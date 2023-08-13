Тур: 1. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
2:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолДжеко Эдин
2:0
18' ГолДжеко Эдин
20' Желтая карточкаМаксим Александру
20' Желтая карточкаМаркович Лазар
23' Вторая желтая карточкаМаксим Александру
42' Желтая карточкаГрадель Макс-Ален
42' Желтая карточкаErdal Gunes
2:1
45' ГолКызылдаг Арда
2:1
55' Не забитый пенальтиТадич Душан
59' Желтая карточкаСоялп Фуркан
77' Желтая карточкаЭскихеллач Мустафа
90'+8
Ход матча
3'
1:0
18'
20'
42'
45'
2:1
55'
2:1
59'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
80
Юксек
Исмаил
11
Кент
Райан
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
-
11 Кент РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
22 Найир УмутНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Основной состав
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Зенгин УлашЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
26 Мирза Кихан
-
-
Главный тренер: Erdal Gunes
История личных встреч
Фенербахче
Газиантеп
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
3.5
1.75
Среднее время на гол
25
51
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Среднее время на гол
51
120
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.63
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
34
72
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|2
|2
|Тадич Душан
|0
|0
|Шиманьски Себастьян
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кызылдаг Арда
|1
|1
|Соялп Фуркан
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Максим Александру
|1
|1
|Erdal Gunes
|1
|0
|Градель Макс-Ален
|1
|0
|Маркович Лазар
|1
|0
|Соялп Фуркан
|1
|0
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Газиантеп
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Газиантеп
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1
Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2
Газиантеп
(20 матчей)
15%
85%
3 победы 0 ничьих 17 поражений
Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3
Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Умраниеспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Хатайспор 4:1 Анкарагюджю - Газиантеп 0:2 Газиантеп - Сивасспор 1:2 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2
Результаты матчей
Фенербахче
Газиантеп
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|2
|Хатайспор
|Деле-Баширу Фисайо
|2
|Хатайспор
|Саглам Геркем
|1 (3)
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|1
|Истанбулспор
|Ibrahim Yilmaz
|1
|Газиантеп
|Максим Александру
|1 1
|Истанбулспор
|Яшар Али
|1 1
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1
|Истанбулспор
|Okan Erdogan
|1
|Газиантеп
|Erdal Gunes
|1