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История личных встреч
Арсенал
Манчестер Юнайтед
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
66.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 9 побед
39 матчей
28.2%
23.1%
48.7%
11 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
6 побед 15 ничьих 18 побед
Второй тайм
28.2%
48.7%
23.1%
11 побед 19 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.53
0.95
Среднее время на гол
58
94
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
2
1.26
Среднее время на гол
45
71
Всего голов
69
43
Голов в среднем за матч
1.77
1.1
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
50
81
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0
Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1
Прогнозы на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Арсенал
100% (3)
Ничья
0% (0)
Манчестер Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (2)
Меньше
33.33% (1)
Обе команды забьют
Да
66.67% (2)
Нет
33.33% (1)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
66.7% (2)
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