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Копа Судамерикана
2023

Эстудиантес Ла Плата
0:0
Перерыв
Гойяс
0'
34' Желтая карточка
Joao Magno

Ход матча

34'
 
Joao Magno
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Гойяс
1.92
4.10
9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
4
Santiago
Nunez
26
Лолло
Лусиано
13
Gaston
Benedetti
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
5
Аскасибар
Сантьяго
15
Franco
Zapiola
10
Рольхейсер
Бенхамин
16
Mauro
Menzdez
23
Tadeu
I
13
Бруно
Араужо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
66
Hugo
Farias
37
Higor
Meritao
12
Willian
VI
8
Luis
Oyama
18
Аллано
Лима
77
Joao
Magno
41
Оливейро
Андерсон
II
Эстудиантес Ла Плата
Гойяс

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 3 0.33
Каррильо Гидо 3 0.33
Leonardo Godoy 3 0.33
Рольхейсер Бенхамин 3 (1) 0.33
Mauro Menzdez 2 0.22
Eros Mancuso 2 0.22
Пьятти Пабло 1 0.11
Santiago Nunez 1 0.11
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аподи Диаллиссон 1 0.14
Гильерме Маркес 1 0.14
Магиньо 1 0.14
Everton Morelli 1 0.14
Matheus Santos 1 0.14
Vinicius XII 1 (1) 0.14
Matheus Peixoto 1 (1) 0.14

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лолло Лусиано 4 1
Андухар Марьяно 3 1
Juan Guasone 2 0
Gaston Benedetti 2 0
Santiago Nunez 2 0
Аскасибар Сантьяго 0 1
Соса Хосе 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Jorge Rodriguez I 1 0
Годой Матиас 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукас Джонни 2 0
Lucas Halter 2 0
Edu Goncalvec2 2 0
Ze Ricardo2 2 0
Паласиос Хулиан 2 0
Ariel Palacio 0 1
Гильерме Маркес 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Бруно Араужо 1 0
Vinicius XII 1 0
Магиньо 1 0
Bruno Melo 1 0
Sander 1 0
Everton Morelli 1 0
Joao Magno 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Гойяс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
2
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Гойяс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
1
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Гойяс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
4
31%
1
17%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

18
7
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
2
29%
46-60
5
28%
1
14%
61-75
4
22%
3
43%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3
Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Гойяс

Точный счет

4:0
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

4
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 100%

Точный счет

4:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

4
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
3
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
4
1.5
3
3
4
4
2.5
4
4
3.5
1/8 финала
0 Либертад
1 Форталеза Сеара
1 Эмелек
2 Дефенса и Хустисия
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла Плата
Гойяс
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гуарани Асунсьон
Сан-Лоренсо Альмагро
Сан-Паулу
Америка Минейро
Ред Булл Брагантино
Ньюбленсе
ЛДУ Кито
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Joao Magno получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Гойяс
1.92
4.10
9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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