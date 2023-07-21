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История личных встреч

Лидс
Монако

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Вест Хэм - Лидс 3:1 Лидс - Ньюкасл 2:2
Манчестер Сити - Лидс 2:1 Борнмут - Лидс 4:1 Лидс - Лестер 1:1 Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2
Монако
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2
Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2023, осталось 1 день 9 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 1
    Лидс 0% (0)
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    Прогнозы на матч Лидс - Монако

    Исход игры
    Лидс
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Монако
    100% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (3)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (3)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    100% (3)
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    Монако
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