  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Сивасспор
1:1
Конец матча
Самсунспор
0'
1:0
11' Гол
Нжи Клинтон Муа
45' Желтая карточка
Фофана Морике
61' Желтая карточка
Yunus Emre Konak
1:1
78' Гол
Ван Дронгелен Рик
90' Желтая карточка
Камара Самба
90'+8

Ход матча

11'
Нжи Клинтон Муа
(Сайс Самуэль)
1:0
45'
 
Фофана Морике
46'
 
Лора Гаэтан
Муандилмаджи Мариус
61'
Yunus Emre Konak
 
64'
Родригес Жерсон
Муса Ахмед
 
64'
Харисис Харилаос
Yunus Emre Konak
 
69'
 
Танке Дуглас
Бола Марк
75'
Кейта Абдул-Кадер
Сайс Самуэль
 
76'
Гекай Эмре
Нжи Клинтон Муа
 
76'
 
Muhammet Ali Ozbaskici
Антальялы Тайлан
76'
 
Айдогду Сонер
Фофана Морике
78'
1:1
Ван Дронгелен Рик
(Айдогду Сонер)
86'
 
Аит Бенассер Юссеф
Нтчам Оливье
90'
Пармак Абдулкадир
Арслан Хакан
 
90'
Камара Самба
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Вурал
Али
Шашал
23
Окумуш
Аладдин
88
Османпаша
Джанер
14
Камара
Самба
3
Чифтчи
Угюр
37
Арслан
Хакан
72
Yunus
Emre
Konak
24
Сайс
Самуэль
17
Башсан
Эмрах
10
Нжи
Клинтон
Муа
7
Муса
Ахмед
1
Коджук
Окан
16
Бола
Марк
4
Ван
Дронгелен
Рик
5
Озтюрк
Алим
18
Явру
Зеки
7
Фофана
Морике
21
Нтчам
Оливье
48
Антальялы
Тайлан
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
17
Шиндлер
Кингсли
Сивасспор
4-3-3
Самсунспор
4-4-2

История личных встреч

Сивасспор
Самсунспор

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛТ
2:1
ПЛТ
0:0
С
1:2
С
3:2

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжи Клинтон Муа 1 1
Сайс Самуэль 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дронгелен Рик 1 1
Айдогду Сонер 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Самба 1 0
Yunus Emre Konak 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Морике 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Самсунспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Сивасспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Самсунспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0
Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Хатайспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0
Самсунспор
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3
Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Болуспор - Самсунспор 1:5 Самсунспор - Алтынорду 2:0 Генчлербирлиги - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бандырмаспор 5:0 Сакарьяспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Ризеспор 2:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Самсунспор 1:1

Результаты матчей

Сивасспор
Самсунспор

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фенербахче
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Адана Демирспор
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Ризеспор
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Газиантеп
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Адана Демирспор
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Истанбулспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ризеспор
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Газиантеп
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фенербахче
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Адана Демирспор
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пендикспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Ризеспор
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Газиантеп
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 2
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 2
Хатайспор Саглам Геркем 1 (3)
Адана Демирспор Беланда Юнес 1
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 1
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Коньяспор Демирбаг Адиль 1
Истанбулспор Okan Erdogan 1
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Фофана Морике получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Сайс Самуэль сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Нжи Клинтон Муа бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сивасспор 1:1 Самсунспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     