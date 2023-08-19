Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Рефери не любит споров - именно за это Руди Гарсия сейчас получил желтую

87' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

87' Симеоне Джованни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Симеоне Джованни нанес удар головой, но Стефано Турати спокойно отбил мяч.

85' Хорошую попытку сделал Симеоне Джованни . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Элмас Эльиф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Джелли Франческо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

83' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Распадори Джакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

80' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Г О О О О Л - Осимхен Виктор забивает с правой ноги!

79' Ди Лоренцо Джованни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Харрауи Абдау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Фрозиноне

74' Зелиньски Пётр не смог попасть в створ ударом издали

74' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Оливера Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Квернадзе Гкоргий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Зелиньски Пётр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Хорошую попытку сделал Распадори Джакомо . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Зелиньски Пётр из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

70' Матч возобновлен

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Тактическая замена. Marvin Cuni уходит с поля и его заменяет Боррелли Дженнаро

66' Харрауи Абдау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Фрозиноне

65' Лоботка Станислав не смог попасть в створ ударом издали

63' Джелли Франческо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Баэс Хайме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Marvin Cuni из команды Фрозиноне в офсайде

60' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Фрозиноне

58' Осимхен Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Зелиньски Пётр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

57' ШТАНГА! Харрауи Абдау обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

54' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Маццители Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Лоботка Станислав пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

49' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

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