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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Дженоа
1:4
Конец матча
Фиорентина
0'
0:1
5' Гол
Бираги Кристиано
0:2
11' Гол
Бонавентура Джакомо
21' Желтая карточка
Ретеги Матео
22' Желтая карточка
Бираги Кристиано
34' Желтая карточка
Бонавентура Джакомо
0:3
40' Гол
Гонсалес Николас
0:4
56' Гол
Мандрагора Роландо
1:4
58' Гол
Бираски Давиде
80' Желтая карточка
Бани Маттиа
87' Желтая карточка
Миленкович Никола
90'+5
1:4. Гол Давиде Бираски (видео)....
0:4. Гол Роландо Мандрагоры (вид...

Ход матча

5'
0:1
Бираги Кристиано
(Нзола М'Бала)
11'
0:2
Бонавентура Джакомо
21'
Ретеги Матео
 
22'
 
Бираги Кристиано
34'
 
Бонавентура Джакомо
40'
0:3
Гонсалес Николас
(Бираги Кристиано)
56'
0:4
Мандрагора Роландо
(Бонавентура Джакомо)
58'
Бираски Давиде
(Френдруп Мортен)
1:4
59'
Экубан Калеб
Аарон Мартин
 
59'
Ягелло Филип
Бадель Милан
 
59'
Васкес Хоан
Хефти Сильван
 
72'
 
Соттиль Рикардо
Гонсалес Николас
80'
Бани Маттиа
 
81'
 
Додо Домилсон
Кайоде Майкл
81'
 
Дункан Альфред
Мандрагора Роландо
81'
 
Бельтран Лукас
Нзола М'Бала
87'
 
Миленкович Никола
88'
 
Инфантино Джино
Бонавентура Джакомо

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 289 Количество передач 656
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 123
Дженоа 7.3% (9)
X 35.8% (44)
Фиорентина 56.9% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Хосеп
23
Бираски
Давиде
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
36
Хефти
Сильван
32
Френдруп
Мортен
47
Бадель
Милан
2
Торсби
Мортен
3
Аарон
Мартин
19
Ретеги
Матео
11
Гудмундссон
Альберт
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
38
Мандрагора
Роландо
10
Гонсалес
Николас
5
Бонавентура
Джакомо
77
Брекало
Йосип
18
Нзола
М'Бала
Дженоа
3-5-2
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Дженоа
Фиорентина

11 матчей

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

9.1%
109.1%
1 победа 12 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед

30 матчей

10%
50%
40%
3 победы 15 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
5 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

3.3%
73.3%
23.4%
1 победа 22 ничьи 7 побед

История матчей

СA
6:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
3:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
3:3
СA
2:5
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.2
0.67

Среднее время на гол

75
135

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.73
1.4

Среднее время на гол

51
64

Всего голов

44
31

Голов в среднем за матч

1.47
1.03

Тотал матчей

2.5
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

61
87

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бираски Давиде 1 1
Френдруп Мортен 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 1 1
Бираги Кристиано 1 1
Мандрагора Роландо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Нзола М'Бала 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 1 0
Ретеги Матео 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Миленкович Никола 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4
Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0
Фиорентина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0
Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0

Результаты матчей

Дженоа
Фиорентина

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1 (1)
Фиорентина Бираги Кристиано 1 (1)
Наполи Политано Маттео 1
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Монца Кальдирола Лука 1
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Верона Дуда Ондрей 1
Дженоа Бани Маттиа 1
Весь список
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    Прогнозы 123
    Дженоа 7.3% (9)
    X 35.8% (44)
    Фиорентина 56.9% (70)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 1:4 Фиорентина

    Исход игры
    Дженоа
    7.3% (9)
    Ничья
    35.8% (44)
    Фиорентина
    56.9% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.25% (55)
    Меньше
    51.75% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    82.46% (94)
    Нет
    17.54% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    37.4% (46)
    1:1 Ничья
    31.7% (39)
    0:1 Фиорентина
    7.3% (9)
    0:2 Фиорентина
    5.7% (7)
    2:1 Дженоа
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    1:0 Дженоа
    1.6% (2)
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