—

Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче между лондонским "Челси" и "Брайтоном", который пройдёт в Филадельфии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.