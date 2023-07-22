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Челси
 
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Брайтон
Прогнозы 120
Челси 84.2% (101)
X 9.2% (11)
Брайтон 6.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Брайтон
2.34
3.66
3.21
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Челси
Брайтон

История личных встреч

Челси
Брайтон

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ММ(
3:1

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
74

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1
Брайтон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1
Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче между лондонским "Челси" и "Брайтоном", который пройдёт в Филадельфии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 120
Челси 84.2% (101)
X 9.2% (11)
Брайтон 6.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Брайтон
2.34
3.66
3.21
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Где смотреть матч Челси - Брайтон онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Челси - Брайтон

Исход игры
Челси
83.6% (102)
Ничья
9% (11)
Брайтон
7.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
57.27% (63)
Меньше
42.73% (47)
Обе команды забьют
Да
63.64% (70)
Нет
36.36% (40)
Популярный счёт
2:1 Челси
36.1% (44)
2:0 Челси
18.9% (23)
1:0 Челси
9.8% (12)
1:1 Ничья
7.4% (9)
3:1 Челси
7.4% (9)
1:2 Брайтон
2.5% (3)
3:2 Челси
1.6% (2)
0:1 Брайтон
1.6% (2)
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