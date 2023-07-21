  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Челси
 
Позже
Брайтон

История личных встреч

Челси
Брайтон

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ММ(
3:1

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
74

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1
Брайтон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1
Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2023, осталось 1 день 17 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 3 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Где смотреть матч Челси - Брайтон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Челси - Брайтон

    Исход игры
    Челси
    100% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Брайтон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    0% (0)
    Меньше
    100% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    0% (0)
    Нет
    100% (3)
    Популярный счёт
    1:0 Челси
    66.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Челси
    Брайтон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     