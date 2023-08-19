Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Раньери Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Васкес Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Ретеги Матео нанес удар головой, но Пьетро Терраччано спокойно отбил мяч.

83' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Бани Маттиа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Кайоде Майкл получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновлен

73' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Команда Фиорентина довольна результатом к этому моменту.

70' Удар от ворот произведет Дженоа

70' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Мело Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Френдруп Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Фиорентина

68' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Дженоа

65' Брекало Йосип не смог попасть в створ ударом издали

63' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Дженоа

61' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Г О О О О Л - Бираски Давиде забивает с левой ноги!

58' Френдруп Мортен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Гудмундссон Альберт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Бонавентура Джакомо из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Бираски Давиде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Матч приостановлен из-за петард на поле

47' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

46' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника