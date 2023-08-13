Тур: 1. Стадион: Yeni Adana Stadyumu.
1:0
Первый тайм: 45'
0'
4' Желтая карточкаЗекири Альтин
1:0
27' ГолБеланда Юнес
29' Желтая карточкаАкбаба Эмре
43' Желтая карточкаБеланда Юнес
Ход матча
27'
1:0
29'
43'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
25
Озбир
Эртач
10
Беланда
Юнес
30
Нани
Луиш
99
Ндиайе
Чериф
23
Аккан
Гёкхан
27
Eray
Korkmaz
54
Пала
Митхат
21
Пинчи
Оскар
19
Диуф
Умар
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
-
30 Нани ЛуишПолузащитник
-
99 Ндиайе ЧерифНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
-
-
16 Izzet Celik
-
Главный тренер: Patrick Kluivert
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
27 Eray KorkmazЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пинчи ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диуф УмарНападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Вратарь
-
35 Коч АлберкЗащитник
-
13 Айдын ЭренЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мари ДжонНападающий
-
66 Guevenc Usta
-
-
37 Taha Sahin
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
История личных встреч
Адана Демирспор
Ризеспор
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1.25
2.2
Среднее время на гол
72
40
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
47
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беланда Юнес
|1
|1
|Ндиайе Чериф
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зекири Альтин
|1
|0
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3
Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 4:1 Адана Демирспор - Хатайспор 3:0 Умраниеспор - Адана Демирспор 1:1
Ризеспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0
Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1 Эрзурумспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Бандырмаспор 0:0 Ризеспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 4:2 Эюпспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Алтай 3:1 Бодрумспор - Ризеспор 1:2 Самсунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Трабзон ФК 1:1 Ризеспор - Аданаспор 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|2
|Хатайспор
|Деле-Баширу Фисайо
|2
|Хатайспор
|Саглам Геркем
|1 (3)
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|1
|Истанбулспор
|Ibrahim Yilmaz
|1
|Газиантеп
|Максим Александру
|1 1
|Истанбулспор
|Яшар Али
|1 1
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1
|Истанбулспор
|Okan Erdogan
|1
|Истанбулспор
|Ibrahim Yilmaz
|1