Тур: 1. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Айрольди Джованни
1:4
Конец матча
0'
0:1
5' ГолБираги Кристиано
0:2
11' ГолБонавентура Джакомо
21' Желтая карточкаРетеги Матео
22' Желтая карточкаБираги Кристиано
34' Желтая карточкаБонавентура Джакомо
0:3
40' ГолГонсалес Николас
0:4
56' ГолМандрагора Роландо
1:4
58' ГолБираски Давиде
80' Желтая карточкаБани Маттиа
87' Желтая карточкаМиленкович Никола
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
5'
0:1
11'
21'
22'
40'
56'
58'
80'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
289 Количество передач 656
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
19
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Дженоа
Фиорентина
11 матчей
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
9.1%
109.1%
1 победа 12 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед
30 матчей
10%
50%
40%
3 победы 15 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
5 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
3.3%
73.3%
23.4%
1 победа 22 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.2
0.67
Среднее время на гол
75
135
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.73
1.4
Среднее время на гол
51
64
Всего голов
44
31
Голов в среднем за матч
1.47
1.03
Тотал матчей
2.5
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
61
87
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бираски Давиде
|1
|1
|Френдруп Мортен
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|1
|1
|Бираги Кристиано
|1
|1
|Мандрагора Роландо
|1
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Нзола М'Бала
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|1
|0
|Ретеги Матео
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4
Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0
Фиорентина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0
Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0
Результаты матчей
Дженоа
Фиорентина
Точный счет
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|2
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|2
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|1 (1)
|Фиорентина
|Бираги Кристиано
|1 (1)
|Наполи
|Политано Маттео
|1
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|1
|Монца
|Кальдирола Лука
|1
|Фиорентина
|Бираги Кристиано
|1
|Верона
|Дуда Ондрей
|1
|Дженоа
|Бани Маттиа
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 1:4 Фиорентина
Исход игры
Дженоа
7.3% (9)
Ничья
35.8% (44)
Фиорентина
56.9% (70)
Тотал 2.5
Больше
48.25% (55)
Меньше
51.75% (59)
Обе команды забьют
Да
82.46% (94)
Нет
17.54% (20)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
37.4% (46)
1:1 Ничья
31.7% (39)
0:1 Фиорентина
7.3% (9)
0:2 Фиорентина
5.7% (7)
2:1 Дженоа
4.1% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:0 Дженоа
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!