал результативную передачу.
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    Прогнозы 121
    Фрозиноне 0.8% (1)
    X 0% (0)
    Наполи 99.2% (120)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрозиноне
    Ничья
    Наполи
    9.68
    5.51
    2.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 1:1 Наполи

    Исход игры
    Фрозиноне
    0.8% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Наполи
    99.2% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    40.35% (46)
    Нет
    59.65% (68)
    Популярный счёт
    0:2 Наполи
    40.7% (50)
    1:2 Наполи
    22.8% (28)
    1:3 Наполи
    13.8% (17)
    0:1 Наполи
    8.1% (10)
    0:3 Наполи
    4.9% (6)
    0:4 Наполи
    1.6% (2)
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