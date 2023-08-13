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Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Фенербахче
2:1
Конец матча
Газиантеп
0'
1:0
3' Гол
Джеко Эдин
2:0
18' Гол
Джеко Эдин
20' Желтая карточка
Максим Александру
20' Желтая карточка
Маркович Лазар
23' Вторая желтая карточка
Максим Александру
42' Желтая карточка
Градель Макс-Ален
42' Желтая карточка
Erdal Gunes
2:1
45' Гол
Кызылдаг Арда
2:1
55' Не забитый пенальти
Тадич Душан
59' Желтая карточка
Соялп Фуркан
77' Желтая карточка
Эскихеллач Мустафа
90'+8

Ход матча

3'
Джеко Эдин
(Тадич Душан)
1:0
18'
Джеко Эдин
(Шиманьски Себастьян)
2:0
20'
 
Максим Александру
20'
 
Маркович Лазар
23'
 
Максим Александру
34'
Остерволде Джейден
Осайи-Самуэль Брайт
 
42'
 
Градель Макс-Ален
42'
 
Erdal Gunes
45'
2:1
Кызылдаг Арда
(Соялп Фуркан)
46'
Зайц Миха
Яндаш Мерт Хакан
 
55'
Тадич Душан
2:1
59'
 
Соялп Фуркан
68'
Бачуайи Миши
Шиманьски Себастьян
 
68'
Акайдин Самет
Бекао Родриго
 
75'
 
Риаскос Брайан
Градель Макс-Ален
77'
 
Эскихеллач Мустафа
82'
 
Станковски Лука
Соялп Фуркан
82'
 
Мирза Кихан
Маркович Лазар
85'
Кавечи Ирфан
Кент Райан
 
90'
 
Вальмир Велиу
Эскихеллач Мустафа

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
50
Бекао
Родриго
6
Джику
Александер
7
Кадыоглу
Ферди
80
Юксек
Исмаил
11
Кент
Райан
53
Шиманьски
Себастьян
8
Яндаш
Мерт
Хакан
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
19
Шен
Батухан
22
М'баката
Салем
4
Кызылдаг
Арда
3
Джилободжи
Папи
24
Хасеф
Науфель
5
Соялп
Фуркан
8
Евтович
Марко
44
Максим
Александру
11
Эскихеллач
Мустафа
10
Градель
Макс-Ален
50
Маркович
Лазар
Фенербахче
4-1-4-1
Газиантеп
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Газиантеп

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:0
С
1:2
С
3:2
С
3:2
С
3:1
С
3:1
С
0:2
С
5:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

3.5
1.75

Среднее время на гол

25
51

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.63
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

34
72

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 2 2
Тадич Душан 0 0
Шиманьски Себастьян 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кызылдаг Арда 1 1
Соялп Фуркан 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Максим Александру 1 1
Erdal Gunes 1 0
Градель Макс-Ален 1 0
Маркович Лазар 1 0
Соялп Фуркан 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Газиантеп
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Газиантеп
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1
Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2
Газиантеп
(20 матчей)
15%
85%
3 победы 0 ничьих 17 поражений
Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3
Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Умраниеспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Хатайспор 4:1 Анкарагюджю - Газиантеп 0:2 Газиантеп - Сивасспор 1:2 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2

Результаты матчей

Фенербахче
Газиантеп

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Истанбулспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пендикспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 2
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 2
Хатайспор Саглам Геркем 1 (3)
Адана Демирспор Беланда Юнес 1
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 1
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Коньяспор Демирбаг Адиль 1
Истанбулспор Okan Erdogan 1
Газиантеп Erdal Gunes 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Соялп Фуркан сделал результативную передачу.
  • 50'
    Г О О О О Л - Кызылдаг Арда бьет в цель!
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