0:0
Перерыв
Ход матча
34'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Tadeu
I
13
Бруно
Араужо
19
Bruno
Melo
66
Hugo
Farias
12
Willian
VI
18
Аллано
Лима
77
Joao
Magno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Годой МатиасНападающий
- Нападающий
-
-
11 Deian Veron
-
14 Eros Mancuso
-
-
40 Axel Atum
-
-
18 Juan Guasone
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
66 Hugo FariasЗащитник
- Полузащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Аллано ЛимаНападающий
-
77 Joao MagnoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|3
|0.33
|Каррильо Гидо
|3
|0.33
|Leonardo Godoy
|3
|0.33
|Рольхейсер Бенхамин
|3 (1)
|0.33
|Mauro Menzdez
|2
|0.22
|Eros Mancuso
|2
|0.22
|Пьятти Пабло
|1
|0.11
|Santiago Nunez
|1
|0.11
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.14
|Гильерме Маркес
|1
|0.14
|Магиньо
|1
|0.14
|Everton Morelli
|1
|0.14
|Matheus Santos
|1
|0.14
|Vinicius XII
|1 (1)
|0.14
|Matheus Peixoto
|1 (1)
|0.14
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лолло Лусиано
|4
|1
|Андухар Марьяно
|3
|1
|Juan Guasone
|2
|0
|Gaston Benedetti
|2
|0
|Santiago Nunez
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|0
|1
|Соса Хосе
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Jorge Rodriguez I
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукас Джонни
|2
|0
|Lucas Halter
|2
|0
|Edu Goncalvec2
|2
|0
|Ze Ricardo2
|2
|0
|Паласиос Хулиан
|2
|0
|Ariel Palacio
|0
|1
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Магиньо
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Everton Morelli
|1
|0
|Joao Magno
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Гойяс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
2
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Гойяс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
1
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Гойяс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
3
Голы по времени матча
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
4
31%
1
17%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
18
7
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
2
29%
46-60
5
28%
1
14%
61-75
4
22%
3
43%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3
Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Гойяс
Точный счет
4:0
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
4
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 100%
Точный счет
4:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
4
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Гойяс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
42
44
33
44
44
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3
|Эмелек
|Кабеса Алехандро
|1 3