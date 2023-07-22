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Лидс
 
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Монако
Прогнозы 116
Лидс 12.9% (15)
X 36.2% (42)
Монако 50.9% (59)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Монако
2.55
3.77
2.75
Все Коэффициенты
Лидс
Монако

История личных встреч

Лидс
Монако

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Вест Хэм - Лидс 3:1 Лидс - Ньюкасл 2:2
Манчестер Сити - Лидс 2:1 Борнмут - Лидс 4:1 Лидс - Лестер 1:1 Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2
Монако
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2
Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3
  • Первый тайм
  • 2'
    Команды покатали мяч на своей половине поля и обменялись забросами вперёд. Защитники мяч перехватили.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Эл-Эн-И-Р Комьюнити"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют английский «Лидс» и французский «Монако». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 37.9% пользователей.
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Прогнозы 116
Лидс 12.9% (15)
X 36.2% (42)
Монако 50.9% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Монако
2.55
3.77
2.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лидс - Монако онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лидс - Монако

Исход игры
Лидс
12.9% (15)
Ничья
36.2% (42)
Монако
50.9% (59)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (68)
Меньше
37.61% (41)
Обе команды забьют
Да
92.66% (101)
Нет
7.34% (8)
Популярный счёт
1:2 Монако
37.9% (44)
1:1 Ничья
28.4% (33)
2:1 Лидс
9.5% (11)
2:2 Ничья
6.9% (8)
0:1 Монако
3.4% (4)
2:3 Монако
1.7% (2)
1:3 Монако
1.7% (2)
1:0 Лидс
1.7% (2)
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