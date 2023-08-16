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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Интер Милан
 
Позже
Монца
Прогнозы 42
Интер Милан 100% (42)
X 0% (0)
Монца 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Монца
1.46
5.01
8.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Интер Милан
Монца

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

СA
0:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Эгнатия 4:2 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2
Монца
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1
Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1
Команда И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Монца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2023, осталось 2 дня 12 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Интер Милан 100% (42)
    X 0% (0)
    Монца 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Монца
    1.46
    5.01
    8.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Монца

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Монца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.1% (16)
    Меньше
    61.9% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (14)
    Нет
    66.67% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    52.4% (22)
    2:1 Интер Милан
    26.2% (11)
    1:0 Интер Милан
    9.5% (4)
    3:1 Интер Милан
    7.1% (3)
    3:0 Интер Милан
    4.8% (2)
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