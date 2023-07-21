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Арсенал
 
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Манчестер Юнайтед
Прогнозы 4
Арсенал 100% (4)
X 0% (0)
Манчестер Юнайтед 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Манчестер Юнайтед
2.40
3.53
2.87
Все Коэффициенты

История личных встреч

Арсенал
Манчестер Юнайтед

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
66.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 9 побед

39 матчей

28.2%
23.1%
48.7%
11 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
6 побед 15 ничьих 18 побед

Второй тайм

28.2%
48.7%
23.1%
11 побед 19 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
К
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ЛЧ
1:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
4:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.53
0.95

Среднее время на гол

58
94

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

2
1.26

Среднее время на гол

45
71

Всего голов

69
43

Голов в среднем за матч

1.77
1.1

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

50
81

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0
Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2023, осталось 1 день 15 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 4
    Арсенал 100% (4)
    X 0% (0)
    Манчестер Юнайтед 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.40
    3.53
    2.87
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Арсенал
    100% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Юнайтед
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (2)
    Меньше
    33.33% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (2)
    Нет
    33.33% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    66.7% (2)
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    Арсенал
    Манчестер Юнайтед
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