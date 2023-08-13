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Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Адана Демирспор
1:0
Первый тайм: 45'
Ризеспор
0'
4' Желтая карточка
Зекири Альтин
1:0
27' Гол
Беланда Юнес
29' Желтая карточка
Акбаба Эмре
43' Желтая карточка
Беланда Юнес

Ход матча

4'
 
Зекири Альтин
27'
Беланда Юнес
(Ндиайе Чериф)
1:0
29'
Акбаба Эмре
 
43'
Беланда Юнес
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Ризеспор
1.82
5.60
9.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Озбир
Эртач
22
Свенссон
Юнас
5
Гравильон
Эндрю
4
Гюлер
Семих
77
Кевин
Родригес
90
Стамбули
Бенжамен
8
Акбаба
Эмре
7
Сари
Юсуф
10
Беланда
Юнес
30
Нани
Луиш
99
Ндиайе
Чериф
23
Аккан
Гёкхан
27
Eray
Korkmaz
2
Аликулов
Хусниддин
53
Топчу
Эмир
Хан
3
Пехливан
Халиль
10
Ibrahim
Olawoyin
54
Пала
Митхат
77
Зекири
Альтин
21
Пинчи
Оскар
7
Keser
Benhur
19
Диуф
Умар
Адана Демирспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Ризеспор

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

К
3:4
С
1:3
С
3:1
ПЛТ
1:0
ПЛТ
1:3
КТ
1:1
КТ
2:1
ТПЛ
1:2
ТПЛ
2:2

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1.25
2.2

Среднее время на гол

72
40

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
47

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беланда Юнес 1 1
Ндиайе Чериф 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зекири Альтин 1 0

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3
Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 4:1 Адана Демирспор - Хатайспор 3:0 Умраниеспор - Адана Демирспор 1:1
Ризеспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0
Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1 Эрзурумспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Бандырмаспор 0:0 Ризеспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 4:2 Эюпспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Алтай 3:1 Бодрумспор - Ризеспор 1:2 Самсунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Трабзон ФК 1:1 Ризеспор - Аданаспор 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фенербахче
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Адана Демирспор
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Ризеспор
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Газиантеп
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Адана Демирспор
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Истанбулспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ризеспор
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Газиантеп
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фенербахче
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Адана Демирспор
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пендикспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Ризеспор
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Газиантеп
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 2
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 2
Хатайспор Саглам Геркем 1 (3)
Адана Демирспор Беланда Юнес 1
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 1
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Коньяспор Демирбаг Адиль 1
Истанбулспор Okan Erdogan 1
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Беланда Юнес получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Акбаба Эмре получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Ндиайе Чериф сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Беланда Юнес бьет в цель!
  • 4'
    Altin Zeqiri получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Ризеспор
1.82
5.60
9.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Адана Демирспор 1:0 Ризеспор онлайн

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