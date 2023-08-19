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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Фрозиноне
1:3
Конец матча
Наполи
0'
1:0
7' Пенальти
Харрауи Абдау
12' Желтая карточка
Ойоно Энтони
13' Желтая карточка
Лоботка Станислав
1:1
24' Гол
Политано Маттео
27' Желтая карточка
Каюсте Йенс
35' Undefined phrase: football_event_
Распадори Джакомо
39' Желтая карточка
Оливера Матиас
1:2
42' Гол
Осимхен Виктор
45' Желтая карточка
Маццители Лука
1:3
79' Гол
Осимхен Виктор
83' Желтая карточка
Джелли Франческо
87' Желтая карточка
Руди Гарсия
90'+6
1:3. Гол Виктора Осимхена (видео...
1:2. Гол Виктора Осимхена (видео...
1:1. Гол Маттео Политано (видео)...
1:0. Гол Абду Харруи с пенальти ...

Ход матча

7'
Харрауи Абдау
1:0
12'
Ойоно Энтони
 
13'
 
Лоботка Станислав
24'
1:1
Политано Маттео
27'
 
Каюсте Йенс
35'
 
Распадори Джакомо
39'
 
Оливера Матиас
42'
1:2
Осимхен Виктор
(Ди Лоренцо Джованни)
45'
Маццители Лука
 
46'
 
Замбо-Ангисса Андре-Франк
Каюсте Йенс
67'
Боррелли Дженнаро
Чуни Марвин
 
67'
Квернадзе Гкоргий
Касо Джузеппе
 
75'
Брешанини Марко
Маццители Лука
 
75'
Канотто Луиджи
Баэс Хайме
 
76'
 
Руй Мариу
Оливера Матиас
76'
 
Элмас Эльиф
Политано Маттео
79'
1:3
Осимхен Виктор
(Ди Лоренцо Джованни)
81'
 
Симеоне Джованни
Осимхен Виктор
83'
Джелли Франческо
 
86'
Барренечеа Энцо
Харрауи Абдау
 
87'
 
Руди Гарсия
90'
 
Эстигор Лео
Лоботка Станислав

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 438 Количество передач 476
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Фрозиноне 0.8% (1)
X 0% (0)
Наполи 99.2% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Турати
Стефано
22
Ойоно
Энтони
30
Монтеризи
Иларио
6
Романьоли
Симоне
3
Марчицца
Риккардо
14
Джелли
Франческо
36
Маццители
Лука
21
Харрауи
Абдау
7
Баэс
Хайме
11
Чуни
Марвин
10
Касо
Джузеппе
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
17
Оливера
Матиас
24
Каюсте
Йенс
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
81
Распадори
Джакомо
Фрозиноне
4-3-3
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Фрозиноне
Наполи

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:2
СA
4:0
СA
4:0
СA
1:5

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

4
3.5

Среднее время на гол

22
25

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
51

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харрауи Абдау 1 (1) 1
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 2 2
Политано Маттео 1 1
Ди Лоренцо Джованни 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 1 0
Джелли Франческо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоботка Станислав 1 0
Оливера Матиас 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Руди Гарсия 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Наполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Фрозиноне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0
Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0
Наполи
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0
Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0

Результаты матчей

Фрозиноне
Наполи

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1 (1)
Фиорентина Бираги Кристиано 1 (1)
Наполи Политано Маттео 1
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Монца Кальдирола Лука 1
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Верона Дуда Ондрей 1
Дженоа Бани Маттиа 1
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Наполи заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Фрозиноне: 48%, Наполи: 52%.
  • 95'
    Эстигор Лео наказан за толчок Ойоно Энтони
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 95'
    Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Фрозиноне 0.8% (1)
    X 0% (0)
    Наполи 99.2% (122)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 1:3 Наполи

    Исход игры
    Фрозиноне
    0.8% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Наполи
    99.2% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    40.35% (46)
    Нет
    59.65% (68)
    Популярный счёт
    0:2 Наполи
    40.7% (50)
    1:2 Наполи
    22.8% (28)
    1:3 Наполи
    13.8% (17)
    0:1 Наполи
    8.1% (10)
    0:3 Наполи
    4.9% (6)
    0:4 Наполи
    1.6% (2)
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